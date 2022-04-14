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Американские кардиохирурги экстренно прооперировали детей на Украине - РИА Новости, 14.04.2022
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Американские кардиохирурги экстренно прооперировали детей на Украине
Американские кардиохирурги экстренно прооперировали детей на Украине - РИА Новости, 14.04.2022
Американские кардиохирурги экстренно прооперировали детей на Украине
Международная группа кардиохирургов из базирующейся в США организации William Novick Global Cardiac Alliance совершила экстренную поездку на Украину, чтобы... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T09:11
2022-04-14T09:11
в мире
сша
украина
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ВАШИНГТОН, 14 апр – РИА Новости. Международная группа кардиохирургов из базирующейся в США организации William Novick Global Cardiac Alliance совершила экстренную поездку на Украину, чтобы прооперировать находившихся в критическом состоянии детей, и готова с этой же целью посетить Россию, сообщил РИА Новости руководитель группы Билл Новик."Наша команда прооперировала шестерых пациентов, в том числе троих новорожденных, двух младенцев в возрасте до пяти месяцев и одного трехлетнего ребенка", - рассказал Новик, чья группа в период с 13 по 18 марта посетила украинский Львов.Кардиолог отметил, что данная поездка не планировалась заранее, а потому была организована в сжатые сроки, поскольку состояние трех из шести малышей оценивалось как критическое."Украина обратилась к нам за помощью из-за сложных и опасных для жизней новорожденных физиологических дефектов", - пояснил Новик.Врач рассказал, что лишь один раз за все время своего недавнего пребывания во Львове услышал грохот разорвавшегося снаряда. На вопрос о том, сопоставимо ли это с опытом работы в Белграде, где Новик работал во время бомбардировок НАТО в далеком 1999 году, он ответил: "Нет никакого сравнения, Белград был намного хуже".По словам кардиолога, несмотря на введенные странами Запада коллективные санкции в отношении России, он намерен продолжать работу в стране и даже планирует посетить Кемерово в конце текущего года."Не знаю, какие проблемы могут создать санкции, но, знаете ли, я бы вернулся в Кемерово", - с воодушевлением заметил американский врач.С 2008 года Новик и возглавляемый им альянс кардиохирургов провели в России более 400 операций. В состав организации входит группа медицинских специалистов из разных стран, которые в том числе работают в разных горячих точках по всему миру. Ранее группа провела операции в нескольких городах России, в том числе в Воронеже и Нижнем Новгороде.
https://ria.ru/20220413/deti-1783287730.html
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в мире, сша, украина
09:11 14.04.2022
 
Американские кардиохирурги экстренно прооперировали детей на Украине

Американские кардиохирурги экстренно прооперировали шестерых детей на Украине

© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкМашина скорой медицинской помощи на Украине
Машина скорой медицинской помощи на Украине - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Машина скорой медицинской помощи на Украине. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 апр – РИА Новости. Международная группа кардиохирургов из базирующейся в США организации William Novick Global Cardiac Alliance совершила экстренную поездку на Украину, чтобы прооперировать находившихся в критическом состоянии детей, и готова с этой же целью посетить Россию, сообщил РИА Новости руководитель группы Билл Новик.
"Наша команда прооперировала шестерых пациентов, в том числе троих новорожденных, двух младенцев в возрасте до пяти месяцев и одного трехлетнего ребенка", - рассказал Новик, чья группа в период с 13 по 18 марта посетила украинский Львов.
Кардиолог отметил, что данная поездка не планировалась заранее, а потому была организована в сжатые сроки, поскольку состояние трех из шести малышей оценивалось как критическое.
"Украина обратилась к нам за помощью из-за сложных и опасных для жизней новорожденных физиологических дефектов", - пояснил Новик.
Беженцы готовятся к посадке в автобус - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
Вчера, 12:29Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Россию прибыли более двух тысяч детей-сирот из Донбасса
Врач рассказал, что лишь один раз за все время своего недавнего пребывания во Львове услышал грохот разорвавшегося снаряда. На вопрос о том, сопоставимо ли это с опытом работы в Белграде, где Новик работал во время бомбардировок НАТО в далеком 1999 году, он ответил: "Нет никакого сравнения, Белград был намного хуже".
По словам кардиолога, несмотря на введенные странами Запада коллективные санкции в отношении России, он намерен продолжать работу в стране и даже планирует посетить Кемерово в конце текущего года.
"Не знаю, какие проблемы могут создать санкции, но, знаете ли, я бы вернулся в Кемерово", - с воодушевлением заметил американский врач.
С 2008 года Новик и возглавляемый им альянс кардиохирургов провели в России более 400 операций. В состав организации входит группа медицинских специалистов из разных стран, которые в том числе работают в разных горячих точках по всему миру. Ранее группа провела операции в нескольких городах России, в том числе в Воронеже и Нижнем Новгороде.
Дети войны. На улицах столиц показали правду о детях Донбасса
© РИА Новости / Алексей Даничев

Катя, десять лет. "В момент, когда началась война, Катя, как и в обычные дни, находилась в детском саду". Как только пугающее эхо разрывов наполнило детскую комнату, группу быстро эвакуировали в подвал. Через некоторое время ребенка забрали домой, но дорога была не такой, как всегда. Вместе с бабушкой они перебежками, от одного безопасного места к другому, медленно добрались до дома".

