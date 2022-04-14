https://ria.ru/20220414/kreyser-1783498888.html
Основное ракетное вооружение крейсера "Москва" не пострадало
Основное ракетное вооружение крейсера "Москва" не пострадало - РИА Новости, 14.04.2022
Основное ракетное вооружение крейсера "Москва" не пострадало
Ракеты крейсера "Москва", который накануне получил повреждения из-за пожара, не пострадали, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T12:59
2022-04-14T12:59
2022-04-14T16:01
безопасность
москва (крейсер)
министерство обороны рф (минобороны рф)
черноморский флот вмф россии
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Ракеты крейсера "Москва", который накануне получил повреждения из-за пожара, не пострадали, сообщили в Минобороны.В Минобороны добавили, что очаг возгорания удалось локализовать, открытого горения нет, взрывы боеприпасов прекратились. Сейчас специалисты работают над буксировкой корабля в порт и устанавливают причины ЧП.Минувшей ночью стало известно, что на крейсере начался пожар, в результате которого сдетонировал боезапас.По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главе государства регулярно докладывают обо всех событиях, в том числе по военной линии о ситуации с крейсером "Москва".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, москва (крейсер), министерство обороны рф (минобороны рф), черноморский флот вмф россии
12:59 14.04.2022 (обновлено: 16:01 14.04.2022)
Основное ракетное вооружение крейсера "Москва" не пострадало
Минобороны: основное ракетное вооружение крейсера "Москва" не повреждено, он на плаву
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Ракеты крейсера "Москва", который накануне получил повреждения из-за пожара, не пострадали, сообщили в Минобороны.
"Крейсер "Москва" сохраняет плавучесть. Основное ракетное вооружение не повреждено. Экипаж крейсера был эвакуирован на находящиеся в районе корабли Черноморского флота", — подчеркнули в ведомстве.
В Минобороны добавили, что очаг возгорания удалось локализовать, открытого горения нет, взрывы боеприпасов прекратились. Сейчас специалисты работают над буксировкой корабля в порт и устанавливают причины ЧП.
Минувшей ночью стало известно, что на крейсере начался пожар, в результате которого сдетонировал боезапас.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главе государства регулярно докладывают обо всех событиях, в том числе по военной линии о ситуации с крейсером "Москва".