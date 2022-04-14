18:28 14.04.2022 (обновлено: 18:39 14.04.2022)
Пентагон заявил, что российский крейсер "Москва" сохраняет плавучесть
Пентагон вслед за Минобороны сообщил, что российский крейсер "Москва" сохраняет плавучесть
© РИА Новости / Пресс-служба МО РФ / Перейти в фотобанкГвардейский ракетный крейсер "Москва" во время учений в Средиземном море
Гвардейский ракетный крейсер "Москва" во время учений в Средиземном море. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что ракетный крейсер Черноморского флота "Москва", на котором произошел пожар, находится на плаву и движется в восточном направлении. Ранее российское Минобороны заявляло, что крейсер сохраняет плавучесть.
Пожар произошел на ракетном крейсере "Москва", в результате него сдетонировал боезапас, экипаж полностью эвакуирован, сообщали ранее в Минобороны РФ. Согласно последней информации ведомства, очаг возгорания локализован, открытого горения нет, основное ракетное вооружение не повреждено, принимаются меры по буксировке корабля в порт.
"Мы знаем, что корабль способен идти своим ходом. Мы думаем, что он движется на восток", - сказал Кирби в эфире телеканала MSNBC. "Нам известно, что на корабле произошел взрыв. На основе снимков, с которыми мы ознакомились, можно сделать вывод, что взрыв был достаточно сильным. Мы не знаем, что именно его спровоцировало", - добавил он.
По словам Кирби, согласно одной из версий, корабль мог быть поражен украинской ракетой, однако военное ведомство США не готово это подтвердить это в силу недостатка имеющихся данных. "Мы не можем этого исключать, у нас попросту нет достаточной информации", - отметил Кирби.