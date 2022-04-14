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Хакеры наращивают количество атак на Россию, заявили в МИД - РИА Новости, 14.04.2022
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Хакеры наращивают количество атак на Россию, заявили в МИД
Хакеры наращивают количество атак на Россию, заявили в МИД - РИА Новости, 14.04.2022
Хакеры наращивают количество атак на Россию, заявили в МИД
Хакеры наращивают количество атак на Россию, еженедельно "сотни тысяч диверсий" в основном из Северной Америки, стран-членов ЕС и Украины, заявил... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T15:09
2022-04-14T15:23
в мире
технологии
россия
евросоюз
северная америка
украина
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Хакеры наращивают количество атак на Россию, еженедельно "сотни тысяч диверсий" в основном из Северной Америки, стран-членов ЕС и Украины, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, исполняющий обязанности директора департамента МИД РФ Андрей Крутских."Хакерский интернационал наращивает количество компьютерных атак на Россию. Разношерстные кибергруппировки используют для нападений информационно-коммуникационные устройства граждан западных стран, зачастую без их ведома", - говорится в заявлении Крутских, опубликованном на сайте ведомства.По его словам, хакеры предпринимают попытки по подрыву работы объектов критической инфраструктуры РФ: под ударом находятся государственные структуры, жизненно важные предприятия, финансовые учреждения, а также россияне и проживающие в нашей стране иностранцы."По данным российских специалистов, еженедельно извне в нашем информпространстве осуществляются сотни тысяч диверсий – преимущественно с территории Северной Америки, государств-членов ЕС и Украины. Массовый характер приняла утечка персональной и конфиденциальной информации", - отметил он.По его словам, наиболее резонансные инциденты коснулись производителей энергоресурсов и сельхозпродукции, транспортных компаний, органов исполнительной и судебной власти. "Один из последних случаев – атаки на ресурсы госкорпорации "Роскосмос", бессовестно совершенные в преддверии Дня космонавтики", - отметил Крутских, подчеркнув, что зачастую за этим "стоят западные интернет-гиганты".
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в мире, технологии, россия, евросоюз, северная америка, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
15:09 14.04.2022 (обновлено: 15:23 14.04.2022)
 
Хакеры наращивают количество атак на Россию, заявили в МИД

МИД: еженедельно совершаются сотни тысяч кибердиверсий из-за рубежа

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкХакер
Хакер - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Хакеры наращивают количество атак на Россию, еженедельно "сотни тысяч диверсий" в основном из Северной Америки, стран-членов ЕС и Украины, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, исполняющий обязанности директора департамента МИД РФ Андрей Крутских.
"Хакерский интернационал наращивает количество компьютерных атак на Россию. Разношерстные кибергруппировки используют для нападений информационно-коммуникационные устройства граждан западных стран, зачастую без их ведома", - говорится в заявлении Крутских, опубликованном на сайте ведомства.
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По его словам, хакеры предпринимают попытки по подрыву работы объектов критической инфраструктуры РФ: под ударом находятся государственные структуры, жизненно важные предприятия, финансовые учреждения, а также россияне и проживающие в нашей стране иностранцы.
"По данным российских специалистов, еженедельно извне в нашем информпространстве осуществляются сотни тысяч диверсий – преимущественно с территории Северной Америки, государств-членов ЕС и Украины. Массовый характер приняла утечка персональной и конфиденциальной информации", - отметил он.
По его словам, наиболее резонансные инциденты коснулись производителей энергоресурсов и сельхозпродукции, транспортных компаний, органов исполнительной и судебной власти. "Один из последних случаев – атаки на ресурсы госкорпорации "Роскосмос", бессовестно совершенные в преддверии Дня космонавтики", - отметил Крутских, подчеркнув, что зачастую за этим "стоят западные интернет-гиганты".
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