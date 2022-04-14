https://ria.ru/20220414/lenoblast-1783480892.html

В Ленобласти увеличено количество премий для талантливой молодежи

В Ленобласти увеличено количество премий для талантливой молодежи - РИА Новости, 14.04.2022

В Ленобласти увеличено количество премий для талантливой молодежи

В Ленинградской области увеличено количество ежегодных денежных премий для талантливой молодежи, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T11:45

2022-04-14T11:45

2022-04-14T11:45

ленинградская область

александр дрозденко

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр - РИА Новости. В Ленинградской области увеличено количество ежегодных денежных премий для талантливой молодежи, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление об увеличении с 20 до 26 ежегодных премий в размере 25 тысяч рублей по отраслям "Образование", "Культура" и "Молодежная политика"."Помимо этого, также в текущем году будут присуждаться 15 премий в номинации "Социально значимая и общественная деятельность" в отрасли "Молодежная политика" и ежегодно десять премий по итогам проведения регионального конкурса "Доброволец Ленинградской области", — добавили в пресс-службе.В областной администрации уточнили, что кандидатов на присуждение премий ежегодно выдвигают комитет общего и профессионального образования, комитет по культуре и комитет по молодежной политике Ленинградской области. Премию получают ленинградцы в возрасте от 14 до 35 лет включительно, победившие в олимпиадах и конкурсах.

https://ria.ru/20220405/trudoustroystvo-1781970733.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко, общество