https://ria.ru/20220414/lavrov-1783466108.html
IT-гиганты веерно блокируют российские источники информации, заявил Лавров
IT-гиганты веерно блокируют российские источники информации, заявил Лавров - РИА Новости, 14.04.2022
IT-гиганты веерно блокируют российские источники информации, заявил Лавров
Западные интернет-платформы "веерно" блокируют российские источники информации, ограничивая, в том числе, аккаунты госорганов в соцсетях, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T10:46
2022-04-14T10:46
2022-04-14T10:46
в мире
мгимо
twitter
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сергей лавров
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Западные интернет-платформы "веерно" блокируют российские источники информации, ограничивая, в том числе, аккаунты госорганов в соцсетях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы видим, как глобальные, западные, в первую очередь, американские интернет-платформы веерно блокируют по всему миру российские информационные ресурсы. Делают это демонстративно, не стесняясь. На днях видеохостингом Youtube был ограничен доступ к брифингу официального представителя МИД, потом аналогичным мерам подвергся аккаунт Государственной Думы", - сказал Лавров, выступая в ходе конференции в МГИМО.Он подчеркнул, что необоснованные рестрикции на публикации министерства накладывает и Twitter.
https://ria.ru/20220414/informatsiya-1783465059.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мгимо, twitter, youtube, сергей лавров
IT-гиганты веерно блокируют российские источники информации, заявил Лавров
Глава МИД Лавров заявил, что Запад веерно блокирует российские источники информации