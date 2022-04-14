15:09 14.04.2022 (обновлено: 15:23 14.04.2022)
Хакеры наращивают количество атак на Россию, заявили в МИД
МИД: еженедельно совершаются сотни тысяч кибердиверсий из-за рубежа
Хакер. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Хакеры наращивают количество атак на Россию, еженедельно "сотни тысяч диверсий" в основном из Северной Америки, стран-членов ЕС и Украины, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, исполняющий обязанности директора департамента МИД РФ Андрей Крутских.
"Хакерский интернационал наращивает количество компьютерных атак на Россию. Разношерстные кибергруппировки используют для нападений информационно-коммуникационные устройства граждан западных стран, зачастую без их ведома", - говорится в заявлении Крутских, опубликованном на сайте ведомства.
По его словам, хакеры предпринимают попытки по подрыву работы объектов критической инфраструктуры РФ: под ударом находятся государственные структуры, жизненно важные предприятия, финансовые учреждения, а также россияне и проживающие в нашей стране иностранцы.
"По данным российских специалистов, еженедельно извне в нашем информпространстве осуществляются сотни тысяч диверсий – преимущественно с территории Северной Америки, государств-членов ЕС и Украины. Массовый характер приняла утечка персональной и конфиденциальной информации", - отметил он.
По его словам, наиболее резонансные инциденты коснулись производителей энергоресурсов и сельхозпродукции, транспортных компаний, органов исполнительной и судебной власти. "Один из последних случаев – атаки на ресурсы госкорпорации "Роскосмос", бессовестно совершенные в преддверии Дня космонавтики", - отметил Крутских, подчеркнув, что зачастую за этим "стоят западные интернет-гиганты".