https://ria.ru/20220414/kongress-1783489275.html

В Санкт-Петербурге отменили проведение энергетического конгресса в октябре

В Санкт-Петербурге отменили проведение энергетического конгресса в октябре - РИА Новости, 14.04.2022

В Санкт-Петербурге отменили проведение энергетического конгресса в октябре

Мировой энергетический конгресс, который должен был пройти в Санкт-Петербурге 24-27 октября, отменен и не состоится в этом году, сообщили РИА Новости в Мировом... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T12:16

2022-04-14T12:16

2022-04-14T12:29

общество

санкт-петербург

россия

оаэ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1f/1757067082_0:0:3222:1812_1920x0_80_0_0_4b557286ef6fff2324311873a4ff3673.jpg

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Мировой энергетический конгресс, который должен был пройти в Санкт-Петербурге 24-27 октября, отменен и не состоится в этом году, сообщили РИА Новости в Мировом энергетическом совете (МИРЭС), выступающем организатором мероприятия."Мы можем подтвердить, что конгресс в Санкт-Петербурге отменен. В этом году Мирового энергетического конгресса не будет", - рассказали организаторы.Всемирный энергетический совет в июле 2018 года объявил Россию победителем конкурса на проведение Мирового энергетического конгресса в 2022 году. Это флагманское событие Мирового энергетического совета, которое проводится раз в три года, начиная с 1924 года. МИРЭС (World Energy Council) - международная энергетическая некоммерческая организация, представляющая интересы более трех тысяч энергетических организаций почти из 100 стран мира.В 2019 году Мировой энергетический конгресс прошел в ОАЭ (в Абу-Даби).

https://ria.ru/20180731/1525682966.html

санкт-петербург

россия

оаэ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, санкт-петербург, россия, оаэ