https://ria.ru/20220414/lenoblast-1783480892.html
В Ленобласти увеличено количество премий для талантливой молодежи
В Ленобласти увеличено количество премий для талантливой молодежи - РИА Новости, 14.04.2022
В Ленобласти увеличено количество премий для талантливой молодежи
В Ленинградской области увеличено количество ежегодных денежных премий для талантливой молодежи, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T11:45
2022-04-14T11:45
2022-04-14T11:45
ленинградская область
александр дрозденко
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр - РИА Новости. В Ленинградской области увеличено количество ежегодных денежных премий для талантливой молодежи, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление об увеличении с 20 до 26 ежегодных премий в размере 25 тысяч рублей по отраслям "Образование", "Культура" и "Молодежная политика"."Помимо этого, также в текущем году будут присуждаться 15 премий в номинации "Социально значимая и общественная деятельность" в отрасли "Молодежная политика" и ежегодно десять премий по итогам проведения регионального конкурса "Доброволец Ленинградской области", — добавили в пресс-службе.В областной администрации уточнили, что кандидатов на присуждение премий ежегодно выдвигают комитет общего и профессионального образования, комитет по культуре и комитет по молодежной политике Ленинградской области. Премию получают ленинградцы в возрасте от 14 до 35 лет включительно, победившие в олимпиадах и конкурсах.
https://ria.ru/20220405/trudoustroystvo-1781970733.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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александр дрозденко, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр - РИА Новости. В Ленинградской области увеличено количество ежегодных денежных премий для талантливой молодежи, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
подписал постановление об увеличении с 20 до 26 ежегодных премий в размере 25 тысяч рублей по отраслям "Образование", "Культура" и "Молодежная политика".
"Помимо этого, также в текущем году будут присуждаться 15 премий в номинации "Социально значимая и общественная деятельность" в отрасли "Молодежная политика" и ежегодно десять премий по итогам проведения регионального конкурса "Доброволец Ленинградской области", — добавили в пресс-службе.
В областной администрации уточнили, что кандидатов на присуждение премий ежегодно выдвигают комитет общего и профессионального образования, комитет по культуре и комитет по молодежной политике Ленинградской области. Премию получают ленинградцы в возрасте от 14 до 35 лет включительно, победившие в олимпиадах и конкурсах.
"Ленинградская область – это, прежде всего, люди. Это талантливая молодежь, которая побеждает в олимпиадах, завоевывает высокие награды. Это юные интеллектуалы. Мы гордимся ими. Регион выплачивает таким ребятам губернаторскую премию с 2008 года, и мы постоянно совершенствуем меры поддержки", — отметил Дрозденко.