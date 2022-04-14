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МВД заявило о создании ВСУ call-центров для телефонного терроризма в России - РИА Новости, 14.04.2022
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МВД заявило о создании ВСУ call-центров для телефонного терроризма в России
МВД заявило о создании ВСУ call-центров для телефонного терроризма в России - РИА Новости, 14.04.2022
МВД заявило о создании ВСУ call-центров для телефонного терроризма в России
Распространение фейков о терактах в РФ в ближайшее время продолжит расти, военные Украины создают для этого специальные кол-центры, говорится на сайте МВД... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T18:49
2022-04-14T18:57
технологии
россия
вооруженные силы украины
украина
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Распространение фейков о терактах в РФ в ближайшее время продолжит расти, военные Украины создают для этого специальные кол-центры, говорится на сайте МВД Медиа."Есть основания полагать, что в ближайшее время активность преступников, связанная с распространением ложных предупреждений о терактах, продолжит расти. В ходе мониторинга сети Интернет установлено, что вооруженные силы Украины приступили к созданию кол-центров, специально предназначенных для телефонного терроризма на территории нашей страны, и в настоящее время для работы в них по объявлениям набирают сотрудников со знанием русского языка. Причем среди требований к соискателям обозначены мотивированность и желание отомстить России", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что за месяц с начала спецоперации число фейков о терактах в РФ выросло более чем в три раза, до 2172. С 1 января по 24 февраля 2022 года возбуждены порядка 1,2 тысячи уголовных дел по ложным сообщениям о террористических актах.Все факты фейковых сообщений о террористических актах тщательно фиксируются, по каждому из них возбуждается уголовное дело. Более того, проводится работа по выявлению лжеминеров. Вся информация об используемых злоумышленниками телефонных номерах, доменах, электронных и IP-адресах заносится в учеты и анализируется.В МВД для противостояния угрозам создана рабочая группа, а в территориальные органы направлены рекомендации по работе с такими преступлениями.
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технологии, россия, вооруженные силы украины, украина, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
18:49 14.04.2022 (обновлено: 18:57 14.04.2022)
 
МВД заявило о создании ВСУ call-центров для телефонного терроризма в России

МВД: украинские военные создают call-центры для телефонного терроризма в России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Распространение фейков о терактах в РФ в ближайшее время продолжит расти, военные Украины создают для этого специальные кол-центры, говорится на сайте МВД Медиа.
"Есть основания полагать, что в ближайшее время активность преступников, связанная с распространением ложных предупреждений о терактах, продолжит расти. В ходе мониторинга сети Интернет установлено, что вооруженные силы Украины приступили к созданию кол-центров, специально предназначенных для телефонного терроризма на территории нашей страны, и в настоящее время для работы в них по объявлениям набирают сотрудников со знанием русского языка. Причем среди требований к соискателям обозначены мотивированность и желание отомстить России", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что за месяц с начала спецоперации число фейков о терактах в РФ выросло более чем в три раза, до 2172. С 1 января по 24 февраля 2022 года возбуждены порядка 1,2 тысячи уголовных дел по ложным сообщениям о террористических актах.
Все факты фейковых сообщений о террористических актах тщательно фиксируются, по каждому из них возбуждается уголовное дело. Более того, проводится работа по выявлению лжеминеров. Вся информация об используемых злоумышленниками телефонных номерах, доменах, электронных и IP-адресах заносится в учеты и анализируется.
В МВД для противостояния угрозам создана рабочая группа, а в территориальные органы направлены рекомендации по работе с такими преступлениями.
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