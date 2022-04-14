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На границе Белоруссии сбили квадрокоптер, летевший со стороны Литвы - РИА Новости, 14.04.2022
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На границе Белоруссии сбили квадрокоптер, летевший со стороны Литвы
На границе Белоруссии сбили квадрокоптер, летевший со стороны Литвы - РИА Новости, 14.04.2022
На границе Белоруссии сбили квадрокоптер, летевший со стороны Литвы
Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что на границе сбит квадрокоптер, направлявшийся в республику с литовской стороны. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T17:03
2022-04-14T17:59
белоруссия
в мире
литва
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МИНСК, 14 апр — РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что на границе сбит квадрокоптер, направлявшийся в республику с литовской стороны."Пограничный наряд в ходе несения службы заметил квадрокоптер, направляющийся с литовской стороны на территорию Республики Беларусь. В целях недопущения нарушения воздушного пространства &lt;...&gt; пограничники открыли огонь по воздушной цели. В результате квадрокоптер был сбит", — говорится в заявлении ведомства.Отмечается, что инцидент произошел вечером 13 апреля.Глава литовского МИД Габриелюс Ландсбергис ранее заявил, что Вильнюс не исключает закрытия границы с Россией и Белоруссией из-за ситуации на Украине.
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белоруссия, в мире, литва
17:03 14.04.2022 (обновлено: 17:59 14.04.2022)
 
На границе Белоруссии сбили квадрокоптер, летевший со стороны Литвы

Погранслужба Белоруссии сбила квадрокоптер, летевший со стороны Литвы

© Фото : Пограничный комитет БеларусиБеспилотный летательный аппарат, сбитый на белорусско-литовской границе
Беспилотный летательный аппарат, сбитый на белорусско-литовской границе - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© Фото : Пограничный комитет Беларуси
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МИНСК, 14 апр — РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что на границе сбит квадрокоптер, направлявшийся в республику с литовской стороны.
"Пограничный наряд в ходе несения службы заметил квадрокоптер, направляющийся с литовской стороны на территорию Республики Беларусь. В целях недопущения нарушения воздушного пространства <...> пограничники открыли огонь по воздушной цели. В результате квадрокоптер был сбит", — говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что инцидент произошел вечером 13 апреля.
Глава литовского МИД Габриелюс Ландсбергис ранее заявил, что Вильнюс не исключает закрытия границы с Россией и Белоруссией из-за ситуации на Украине.
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