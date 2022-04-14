https://ria.ru/20220414/kino-1783159136.html

Мексиканская драма "Закат" с Тимом Ротом вышла в российский прокат

Мексиканская драма "Закат" с Тимом Ротом вышла в российский прокат - РИА Новости, 14.04.2022

Мексиканская драма "Закат" с Тимом Ротом вышла в российский прокат

Драма "Закат" режиссера-лауреата Венецианского фестиваля Мишеля Франко с Тимом Ротом и Шарлоттой Генсбур вышла в российский прокат. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T06:58

2022-04-14T06:58

2022-04-14T06:58

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Драма "Закат" режиссера-лауреата Венецианского фестиваля Мишеля Франко с Тимом Ротом и Шарлоттой Генсбур вышла в российский прокат.Мексиканец снял картину спустя год после получения Гран-при в Венеции за социальную драму "Новый порядок". "Закат" совсем не похож на предыдущую картину: сценарий Франко написал за несколько недель, (над "Новым порядком" он работал годы). На этот раз режиссер исследует тему социальных разногласий, семейных ценностей, богатства, образования и показывает, что привилегированная жизнь по сути ничего не значит.В центре сюжета — состоятельная пара, которая отдыхает на пляжах Акапулько. Узнав трагичную новость о смерти матери, главный герой Нил (Тим Рот) остается, а его сестра и племянники отправляются в Лондон на похороны. Нил же решает переехать в дешевый отель и общается с местными жителями.Повествование в картине – молчаливое и камерное. По словам Франко, в основе ленты – его личные переживания и истории. Режиссер признается, что не опирался на литературные произведения, но после завершения съемок обнаружил ассоциацию с "Посторонним" Альбера Камю.Он отмечает закономерность: даже богатые и успешные совершают ошибки и порой не умеют даже общаться друг с другом, становясь очень одинокими.В картине сочетаются живописные песчаные пляжи, динамичные улицы Мексики и философские мотивы: поиск себя, гармонии, взаимопонимания с близкими людьми.

https://ria.ru/20220407/kino-1780715817.html

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венеция, акапулько, мексика, шарлотта генсбур, кино и сериалы, знаменитости, новости культуры