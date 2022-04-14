https://ria.ru/20220414/kontroler-1783446702.html
В Москве контролер помог задержать мужчину, разыскиваемого за кражу
В Москве контролер помог задержать мужчину, разыскиваемого за кражу - РИА Новости, 14.04.2022
В Москве контролер помог задержать мужчину, разыскиваемого за кражу
Контролер в автобусе в Москве помог обнаружить пассажира, находящегося в федеральном розыске за кражу, сообщил РИА Новости руководитель ГКУ "Организатор... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T08:23
2022-04-14T08:23
2022-04-14T08:23
происшествия
москва
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Контролер в автобусе в Москве помог обнаружить пассажира, находящегося в федеральном розыске за кражу, сообщил РИА Новости руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов."Контролеры… не только следят за честным проездом, но и выступают помощниками для жителей, вносят вклад в безопасность московского транспорта. Нередко среди нарушителей оказываются люди, находящиеся в федеральном или международном розыске. Проверяя оплату проезда, контролёр остановил пассажира, который разыскивался по статье 158 ("Кража"). Сотрудники полиции задержали его для выяснения обстоятельств", - рассказал Султанов."Безопасность и комфорт пассажиров – основные приоритеты московского транспорта. Поэтому большой акцент мы делаем на подготовке сотрудников и развитии систем безопасности", - подчеркнул руководитель ведомства.По его словам, нарушителю предстоит выплатить штраф за безбилетный проезд.Глава ведомства отметил, что также недавно внимание контролера на станции "Киевская" Арбатско-Покровской линии метро привлек пассажир, оказавшийся в федеральном розыске по подозрению в хищении.
https://radiosputnik.ria.ru/20220413/tramvai-1783328812.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В Москве контролер помог задержать мужчину, разыскиваемого за кражу
В Москве контролер помог задержать в автобусе мужчину, разыскиваемого за кражу
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Контролер в автобусе в Москве помог обнаружить пассажира, находящегося в федеральном розыске за кражу, сообщил РИА Новости руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.
"Контролеры… не только следят за честным проездом, но и выступают помощниками для жителей, вносят вклад в безопасность московского транспорта. Нередко среди нарушителей оказываются люди, находящиеся в федеральном или международном розыске. Проверяя оплату проезда, контролёр остановил пассажира, который разыскивался по статье 158 ("Кража"). Сотрудники полиции задержали его для выяснения обстоятельств", - рассказал Султанов.
"Безопасность и комфорт пассажиров – основные приоритеты московского транспорта. Поэтому большой акцент мы делаем на подготовке сотрудников и развитии систем безопасности", - подчеркнул руководитель ведомства.
По его словам, нарушителю предстоит выплатить штраф за безбилетный проезд.
Глава ведомства отметил, что также недавно внимание контролера на станции "Киевская" Арбатско-Покровской линии метро привлек пассажир, оказавшийся в федеральном розыске по подозрению в хищении.