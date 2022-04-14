11:45 14.04.2022 (обновлено: 11:51 14.04.2022)
Спикеры сенатов Польши и Чехии прибыли в Киев
Спикеры сенатов Польши и Чехии Гродский и Выстрчил прибыли в Киев
© AP Photo / Emilio MorenattiВид Киева
© AP Photo / Emilio Morenatti
Вид Киева. Архивное фото
ВАРШАВА, 14 апр - РИА Новости. Главы верхних палат парламентов Польши и Чехии Томаш Гродский и Милош Выстрчил прибыли в Киев, сообщает польский сенат в Twitter.
Уточняется, что делегациями сенатов Польши и Чехии руководят спикеры Гродский и Выстрчил. По данным польского сената, делегация прибыла в Киев по приглашению спикера Верховной рады Руслана Стефанчука.
Судя по размещенным в соцсети фотоснимкам, сенаторы прибыли в Киев на поезде.
В среду президент Польши Анджей Дуда вместе с президентами Латвии, Литвы и Эстонии посетил Киев, а также населенный пункт Бородянка в Киевской области.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.