https://ria.ru/20220414/kolonna-1783444228.html

Украинские боевики обстреляли колонну с беженцами в Харьковской области

Украинские боевики обстреляли колонну с беженцами в Харьковской области - РИА Новости, 14.04.2022

Украинские боевики обстреляли колонну с беженцами в Харьковской области

Два человека погибли в результате нападения украинских подразделений на колонну беженцев в Харьковской области, заявили в Генпрокуратуре Луганской Народной... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T07:37

2022-04-14T07:37

2022-04-14T09:29

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украина

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 14 апр — РИА Новости. Два человека погибли в результате нападения украинских подразделений на колонну беженцев в Харьковской области, заявили в Генпрокуратуре Луганской Народной Республики.Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, возбуждено уголовное дело.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220414/yasinovataya-1783443808.html

украина

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, луганская народная республика