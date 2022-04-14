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Китай выступил против искажения и очернения его позиции по Украине - РИА Новости, 14.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220414/kitay-1783476470.html
Китай выступил против искажения и очернения его позиции по Украине
Китай выступил против искажения и очернения его позиции по Украине - РИА Новости, 14.04.2022
Китай выступил против искажения и очернения его позиции по Украине
Китай поддерживает диалог и консультации по украинскому вопросу, выступает против двойных стандартов в международных делах, не приемлет давления, угроз,... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T11:28
2022-04-14T11:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
китай
украина
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ПЕКИН, 14 апр – РИА Новости. Китай поддерживает диалог и консультации по украинскому вопросу, выступает против двойных стандартов в международных делах, не приемлет давления, угроз, искажения своей позиции и необоснованных обвинений, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.Ранее министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что отношение международного сообщества к Китаю, включая перспективы дальнейшей экономической интеграции, зависит от его реакции на призывы повлиять на Россию в контексте событий на Украине. Он добавила, что "отчаянно надеется" на то, что Китай использует свои особые отношения с Россией для того, чтобы посодействовать разрешению конфликта."Китай всегда придерживался объективной и справедливой позиции по украинскому вопросу, мы поддерживаем диалог и переговоры, активно предоставляем гуманитарную помощь Украине и другим затронутым (нынешней ситуацией – ред.) странам, а также прилагаем значительные усилия для смягчения ситуации, урегулирования кризиса и восстановления мира", - заявил дипломат.По его словам, Китай всегда твердо придерживается того, что суверенитет и территориальную целостность всех стран нужно уважать и защищать, Пекин полагает, что в международных отношениях не должно быть двойных стандартов, а также считает необходимым в равной степени обеспечивать суверенитет и безопасность Украины и учитывать закономерную озабоченность России в сфере безопасности."Мы решительно выступает против любого искажения и очернения позиции китайской стороны. Китай всегда играл конструктивную роль по украинскому вопросу, мы поддерживаем справедливость и стремимся к миру", - подчеркнул Чжао Лицзянь.Он также добавил, что Пекин выступает против безосновательных обвинений и подозрений в отношении Китая, а также не приемлет никакого давления и угроз.Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Ее целью президент РФ Владимир Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины" и отдать под суд ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.
https://ria.ru/20220414/nestabilnost-1783471107.html
https://ria.ru/20220414/pozor-1783435067.html
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в мире, китай, украина
11:28 14.04.2022
 
Китай выступил против искажения и очернения его позиции по Украине

МИД Китая: Пекин выступает против искажения и очернения позиции по Украине

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 14 апр – РИА Новости. Китай поддерживает диалог и консультации по украинскому вопросу, выступает против двойных стандартов в международных делах, не приемлет давления, угроз, искажения своей позиции и необоснованных обвинений, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Ранее министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что отношение международного сообщества к Китаю, включая перспективы дальнейшей экономической интеграции, зависит от его реакции на призывы повлиять на Россию в контексте событий на Украине. Он добавила, что "отчаянно надеется" на то, что Китай использует свои особые отношения с Россией для того, чтобы посодействовать разрешению конфликта.
"Китай всегда придерживался объективной и справедливой позиции по украинскому вопросу, мы поддерживаем диалог и переговоры, активно предоставляем гуманитарную помощь Украине и другим затронутым (нынешней ситуацией – ред.) странам, а также прилагаем значительные усилия для смягчения ситуации, урегулирования кризиса и восстановления мира", - заявил дипломат.
По его словам, Китай всегда твердо придерживается того, что суверенитет и территориальную целостность всех стран нужно уважать и защищать, Пекин полагает, что в международных отношениях не должно быть двойных стандартов, а также считает необходимым в равной степени обеспечивать суверенитет и безопасность Украины и учитывать закономерную озабоченность России в сфере безопасности.
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"Мы решительно выступает против любого искажения и очернения позиции китайской стороны. Китай всегда играл конструктивную роль по украинскому вопросу, мы поддерживаем справедливость и стремимся к миру", - подчеркнул Чжао Лицзянь.
Он также добавил, что Пекин выступает против безосновательных обвинений и подозрений в отношении Китая, а также не приемлет никакого давления и угроз.
Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Ее целью президент РФ Владимир Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины" и отдать под суд ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.
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