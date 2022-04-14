07:37 14.04.2022 (обновлено: 09:29 14.04.2022)
Украинские боевики обстреляли колонну с беженцами в Харьковской области
Генпрокуратура ЛНР: украинские боевики обстреляли колонну с беженцами Харьковской области
Украинские беженцы. Архивное фото
ЛУГАНСК, 14 апр — РИА Новости. Два человека погибли в результате нападения украинских подразделений на колонну беженцев в Харьковской области, заявили в Генпрокуратуре Луганской Народной Республики.
"Тринадцатого апреля 2022 года украинскими боевиками в Харьковской области расстреляна колона автомобилей, вывозившая мирных жителей с территории ЛНР на территорию Украины. В результате минометного и обстрела из автоматов погибли два человека, еще трое получили ранения различной степени тяжести", — говорится в сообщении.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, возбуждено уголовное дело.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.