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В Санкт-Петербурге отменили проведение энергетического конгресса в октябре - РИА Новости, 14.04.2022
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В Санкт-Петербурге отменили проведение энергетического конгресса в октябре
В Санкт-Петербурге отменили проведение энергетического конгресса в октябре - РИА Новости, 14.04.2022
В Санкт-Петербурге отменили проведение энергетического конгресса в октябре
Мировой энергетический конгресс, который должен был пройти в Санкт-Петербурге 24-27 октября, отменен и не состоится в этом году, сообщили РИА Новости в Мировом... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T12:16
2022-04-14T12:29
общество
санкт-петербург
россия
оаэ
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Мировой энергетический конгресс, который должен был пройти в Санкт-Петербурге 24-27 октября, отменен и не состоится в этом году, сообщили РИА Новости в Мировом энергетическом совете (МИРЭС), выступающем организатором мероприятия."Мы можем подтвердить, что конгресс в Санкт-Петербурге отменен. В этом году Мирового энергетического конгресса не будет", - рассказали организаторы.Всемирный энергетический совет в июле 2018 года объявил Россию победителем конкурса на проведение Мирового энергетического конгресса в 2022 году. Это флагманское событие Мирового энергетического совета, которое проводится раз в три года, начиная с 1924 года. МИРЭС (World Energy Council) - международная энергетическая некоммерческая организация, представляющая интересы более трех тысяч энергетических организаций почти из 100 стран мира.В 2019 году Мировой энергетический конгресс прошел в ОАЭ (в Абу-Даби).
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санкт-петербург
россия
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общество, санкт-петербург, россия, оаэ
12:16 14.04.2022 (обновлено: 12:29 14.04.2022)
 
В Санкт-Петербурге отменили проведение энергетического конгресса в октябре

Энергетический конгресс, который должен был пройти в Санкт-Петербурге в октябре, отменили

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСобор Воскресения Христова в Санкт-Петербурге
Собор Воскресения Христова в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Собор Воскресения Христова в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Мировой энергетический конгресс, который должен был пройти в Санкт-Петербурге 24-27 октября, отменен и не состоится в этом году, сообщили РИА Новости в Мировом энергетическом совете (МИРЭС), выступающем организатором мероприятия.
"Мы можем подтвердить, что конгресс в Санкт-Петербурге отменен. В этом году Мирового энергетического конгресса не будет", - рассказали организаторы.
Всемирный энергетический совет в июле 2018 года объявил Россию победителем конкурса на проведение Мирового энергетического конгресса в 2022 году. Это флагманское событие Мирового энергетического совета, которое проводится раз в три года, начиная с 1924 года. МИРЭС (World Energy Council) - международная энергетическая некоммерческая организация, представляющая интересы более трех тысяч энергетических организаций почти из 100 стран мира.
В 2019 году Мировой энергетический конгресс прошел в ОАЭАбу-Даби).
Санкт-Петербург. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 31.07.2018
31 июля 2018, 17:38
Россия примет Мировой энергетический конгресс в 2022 году
 
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