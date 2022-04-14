https://ria.ru/20220414/kreyser-1783626130.html

Крейсер "Москва" затонул при буксировке во время шторма

Крейсер "Москва" затонул при буксировке во время шторма - РИА Новости, 15.04.2022

Крейсер "Москва" затонул при буксировке во время шторма

Ракетный крейсер "Москва", получивший повреждения из-за детонации боезапаса, затонул во время буксировки, сообщили в Минобороны."При буксировке крейсера... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-14T22:53

2022-04-14T22:53

2022-04-15T00:12

министерство обороны рф (минобороны рф)

москва (крейсер)

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Ракетный крейсер "Москва", получивший повреждения из-за детонации боезапаса, затонул во время буксировки, сообщили в Минобороны."При буксировке крейсера "Москва" в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул", — заявили в военном ведомстве.В ночь на 14 апреля Минобороны сообщило, что на крейсере "Москва" начался пожар, из-за чего сдетонировал боезапас. Экипаж полностью эвакуировали. При этом основное ракетное вооружение не пострадало, очаг возгорания удалось локализовать и корабль сохранял плавучесть.

https://ria.ru/20220414/kreyser-1783464512.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

министерство обороны рф (минобороны рф), москва (крейсер)