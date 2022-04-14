https://ria.ru/20220414/khirurgi-1783450739.html

Американские кардиохирурги экстренно прооперировали детей на Украине

Американские кардиохирурги экстренно прооперировали детей на Украине - РИА Новости, 14.04.2022

Американские кардиохирурги экстренно прооперировали детей на Украине

Международная группа кардиохирургов из базирующейся в США организации William Novick Global Cardiac Alliance совершила экстренную поездку на Украину, чтобы... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T09:11

2022-04-14T09:11

2022-04-14T09:11

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ВАШИНГТОН, 14 апр – РИА Новости. Международная группа кардиохирургов из базирующейся в США организации William Novick Global Cardiac Alliance совершила экстренную поездку на Украину, чтобы прооперировать находившихся в критическом состоянии детей, и готова с этой же целью посетить Россию, сообщил РИА Новости руководитель группы Билл Новик."Наша команда прооперировала шестерых пациентов, в том числе троих новорожденных, двух младенцев в возрасте до пяти месяцев и одного трехлетнего ребенка", - рассказал Новик, чья группа в период с 13 по 18 марта посетила украинский Львов.Кардиолог отметил, что данная поездка не планировалась заранее, а потому была организована в сжатые сроки, поскольку состояние трех из шести малышей оценивалось как критическое."Украина обратилась к нам за помощью из-за сложных и опасных для жизней новорожденных физиологических дефектов", - пояснил Новик.Врач рассказал, что лишь один раз за все время своего недавнего пребывания во Львове услышал грохот разорвавшегося снаряда. На вопрос о том, сопоставимо ли это с опытом работы в Белграде, где Новик работал во время бомбардировок НАТО в далеком 1999 году, он ответил: "Нет никакого сравнения, Белград был намного хуже".По словам кардиолога, несмотря на введенные странами Запада коллективные санкции в отношении России, он намерен продолжать работу в стране и даже планирует посетить Кемерово в конце текущего года."Не знаю, какие проблемы могут создать санкции, но, знаете ли, я бы вернулся в Кемерово", - с воодушевлением заметил американский врач.С 2008 года Новик и возглавляемый им альянс кардиохирургов провели в России более 400 операций. В состав организации входит группа медицинских специалистов из разных стран, которые в том числе работают в разных горячих точках по всему миру. Ранее группа провела операции в нескольких городах России, в том числе в Воронеже и Нижнем Новгороде.

https://ria.ru/20220413/deti-1783287730.html

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украина

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, украина