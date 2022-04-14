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Пентагон заявил, что российский крейсер "Москва" сохраняет плавучесть - РИА Новости, 14.04.2022
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Пентагон заявил, что российский крейсер "Москва" сохраняет плавучесть
Пентагон заявил, что российский крейсер "Москва" сохраняет плавучесть - РИА Новости, 14.04.2022
Пентагон заявил, что российский крейсер "Москва" сохраняет плавучесть
Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что ракетный крейсер Черноморского флота "Москва", на котором произошел пожар, находится на плаву и... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T18:28
2022-04-14T18:39
в мире
россия
сша
пентагон
джон кирби
москва (крейсер)
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что ракетный крейсер Черноморского флота "Москва", на котором произошел пожар, находится на плаву и движется в восточном направлении. Ранее российское Минобороны заявляло, что крейсер сохраняет плавучесть.Пожар произошел на ракетном крейсере "Москва", в результате него сдетонировал боезапас, экипаж полностью эвакуирован, сообщали ранее в Минобороны РФ. Согласно последней информации ведомства, очаг возгорания локализован, открытого горения нет, основное ракетное вооружение не повреждено, принимаются меры по буксировке корабля в порт."Мы знаем, что корабль способен идти своим ходом. Мы думаем, что он движется на восток", - сказал Кирби в эфире телеканала MSNBC. "Нам известно, что на корабле произошел взрыв. На основе снимков, с которыми мы ознакомились, можно сделать вывод, что взрыв был достаточно сильным. Мы не знаем, что именно его спровоцировало", - добавил он.По словам Кирби, согласно одной из версий, корабль мог быть поражен украинской ракетой, однако военное ведомство США не готово это подтвердить это в силу недостатка имеющихся данных. "Мы не можем этого исключать, у нас попросту нет достаточной информации", - отметил Кирби.
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в мире, россия, сша, пентагон, джон кирби, москва (крейсер)
18:28 14.04.2022 (обновлено: 18:39 14.04.2022)
 
Пентагон заявил, что российский крейсер "Москва" сохраняет плавучесть

Пентагон вслед за Минобороны сообщил, что российский крейсер "Москва" сохраняет плавучесть

© РИА Новости / Пресс-служба МО РФ / Перейти в фотобанкГвардейский ракетный крейсер "Москва" во время учений в Средиземном море
Гвардейский ракетный крейсер Москва во время учений в Средиземном море - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МО РФ
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Гвардейский ракетный крейсер "Москва" во время учений в Средиземном море. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что ракетный крейсер Черноморского флота "Москва", на котором произошел пожар, находится на плаву и движется в восточном направлении. Ранее российское Минобороны заявляло, что крейсер сохраняет плавучесть.
Пожар произошел на ракетном крейсере "Москва", в результате него сдетонировал боезапас, экипаж полностью эвакуирован, сообщали ранее в Минобороны РФ. Согласно последней информации ведомства, очаг возгорания локализован, открытого горения нет, основное ракетное вооружение не повреждено, принимаются меры по буксировке корабля в порт.
Гвардейский ракетный крейсер Москва в порту Севастополя - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
12:59
Основное ракетное вооружение крейсера "Москва" не пострадало
"Мы знаем, что корабль способен идти своим ходом. Мы думаем, что он движется на восток", - сказал Кирби в эфире телеканала MSNBC. "Нам известно, что на корабле произошел взрыв. На основе снимков, с которыми мы ознакомились, можно сделать вывод, что взрыв был достаточно сильным. Мы не знаем, что именно его спровоцировало", - добавил он.
По словам Кирби, согласно одной из версий, корабль мог быть поражен украинской ракетой, однако военное ведомство США не готово это подтвердить это в силу недостатка имеющихся данных. "Мы не можем этого исключать, у нас попросту нет достаточной информации", - отметил Кирби.
Гвардейский ракетный крейсер Москва - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
10:40
Гвардейский ракетный крейсер "Москва"
 
В миреРоссияСШАПентагонДжон КирбиМосква (крейсер)
 
 
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