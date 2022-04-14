https://ria.ru/20220414/koronavirus-1783477648.html
За сутки в России госпитализировали 3131 заболевшего COVID-19
За сутки в России госпитализировали 3131 заболевшего COVID-19 - РИА Новости, 14.04.2022
За сутки в России госпитализировали 3131 заболевшего COVID-19
Более 11,3 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, более 3,1 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы, скончались 254 человека с... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T11:33
2022-04-14T11:33
2022-04-14T11:33
распространение коронавируса
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Более 11,3 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, более 3,1 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы, скончались 254 человека с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 14 апреля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 3 131 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 5%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в 31 регионе, снижение - в 45, ситуация не изменилась в девяти субъектах страны. Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 21 853 человека, на 22,3% меньше по сравнению с 13 апреля.
https://ria.ru/20200320/1568864012.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
За сутки в России госпитализировали 3131 заболевшего COVID-19
За сутки в России выявили 11 348 новых случаев COVID-19, умерли 254 человека