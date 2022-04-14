https://ria.ru/20220414/lekarstva-1783524245.html

Собянин обсудил с производителями лекарств меры по импортозамещению

Собянин обсудил с производителями лекарств меры по импортозамещению - РИА Новости, 14.04.2022

Собянин обсудил с производителями лекарств меры по импортозамещению

Мэр Москвы Сергей Собянин обсудил с производителями лекарств, какие меры можно принять для ускоренного импортозамещения. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T14:31

2022-04-14T14:31

2022-04-14T14:31

экономика

татьяна голикова

москва

россия

михаил мурашко

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин обсудил с производителями лекарств, какие меры можно принять для ускоренного импортозамещения.В четверг Собянин вместе с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой и министром здравоохранения Михаилом Мурашко посетили площадку "Печатники" ОЭЗ "Технополис "Москва", где осмотрели производство лекарств и медицинских изделий, а также провели встречу с руководителями крупных фармацевтических компаний.Мэр отметил, что фармпромышленность является важнейшей отраслью и экономической, и с социальной с точки зрения национальной безопасности. "Начиная с 2014 года мы столкнулись с серьёзными вызовами. И эти вызовы были ещё более острыми во время ковида. И в этот период времени, конечно, произошли серьёзные изменения отношения к этой отрасли. В Москве объем инвестиций за этот период времени увеличился в 10 раз, появились новые современные заводы, и продолжают развиваться в рамках и офсетных сделок, и частных инвестиций, которые мы так же поддерживаем", - сообщил Собянин.Он отметил, что правительство принимает меры для поддержки предприятий в условиях санкций."Много было сделано в последнее время для нивелирования тех санкций, которые мы на сегодняшний день имеем. Правительство Российской Федерации приняло целый ряд очень серьёзных решений по поддержке отрасли на региональном уровне. В целом, это вопросы финансовой поддержки, регистрации лекарств, оборотных средств компаний и так далее. Сегодня с Татьяной Алексеевной и Михаилом Альбертовичем хотим послушать, как те меры, которые мы приняли, реализуются на практике, что ещё можно сделать для ускоренного импортозамещения и развития производства", - сообщил Собянин.В марте-апреле 2022 года правительством Москвы были разработаны меры поддержки реального сектора экономики, включая фармацевтическую промышленность.

https://ria.ru/20220414/gvozdi-1783519410.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, татьяна голикова, москва, россия, михаил мурашко, сергей собянин