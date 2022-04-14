https://ria.ru/20220414/kompaniya-1783551145.html
Ульяновская компания готова заменить зарубежных поставщиков на рынке РФ
Ульяновская компания готова заменить зарубежных поставщиков на рынке РФ - РИА Новости, 14.04.2022
Ульяновская компания готова заменить зарубежных поставщиков на рынке РФ
Ульяновская инжиниринговая компания готова заменить иностранных поставщиков режущего инструмента на российском рынке, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T16:20
2022-04-14T16:20
2022-04-14T16:20
ульяновская область
алексей русских
россия
экономика
санкции в отношении россии
ульяновская область
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УЛЬЯНОВСК, 14 апр – РИА Новости. Ульяновская инжиниринговая компания готова заменить иностранных поставщиков режущего инструмента на российском рынке, сообщает пресс-служба правительства Ульяновской области."В ситуации, когда большая часть иностранных компаний отказалась поставлять инструмент в Россию, ульяновский "ХАЛТЕК" планирует удвоить производство и обеспечить бесперебойное снабжение российских предприятий режущим инструментом. Это важный вклад в экономику в масштабах всей страны", - сказал глава региона Алексей Русских на встрече с руководством предприятия "ХАЛТЕК".В пресс-службе напомнили, что компания работает на рынке станкоинструментального производства почти 30 лет. Сегодня предприятие самостоятельно изготавливает высокопроизводительный режущий инструмент и поставляет детали для двигателестроительной, медицинской, энергетической, автомобильной, сельскохозяйственной и других гражданских отраслей промышленности.
https://ria.ru/20220414/gvozdi-1783483136.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей русских, россия, экономика, санкции в отношении россии, ульяновская область