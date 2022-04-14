https://ria.ru/20220414/koll-tsentry-1783597948.html

МВД заявило о создании ВСУ call-центров для телефонного терроризма в России

МВД заявило о создании ВСУ call-центров для телефонного терроризма в России - РИА Новости, 14.04.2022

МВД заявило о создании ВСУ call-центров для телефонного терроризма в России

Распространение фейков о терактах в РФ в ближайшее время продолжит расти, военные Украины создают для этого специальные кол-центры, говорится на сайте МВД... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T18:49

2022-04-14T18:49

2022-04-14T18:57

технологии

россия

вооруженные силы украины

украина

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Распространение фейков о терактах в РФ в ближайшее время продолжит расти, военные Украины создают для этого специальные кол-центры, говорится на сайте МВД Медиа."Есть основания полагать, что в ближайшее время активность преступников, связанная с распространением ложных предупреждений о терактах, продолжит расти. В ходе мониторинга сети Интернет установлено, что вооруженные силы Украины приступили к созданию кол-центров, специально предназначенных для телефонного терроризма на территории нашей страны, и в настоящее время для работы в них по объявлениям набирают сотрудников со знанием русского языка. Причем среди требований к соискателям обозначены мотивированность и желание отомстить России", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что за месяц с начала спецоперации число фейков о терактах в РФ выросло более чем в три раза, до 2172. С 1 января по 24 февраля 2022 года возбуждены порядка 1,2 тысячи уголовных дел по ложным сообщениям о террористических актах.Все факты фейковых сообщений о террористических актах тщательно фиксируются, по каждому из них возбуждается уголовное дело. Более того, проводится работа по выявлению лжеминеров. Вся информация об используемых злоумышленниками телефонных номерах, доменах, электронных и IP-адресах заносится в учеты и анализируется.В МВД для противостояния угрозам создана рабочая группа, а в территориальные органы направлены рекомендации по работе с такими преступлениями.

https://ria.ru/20220311/kadyrov-1777574117.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, россия, вооруженные силы украины, украина, министерство внутренних дел рф (мвд россии)