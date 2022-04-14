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Основное ракетное вооружение крейсера "Москва" не пострадало - РИА Новости, 14.04.2022
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Основное ракетное вооружение крейсера "Москва" не пострадало
Основное ракетное вооружение крейсера "Москва" не пострадало - РИА Новости, 14.04.2022
Основное ракетное вооружение крейсера "Москва" не пострадало
Ракеты крейсера "Москва", который накануне получил повреждения из-за пожара, не пострадали, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T12:59
2022-04-14T16:01
безопасность
москва (крейсер)
министерство обороны рф (минобороны рф)
черноморский флот вмф россии
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Ракеты крейсера "Москва", который накануне получил повреждения из-за пожара, не пострадали, сообщили в Минобороны.В Минобороны добавили, что очаг возгорания удалось локализовать, открытого горения нет, взрывы боеприпасов прекратились. Сейчас специалисты работают над буксировкой корабля в порт и устанавливают причины ЧП.Минувшей ночью стало известно, что на крейсере начался пожар, в результате которого сдетонировал боезапас.По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главе государства регулярно докладывают обо всех событиях, в том числе по военной линии о ситуации с крейсером "Москва".
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безопасность, москва (крейсер), министерство обороны рф (минобороны рф), черноморский флот вмф россии
12:59 14.04.2022 (обновлено: 16:01 14.04.2022)
 
Основное ракетное вооружение крейсера "Москва" не пострадало

Минобороны: основное ракетное вооружение крейсера "Москва" не повреждено, он на плаву

© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкГвардейский ракетный крейсер "Москва" в порту Севастополя
Гвардейский ракетный крейсер Москва в порту Севастополя - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Ракеты крейсера "Москва", который накануне получил повреждения из-за пожара, не пострадали, сообщили в Минобороны.
"Крейсер "Москва" сохраняет плавучесть. Основное ракетное вооружение не повреждено. Экипаж крейсера был эвакуирован на находящиеся в районе корабли Черноморского флота", — подчеркнули в ведомстве.
В Минобороны добавили, что очаг возгорания удалось локализовать, открытого горения нет, взрывы боеприпасов прекратились. Сейчас специалисты работают над буксировкой корабля в порт и устанавливают причины ЧП.
Минувшей ночью стало известно, что на крейсере начался пожар, в результате которого сдетонировал боезапас.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главе государства регулярно докладывают обо всех событиях, в том числе по военной линии о ситуации с крейсером "Москва".
Гвардейский ракетный крейсер Москва - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
10:40
Гвардейский ракетный крейсер "Москва"
 
БезопасностьМосква (крейсер)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Черноморский флот ВМФ России
 
 
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