https://ria.ru/20220414/koronavirus-1783477648.html

За сутки в России госпитализировали 3131 заболевшего COVID-19

За сутки в России госпитализировали 3131 заболевшего COVID-19 - РИА Новости, 14.04.2022

За сутки в России госпитализировали 3131 заболевшего COVID-19

Более 11,3 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, более 3,1 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы, скончались 254 человека с... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T11:33

2022-04-14T11:33

2022-04-14T11:33

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Более 11,3 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, более 3,1 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы, скончались 254 человека с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 14 апреля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 3 131 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 5%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в 31 регионе, снижение - в 45, ситуация не изменилась в девяти субъектах страны. Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 21 853 человека, на 22,3% меньше по сравнению с 13 апреля.

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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