Фотовыставка Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду Я! Дети Донбасса в центре Санкт-Петербурга
1 из 9

Катя, десять лет. "В момент, когда началась война, Катя, как и в обычные дни, находилась в детском саду". Как только пугающее эхо разрывов наполнило детскую комнату, группу быстро эвакуировали в подвал. Через некоторое время ребенка забрали домой, но дорога была не такой, как всегда. Вместе с бабушкой они перебежками, от одного безопасного места к другому, медленно добрались до дома".

© РИА Новости / Алексей Даничев
© РИА Новости / Алексей Даничев

Кира, пять лет. "Девочка гуляет только у дома с мамой, готовы к "прилетам" в любую минуту. Если начнут бомбить, то малышка знает, где в квартире самое безопасное место. Как и остальные дети, внимательно слушает рассказы мам о попаданиях".

Фотовыставка Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду Я! Дети Донбасса в центре Санкт-Петербурга
2 из 9

Кира, пять лет. "Девочка гуляет только у дома с мамой, готовы к "прилетам" в любую минуту. Если начнут бомбить, то малышка знает, где в квартире самое безопасное место. Как и остальные дети, внимательно слушает рассказы мам о попаданиях".

© РИА Новости / Алексей Даничев
© РИА Новости / Алексей Даничев

Дима, восемь лет. "В день начала войны они с мамой гуляли в парке. Когда услышали звуки разрывов, им показалось, что это взрываются петарды. Но вскоре они поняли, что это стреляют самолеты".

Фотовыставка Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду Я! Дети Донбасса в центре Санкт-Петербурга
3 из 9

Дима, восемь лет. "В день начала войны они с мамой гуляли в парке. Когда услышали звуки разрывов, им показалось, что это взрываются петарды. Но вскоре они поняли, что это стреляют самолеты".

© РИА Новости / Алексей Даничев
© РИА Новости / Алексей Даничев

Настя, четыре года. Девочка живет в районе Донецкого аэропорта. Вся ее жизнь — война. Мама девочки разрешила ее сфотографировать, если та согласится. Настя фотографироваться не хотела, но за конфеты согласилась".

Фотовыставка Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду Я! Дети Донбасса в центре Санкт-Петербурга
4 из 9

Настя, четыре года. Девочка живет в районе Донецкого аэропорта. Вся ее жизнь — война. Мама девочки разрешила ее сфотографировать, если та согласится. Настя фотографироваться не хотела, но за конфеты согласилась".

© РИА Новости / Алексей Даничев
© РИА Новости / Алексей Даничев

Влад, 11 лет. "Влад застал мирное время, в отличие от многих детей младше него. Он помнит, как гулять можно было везде, в том числе и возле озера, где сейчас лежит большое количество неразорвавшихся мин, на одной из которых подорвался человек. Влад заверил, что после взрыва около своего дома, он уже ничего не боится".

Фотовыставка Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду Я! Дети Донбасса в центре Санкт-Петербурга
5 из 9

Влад, 11 лет. "Влад застал мирное время, в отличие от многих детей младше него. Он помнит, как гулять можно было везде, в том числе и возле озера, где сейчас лежит большое количество неразорвавшихся мин, на одной из которых подорвался человек. Влад заверил, что после взрыва около своего дома, он уже ничего не боится".

© РИА Новости / Алексей Даничев
© РИА Новости / Максим Блинов

Лиза, шесть лет. "Все время войны девочка живет в одном из самых обстреливаемых районов Донецка. Война началась, когда Лиза была еще маленькой. Всю свою сознательную жизнь она живет в контексте боевых действий".

Фотовыставка Посмотри в глаза Донбассу
6 из 9

Лиза, шесть лет. "Все время войны девочка живет в одном из самых обстреливаемых районов Донецка. Война началась, когда Лиза была еще маленькой. Всю свою сознательную жизнь она живет в контексте боевых действий".

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов

Виолетта, десять лет. "Девочка живет в поселке Александровка, часть населенного пункта относится к так называемой серой зоне. Здесь дети могут собирать абрикосы во дворе разрушенного дома, и в ста метрах, на крайнем рубеже, периодически начинаются перестрелки. Детский смех, перемежающийся с автоматными очередями, — это и есть главный потрет прифронтовых окраин".

