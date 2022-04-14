https://ria.ru/20220414/koronavirus-1783481711.html

В Москве за сутки госпитализировали 190 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 190 человек с COVID-19 - РИА Новости, 14.04.2022

В Москве за сутки госпитализировали 190 человек с COVID-19

В Москве за сутки выявлено 868 новых случаев COVID-19, скончались 17 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T11:47

2022-04-14T11:47

2022-04-14T11:47

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здоровье - общество

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россия

москва

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 868 новых случаев COVID-19, скончались 17 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.Как сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, на ИВЛ находятся 97 человек.Всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 751 310 случаев коронавируса, выздоровели 2 557 511 человек, умерли 42 964 человек.

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, россия, москва, общество