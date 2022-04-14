Мексиканская драма "Закат" с Тимом Ротом вышла в российский прокат
Фильм "Закат" Мишеля Франко с Тимом Ротом и Шарлоттой Генсбур вышел в российский прокат
© Фото : Capella FilmКадр из фильма "Закат"
© Фото : Capella Film
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Драма "Закат" режиссера-лауреата Венецианского фестиваля Мишеля Франко с Тимом Ротом и Шарлоттой Генсбур вышла в российский прокат.
© Фото : Capella FilmКадр со съемок фильма "Закат"
© Фото : Capella Film
Кадр со съемок фильма "Закат"
Мексиканец снял картину спустя год после получения Гран-при в Венеции за социальную драму "Новый порядок". "Закат" совсем не похож на предыдущую картину: сценарий Франко написал за несколько недель, (над "Новым порядком" он работал годы). На этот раз режиссер исследует тему социальных разногласий, семейных ценностей, богатства, образования и показывает, что привилегированная жизнь по сути ничего не значит.
В центре сюжета — состоятельная пара, которая отдыхает на пляжах Акапулько. Узнав трагичную новость о смерти матери, главный герой Нил (Тим Рот) остается, а его сестра и племянники отправляются в Лондон на похороны. Нил же решает переехать в дешевый отель и общается с местными жителями.
Повествование в картине – молчаливое и камерное. По словам Франко, в основе ленты – его личные переживания и истории. Режиссер признается, что не опирался на литературные произведения, но после завершения съемок обнаружил ассоциацию с "Посторонним" Альбера Камю.
© Фото : Capella FilmКадр из фильма "Закат"
© Фото : Capella Film
Кадр из фильма "Закат"
"Мне понравилась идея о герое-чужестранце, который находится на переломном этапе своей жизни и в этот период приезжает в страну, языка которой он не понимает. Он вливается в местное сообщество и культуру, но преимущественно молчит", — рассказывает Франко.
Он отмечает закономерность: даже богатые и успешные совершают ошибки и порой не умеют даже общаться друг с другом, становясь очень одинокими.
© Фото : Capella Film
Тим Рот в фильме "Закат".
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Тим Рот в фильме "Закат".
© Фото : Capella Film
© Фото : Capella FilmКадр со съемок фильма "Закат"
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Кадр со съемок фильма "Закат"
© Фото : Capella Film
© Фото : Capella Film
Сцена со съемок фильма "Закат"
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Сцена со съемок фильма "Закат"
© Фото : Capella Film
1 из 3
Тим Рот в фильме "Закат".
© Фото : Capella Film
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Кадр со съемок фильма "Закат"
© Фото : Capella Film
3 из 3
Сцена со съемок фильма "Закат"
© Фото : Capella Film
"Этот фильм о конкретной семье, но он затрагивает более серьезные проблемы, такие как экономическое неравенство, нарушение коммуникаций, насилие во многих формах. Отношения в семье всегда очень показательны", — поясняет Франко.
В картине сочетаются живописные песчаные пляжи, динамичные улицы Мексики и философские мотивы: поиск себя, гармонии, взаимопонимания с близкими людьми.
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