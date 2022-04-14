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Запад решает свои задачи в ущерб другим странам, заявил Лавров - РИА Новости, 14.04.2022
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Запад решает свои задачи в ущерб другим странам, заявил Лавров
Запад решает свои задачи в ущерб другим странам, заявил Лавров - РИА Новости, 14.04.2022
Запад решает свои задачи в ущерб другим странам, заявил Лавров
Запад стремится решать свои узкокорыстные задачи в ущерб интересам других стран, сдерживание России по всем фронтам - часть этого курса, заявил в четверг глава... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T10:57
2022-04-14T10:57
в мире
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вашингтон (город)
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Запад стремится решать свои узкокорыстные задачи в ущерб интересам других стран, сдерживание России по всем фронтам - часть этого курса, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров."Наша встреча проходит на фоне серьезно осложнившейся ситуации в мире, это связано с агрессивной линией коллективного Запада, возглавляемого США, который стремится восстановить и навеки закрепить свое доминирование в международных делах, чтобы далее решать свои собственные узкокорыстные задачи в ущерб национальных интересов других членов международного сообщества и за их счёт", - сказал Лавров, выступая на конференции "цифровые международные отношения 2022" в МГИМО.Лавров отметил, что важнейшей составляющей "этой агрессивный линии Запада" является "многолетняя политика Запада по комплексному системному сдерживанию России"."Что называется, "по всем фронтам". Кульминация этого русофобского курса – безоговорочная поддержка Вашингтоном и Брюсселем радикально-националистического киевского режима", - сказал министр.
https://ria.ru/20220414/informatsiya-1783465059.html
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в мире, сша, вашингтон (город), брюссель, мгимо
10:57 14.04.2022
 
Запад решает свои задачи в ущерб другим странам, заявил Лавров

Глава МИД Лавров заявил, что Запад решает свои узкокорыстные задачи в ущерб другим странам

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Запад стремится решать свои узкокорыстные задачи в ущерб интересам других стран, сдерживание России по всем фронтам - часть этого курса, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Наша встреча проходит на фоне серьезно осложнившейся ситуации в мире, это связано с агрессивной линией коллективного Запада, возглавляемого США, который стремится восстановить и навеки закрепить свое доминирование в международных делах, чтобы далее решать свои собственные узкокорыстные задачи в ущерб национальных интересов других членов международного сообщества и за их счёт", - сказал Лавров, выступая на конференции "цифровые международные отношения 2022" в МГИМО.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
10:42
Запад похоронил обязательства по доступу к информации, заявил Лавров
Лавров отметил, что важнейшей составляющей "этой агрессивный линии Запада" является "многолетняя политика Запада по комплексному системному сдерживанию России".
"Что называется, "по всем фронтам". Кульминация этого русофобского курса – безоговорочная поддержка Вашингтоном и Брюсселем радикально-националистического киевского режима", - сказал министр.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
10:31
Запад пытается перекрыть нормальные каналы диалога, заявил Лавров
 
В миреСШАВашингтон (город)БрюссельМГИМО
 
 
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