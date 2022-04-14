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На границе Белоруссии сбили квадрокоптер, летевший со стороны Литвы
На границе Белоруссии сбили квадрокоптер, летевший со стороны Литвы - РИА Новости, 14.04.2022
На границе Белоруссии сбили квадрокоптер, летевший со стороны Литвы
Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что на границе сбит квадрокоптер, направлявшийся в республику с литовской стороны. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T17:03
2022-04-14T17:03
2022-04-14T17:59
белоруссия
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литва
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МИНСК, 14 апр — РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что на границе сбит квадрокоптер, направлявшийся в республику с литовской стороны."Пограничный наряд в ходе несения службы заметил квадрокоптер, направляющийся с литовской стороны на территорию Республики Беларусь. В целях недопущения нарушения воздушного пространства <...> пограничники открыли огонь по воздушной цели. В результате квадрокоптер был сбит", — говорится в заявлении ведомства.Отмечается, что инцидент произошел вечером 13 апреля.Глава литовского МИД Габриелюс Ландсбергис ранее заявил, что Вильнюс не исключает закрытия границы с Россией и Белоруссией из-за ситуации на Украине.
https://ria.ru/20220411/obstrel-1782972682.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, в мире, литва
17:03 14.04.2022 (обновлено: 17:59 14.04.2022)
На границе Белоруссии сбили квадрокоптер, летевший со стороны Литвы
Погранслужба Белоруссии сбила квадрокоптер, летевший со стороны Литвы