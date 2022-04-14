https://ria.ru/20220414/lavrov-1783468130.html

Запад решает свои задачи в ущерб другим странам, заявил Лавров

Запад решает свои задачи в ущерб другим странам, заявил Лавров - РИА Новости, 14.04.2022

Запад решает свои задачи в ущерб другим странам, заявил Лавров

Запад стремится решать свои узкокорыстные задачи в ущерб интересам других стран, сдерживание России по всем фронтам - часть этого курса, заявил в четверг глава... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T10:57

2022-04-14T10:57

2022-04-14T10:57

в мире

сша

вашингтон (город)

брюссель

мгимо

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Запад стремится решать свои узкокорыстные задачи в ущерб интересам других стран, сдерживание России по всем фронтам - часть этого курса, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров."Наша встреча проходит на фоне серьезно осложнившейся ситуации в мире, это связано с агрессивной линией коллективного Запада, возглавляемого США, который стремится восстановить и навеки закрепить свое доминирование в международных делах, чтобы далее решать свои собственные узкокорыстные задачи в ущерб национальных интересов других членов международного сообщества и за их счёт", - сказал Лавров, выступая на конференции "цифровые международные отношения 2022" в МГИМО.Лавров отметил, что важнейшей составляющей "этой агрессивный линии Запада" является "многолетняя политика Запада по комплексному системному сдерживанию России"."Что называется, "по всем фронтам". Кульминация этого русофобского курса – безоговорочная поддержка Вашингтоном и Брюсселем радикально-националистического киевского режима", - сказал министр.

https://ria.ru/20220414/informatsiya-1783465059.html

https://ria.ru/20220414/diplomatiya-1783462885.html

сша

вашингтон (город)

брюссель

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, вашингтон (город), брюссель, мгимо