https://ria.ru/20220414/kreyser-1783498888.html

Основное ракетное вооружение крейсера "Москва" не пострадало

Основное ракетное вооружение крейсера "Москва" не пострадало - РИА Новости, 14.04.2022

Основное ракетное вооружение крейсера "Москва" не пострадало

Ракеты крейсера "Москва", который накануне получил повреждения из-за пожара, не пострадали, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T12:59

2022-04-14T12:59

2022-04-14T16:01

безопасность

москва (крейсер)

министерство обороны рф (минобороны рф)

черноморский флот вмф россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783552349_0:109:3254:1939_1920x0_80_0_0_570f3ba4041bd35f9c7d752e27a5a3e7.jpg

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Ракеты крейсера "Москва", который накануне получил повреждения из-за пожара, не пострадали, сообщили в Минобороны.В Минобороны добавили, что очаг возгорания удалось локализовать, открытого горения нет, взрывы боеприпасов прекратились. Сейчас специалисты работают над буксировкой корабля в порт и устанавливают причины ЧП.Минувшей ночью стало известно, что на крейсере начался пожар, в результате которого сдетонировал боезапас.По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главе государства регулярно докладывают обо всех событиях, в том числе по военной линии о ситуации с крейсером "Москва".

https://ria.ru/20220414/kreyser-1783464512.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, москва (крейсер), министерство обороны рф (минобороны рф), черноморский флот вмф россии