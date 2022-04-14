https://ria.ru/20220414/kongress-1783489275.html
В Санкт-Петербурге отменили проведение энергетического конгресса в октябре
В Санкт-Петербурге отменили проведение энергетического конгресса в октябре - РИА Новости, 14.04.2022
В Санкт-Петербурге отменили проведение энергетического конгресса в октябре
Мировой энергетический конгресс, который должен был пройти в Санкт-Петербурге 24-27 октября, отменен и не состоится в этом году, сообщили РИА Новости в Мировом... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T12:16
2022-04-14T12:16
2022-04-14T12:29
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Мировой энергетический конгресс, который должен был пройти в Санкт-Петербурге 24-27 октября, отменен и не состоится в этом году, сообщили РИА Новости в Мировом энергетическом совете (МИРЭС), выступающем организатором мероприятия."Мы можем подтвердить, что конгресс в Санкт-Петербурге отменен. В этом году Мирового энергетического конгресса не будет", - рассказали организаторы.Всемирный энергетический совет в июле 2018 года объявил Россию победителем конкурса на проведение Мирового энергетического конгресса в 2022 году. Это флагманское событие Мирового энергетического совета, которое проводится раз в три года, начиная с 1924 года. МИРЭС (World Energy Council) - международная энергетическая некоммерческая организация, представляющая интересы более трех тысяч энергетических организаций почти из 100 стран мира.В 2019 году Мировой энергетический конгресс прошел в ОАЭ (в Абу-Даби).
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РИА Новости
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общество, санкт-петербург, россия, оаэ
12:16 14.04.2022 (обновлено: 12:29 14.04.2022)
В Санкт-Петербурге отменили проведение энергетического конгресса в октябре
Энергетический конгресс, который должен был пройти в Санкт-Петербурге в октябре, отменили