https://ria.ru/20220414/kiberataki-1783536786.html

Хакеры наращивают количество атак на Россию, заявили в МИД

Хакеры наращивают количество атак на Россию, заявили в МИД - РИА Новости, 14.04.2022

Хакеры наращивают количество атак на Россию, заявили в МИД

Хакеры наращивают количество атак на Россию, еженедельно "сотни тысяч диверсий" в основном из Северной Америки, стран-членов ЕС и Украины, заявил... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T15:09

2022-04-14T15:09

2022-04-14T15:23

в мире

технологии

россия

евросоюз

северная америка

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Хакеры наращивают количество атак на Россию, еженедельно "сотни тысяч диверсий" в основном из Северной Америки, стран-членов ЕС и Украины, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, исполняющий обязанности директора департамента МИД РФ Андрей Крутских."Хакерский интернационал наращивает количество компьютерных атак на Россию. Разношерстные кибергруппировки используют для нападений информационно-коммуникационные устройства граждан западных стран, зачастую без их ведома", - говорится в заявлении Крутских, опубликованном на сайте ведомства.По его словам, хакеры предпринимают попытки по подрыву работы объектов критической инфраструктуры РФ: под ударом находятся государственные структуры, жизненно важные предприятия, финансовые учреждения, а также россияне и проживающие в нашей стране иностранцы."По данным российских специалистов, еженедельно извне в нашем информпространстве осуществляются сотни тысяч диверсий – преимущественно с территории Северной Америки, государств-членов ЕС и Украины. Массовый характер приняла утечка персональной и конфиденциальной информации", - отметил он.По его словам, наиболее резонансные инциденты коснулись производителей энергоресурсов и сельхозпродукции, транспортных компаний, органов исполнительной и судебной власти. "Один из последних случаев – атаки на ресурсы госкорпорации "Роскосмос", бессовестно совершенные в преддверии Дня космонавтики", - отметил Крутских, подчеркнув, что зачастую за этим "стоят западные интернет-гиганты".

https://ria.ru/20220323/mid-1779614987.html

https://ria.ru/20220322/group-ib-1779505012.html

россия

северная америка

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, технологии, россия, евросоюз, северная америка, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)