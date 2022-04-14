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Ульяновская компания готова заменить зарубежных поставщиков на рынке РФ - РИА Новости, 14.04.2022
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Ульяновская область
https://ria.ru/20220414/kompaniya-1783551145.html
Ульяновская компания готова заменить зарубежных поставщиков на рынке РФ
Ульяновская компания готова заменить зарубежных поставщиков на рынке РФ - РИА Новости, 14.04.2022
Ульяновская компания готова заменить зарубежных поставщиков на рынке РФ
Ульяновская инжиниринговая компания готова заменить иностранных поставщиков режущего инструмента на российском рынке, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T16:20
2022-04-14T16:20
ульяновская область
алексей русских
россия
экономика
санкции в отношении россии
ульяновская область
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УЛЬЯНОВСК, 14 апр – РИА Новости. Ульяновская инжиниринговая компания готова заменить иностранных поставщиков режущего инструмента на российском рынке, сообщает пресс-служба правительства Ульяновской области."В ситуации, когда большая часть иностранных компаний отказалась поставлять инструмент в Россию, ульяновский "ХАЛТЕК" планирует удвоить производство и обеспечить бесперебойное снабжение российских предприятий режущим инструментом. Это важный вклад в экономику в масштабах всей страны", - сказал глава региона Алексей Русских на встрече с руководством предприятия "ХАЛТЕК".В пресс-службе напомнили, что компания работает на рынке станкоинструментального производства почти 30 лет. Сегодня предприятие самостоятельно изготавливает высокопроизводительный режущий инструмент и поставляет детали для двигателестроительной, медицинской, энергетической, автомобильной, сельскохозяйственной и других гражданских отраслей промышленности.
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алексей русских, россия, экономика, санкции в отношении россии, ульяновская область
16:20 14.04.2022
 

Ульяновская компания готова заменить зарубежных поставщиков на рынке РФ

© Фото : пресс-служба правительства Ульяновской областиГубернатор Ульяновской области Алексей Русских во время посещения Ульяновской инжиниринговой компании "ХАЛТЕК"
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских во время посещения Ульяновской инжиниринговой компании ХАЛТЕК - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© Фото : пресс-служба правительства Ульяновской области
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УЛЬЯНОВСК, 14 апр – РИА Новости. Ульяновская инжиниринговая компания готова заменить иностранных поставщиков режущего инструмента на российском рынке, сообщает пресс-служба правительства Ульяновской области.
"В ситуации, когда большая часть иностранных компаний отказалась поставлять инструмент в Россию, ульяновский "ХАЛТЕК" планирует удвоить производство и обеспечить бесперебойное снабжение российских предприятий режущим инструментом. Это важный вклад в экономику в масштабах всей страны", - сказал глава региона Алексей Русских на встрече с руководством предприятия "ХАЛТЕК".
В пресс-службе напомнили, что компания работает на рынке станкоинструментального производства почти 30 лет. Сегодня предприятие самостоятельно изготавливает высокопроизводительный режущий инструмент и поставляет детали для двигателестроительной, медицинской, энергетической, автомобильной, сельскохозяйственной и других гражданских отраслей промышленности.
Гвоздь - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
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Ульяновская областьАлексей РусскихРоссияЭкономикаСанкции в отношении РоссииУльяновская область
 
 
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