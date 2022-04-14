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IT-гиганты веерно блокируют российские источники информации, заявил Лавров - РИА Новости, 14.04.2022
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IT-гиганты веерно блокируют российские источники информации, заявил Лавров
IT-гиганты веерно блокируют российские источники информации, заявил Лавров - РИА Новости, 14.04.2022
IT-гиганты веерно блокируют российские источники информации, заявил Лавров
Западные интернет-платформы "веерно" блокируют российские источники информации, ограничивая, в том числе, аккаунты госорганов в соцсетях, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T10:46
2022-04-14T10:46
в мире
мгимо
twitter
youtube
сергей лавров
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Западные интернет-платформы "веерно" блокируют российские источники информации, ограничивая, в том числе, аккаунты госорганов в соцсетях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы видим, как глобальные, западные, в первую очередь, американские интернет-платформы веерно блокируют по всему миру российские информационные ресурсы. Делают это демонстративно, не стесняясь. На днях видеохостингом Youtube был ограничен доступ к брифингу официального представителя МИД, потом аналогичным мерам подвергся аккаунт Государственной Думы", - сказал Лавров, выступая в ходе конференции в МГИМО.Он подчеркнул, что необоснованные рестрикции на публикации министерства накладывает и Twitter.
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в мире, мгимо, twitter, youtube, сергей лавров
10:46 14.04.2022
 
IT-гиганты веерно блокируют российские источники информации, заявил Лавров

Глава МИД Лавров заявил, что Запад веерно блокирует российские источники информации

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Западные интернет-платформы "веерно" блокируют российские источники информации, ограничивая, в том числе, аккаунты госорганов в соцсетях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы видим, как глобальные, западные, в первую очередь, американские интернет-платформы веерно блокируют по всему миру российские информационные ресурсы. Делают это демонстративно, не стесняясь. На днях видеохостингом Youtube был ограничен доступ к брифингу официального представителя МИД, потом аналогичным мерам подвергся аккаунт Государственной Думы", - сказал Лавров, выступая в ходе конференции в МГИМО.
Он подчеркнул, что необоснованные рестрикции на публикации министерства накладывает и Twitter.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
10:42
Запад похоронил обязательства по доступу к информации, заявил Лавров
 
В миреМГИМОTwitterYouTubeСергей Лавров
 
 
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