18:49 14.04.2022 (обновлено: 18:57 14.04.2022)
МВД заявило о создании ВСУ call-центров для телефонного терроризма в России
МВД: украинские военные создают call-центры для телефонного терроризма в России
Полиция. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Распространение фейков о терактах в РФ в ближайшее время продолжит расти, военные Украины создают для этого специальные кол-центры, говорится на сайте МВД Медиа.
"Есть основания полагать, что в ближайшее время активность преступников, связанная с распространением ложных предупреждений о терактах, продолжит расти. В ходе мониторинга сети Интернет установлено, что вооруженные силы Украины приступили к созданию кол-центров, специально предназначенных для телефонного терроризма на территории нашей страны, и в настоящее время для работы в них по объявлениям набирают сотрудников со знанием русского языка. Причем среди требований к соискателям обозначены мотивированность и желание отомстить России", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что за месяц с начала спецоперации число фейков о терактах в РФ выросло более чем в три раза, до 2172. С 1 января по 24 февраля 2022 года возбуждены порядка 1,2 тысячи уголовных дел по ложным сообщениям о террористических актах.
Все факты фейковых сообщений о террористических актах тщательно фиксируются, по каждому из них возбуждается уголовное дело. Более того, проводится работа по выявлению лжеминеров. Вся информация об используемых злоумышленниками телефонных номерах, доменах, электронных и IP-адресах заносится в учеты и анализируется.
В МВД для противостояния угрозам создана рабочая группа, а в территориальные органы направлены рекомендации по работе с такими преступлениями.