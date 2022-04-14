https://ria.ru/20220414/lekarstva-1783524245.html
Собянин обсудил с производителями лекарств меры по импортозамещению
Собянин обсудил с производителями лекарств меры по импортозамещению - РИА Новости, 14.04.2022
Собянин обсудил с производителями лекарств меры по импортозамещению
Мэр Москвы Сергей Собянин обсудил с производителями лекарств, какие меры можно принять для ускоренного импортозамещения. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T14:31
2022-04-14T14:31
2022-04-14T14:31
экономика
татьяна голикова
москва
россия
михаил мурашко
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин обсудил с производителями лекарств, какие меры можно принять для ускоренного импортозамещения.В четверг Собянин вместе с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой и министром здравоохранения Михаилом Мурашко посетили площадку "Печатники" ОЭЗ "Технополис "Москва", где осмотрели производство лекарств и медицинских изделий, а также провели встречу с руководителями крупных фармацевтических компаний.Мэр отметил, что фармпромышленность является важнейшей отраслью и экономической, и с социальной с точки зрения национальной безопасности. "Начиная с 2014 года мы столкнулись с серьёзными вызовами. И эти вызовы были ещё более острыми во время ковида. И в этот период времени, конечно, произошли серьёзные изменения отношения к этой отрасли. В Москве объем инвестиций за этот период времени увеличился в 10 раз, появились новые современные заводы, и продолжают развиваться в рамках и офсетных сделок, и частных инвестиций, которые мы так же поддерживаем", - сообщил Собянин.Он отметил, что правительство принимает меры для поддержки предприятий в условиях санкций."Много было сделано в последнее время для нивелирования тех санкций, которые мы на сегодняшний день имеем. Правительство Российской Федерации приняло целый ряд очень серьёзных решений по поддержке отрасли на региональном уровне. В целом, это вопросы финансовой поддержки, регистрации лекарств, оборотных средств компаний и так далее. Сегодня с Татьяной Алексеевной и Михаилом Альбертовичем хотим послушать, как те меры, которые мы приняли, реализуются на практике, что ещё можно сделать для ускоренного импортозамещения и развития производства", - сообщил Собянин.В марте-апреле 2022 года правительством Москвы были разработаны меры поддержки реального сектора экономики, включая фармацевтическую промышленность.
https://ria.ru/20220414/gvozdi-1783519410.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, татьяна голикова, москва, россия, михаил мурашко, сергей собянин
Собянин обсудил с производителями лекарств меры по импортозамещению
Мэр Москвы Собянин обсудил с производителями лекарств меры по ускоренному импортозамещению
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин обсудил с производителями лекарств, какие меры можно принять для ускоренного импортозамещения.
В четверг Собянин вместе с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой
и министром здравоохранения Михаилом Мурашко
посетили площадку "Печатники" ОЭЗ "Технополис "Москва", где осмотрели производство лекарств и медицинских изделий, а также провели встречу с руководителями крупных фармацевтических компаний.
Мэр отметил, что фармпромышленность является важнейшей отраслью и экономической, и с социальной с точки зрения национальной безопасности. "Начиная с 2014 года мы столкнулись с серьёзными вызовами. И эти вызовы были ещё более острыми во время ковида. И в этот период времени, конечно, произошли серьёзные изменения отношения к этой отрасли. В Москве
объем инвестиций за этот период времени увеличился в 10 раз, появились новые современные заводы, и продолжают развиваться в рамках и офсетных сделок, и частных инвестиций, которые мы так же поддерживаем", - сообщил Собянин.
Он отметил, что правительство принимает меры для поддержки предприятий в условиях санкций.
"Много было сделано в последнее время для нивелирования тех санкций, которые мы на сегодняшний день имеем. Правительство Российской Федерации приняло целый ряд очень серьёзных решений по поддержке отрасли на региональном уровне. В целом, это вопросы финансовой поддержки, регистрации лекарств, оборотных средств компаний и так далее. Сегодня с Татьяной Алексеевной и Михаилом Альбертовичем хотим послушать, как те меры, которые мы приняли, реализуются на практике, что ещё можно сделать для ускоренного импортозамещения и развития производства", - сообщил Собянин.
В марте-апреле 2022 года правительством Москвы были разработаны меры поддержки реального сектора экономики, включая фармацевтическую промышленность.