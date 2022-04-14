https://ria.ru/20220414/kompaniya-1783551145.html

Ульяновская компания готова заменить зарубежных поставщиков на рынке РФ

Ульяновская компания готова заменить зарубежных поставщиков на рынке РФ - РИА Новости, 14.04.2022

Ульяновская компания готова заменить зарубежных поставщиков на рынке РФ

Ульяновская инжиниринговая компания готова заменить иностранных поставщиков режущего инструмента на российском рынке, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T16:20

2022-04-14T16:20

2022-04-14T16:20

ульяновская область

алексей русских

россия

экономика

санкции в отношении россии

ульяновская область

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УЛЬЯНОВСК, 14 апр – РИА Новости. Ульяновская инжиниринговая компания готова заменить иностранных поставщиков режущего инструмента на российском рынке, сообщает пресс-служба правительства Ульяновской области."В ситуации, когда большая часть иностранных компаний отказалась поставлять инструмент в Россию, ульяновский "ХАЛТЕК" планирует удвоить производство и обеспечить бесперебойное снабжение российских предприятий режущим инструментом. Это важный вклад в экономику в масштабах всей страны", - сказал глава региона Алексей Русских на встрече с руководством предприятия "ХАЛТЕК".В пресс-службе напомнили, что компания работает на рынке станкоинструментального производства почти 30 лет. Сегодня предприятие самостоятельно изготавливает высокопроизводительный режущий инструмент и поставляет детали для двигателестроительной, медицинской, энергетической, автомобильной, сельскохозяйственной и других гражданских отраслей промышленности.

https://ria.ru/20220414/gvozdi-1783483136.html

россия

ульяновская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

алексей русских, россия, экономика, санкции в отношении россии, ульяновская область