Фотовыставка Посмотри в глаза Донбассу
7 из 9

Виолетта, десять лет. "Девочка живет в поселке Александровка, часть населенного пункта относится к так называемой серой зоне. Здесь дети могут собирать абрикосы во дворе разрушенного дома, и в ста метрах, на крайнем рубеже, периодически начинаются перестрелки. Детский смех, перемежающийся с автоматными очередями, — это и есть главный потрет прифронтовых окраин".

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Алексей Даничев

Софья, семь лет: "Когда Софью попросили посмотреть в глаза тем, кто в них стреляет, мама девочки сказала: "Вспомни, зайчик, как нас бомбили. Как прилетел снаряд к дому, как вылетела стена. Вспомни и посмотри, не подведи журналиста". Софья собралась и посмотрела. Они не играют на камеру, к просьбе относятся ответственно, с надеждой на спасение".

Фотовыставка Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду Я! Дети Донбасса в центре Санкт-Петербурга
8 из 9

Софья, семь лет: "Когда Софью попросили посмотреть в глаза тем, кто в них стреляет, мама девочки сказала: "Вспомни, зайчик, как нас бомбили. Как прилетел снаряд к дому, как вылетела стена. Вспомни и посмотри, не подведи журналиста". Софья собралась и посмотрела. Они не играют на камеру, к просьбе относятся ответственно, с надеждой на спасение".

© РИА Новости / Алексей Даничев
© РИА Новости / Алексей Даничев

За восемь лет на Донбассе выросло целое поколение детей, которые разбираются в типах снарядов, различают звуки обстрелов, знают, когда и как прятаться, если "свистит", а мира на своей земле не знают.

Фотовыставка Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду Я! Дети Донбасса в центре Санкт-Петербурга
9 из 9

За восемь лет на Донбассе выросло целое поколение детей, которые разбираются в типах снарядов, различают звуки обстрелов, знают, когда и как прятаться, если "свистит", а мира на своей земле не знают.

© РИА Новости / Алексей Даничев
1 из 9

Катя, десять лет. "В момент, когда началась война, Катя, как и в обычные дни, находилась в детском саду". Как только пугающее эхо разрывов наполнило детскую комнату, группу быстро эвакуировали в подвал. Через некоторое время ребенка забрали домой, но дорога была не такой, как всегда. Вместе с бабушкой они перебежками, от одного безопасного места к другому, медленно добрались до дома".

© РИА Новости / Алексей Даничев
2 из 9

Кира, пять лет. "Девочка гуляет только у дома с мамой, готовы к "прилетам" в любую минуту. Если начнут бомбить, то малышка знает, где в квартире самое безопасное место. Как и остальные дети, внимательно слушает рассказы мам о попаданиях".

© РИА Новости / Алексей Даничев
3 из 9

Дима, восемь лет. "В день начала войны они с мамой гуляли в парке. Когда услышали звуки разрывов, им показалось, что это взрываются петарды. Но вскоре они поняли, что это стреляют самолеты".

© РИА Новости / Алексей Даничев
4 из 9

Настя, четыре года. Девочка живет в районе Донецкого аэропорта. Вся ее жизнь — война. Мама девочки разрешила ее сфотографировать, если та согласится. Настя фотографироваться не хотела, но за конфеты согласилась".

© РИА Новости / Алексей Даничев
5 из 9

Влад, 11 лет. "Влад застал мирное время, в отличие от многих детей младше него. Он помнит, как гулять можно было везде, в том числе и возле озера, где сейчас лежит большое количество неразорвавшихся мин, на одной из которых подорвался человек. Влад заверил, что после взрыва около своего дома, он уже ничего не боится".

© РИА Новости / Алексей Даничев
6 из 9

Лиза, шесть лет. "Все время войны девочка живет в одном из самых обстреливаемых районов Донецка. Война началась, когда Лиза была еще маленькой. Всю свою сознательную жизнь она живет в контексте боевых действий".

© РИА Новости / Максим Блинов
7 из 9

Виолетта, десять лет. "Девочка живет в поселке Александровка, часть населенного пункта относится к так называемой серой зоне. Здесь дети могут собирать абрикосы во дворе разрушенного дома, и в ста метрах, на крайнем рубеже, периодически начинаются перестрелки. Детский смех, перемежающийся с автоматными очередями, — это и есть главный потрет прифронтовых окраин".

© РИА Новости / Максим Блинов
8 из 9

Софья, семь лет: "Когда Софью попросили посмотреть в глаза тем, кто в них стреляет, мама девочки сказала: "Вспомни, зайчик, как нас бомбили. Как прилетел снаряд к дому, как вылетела стена. Вспомни и посмотри, не подведи журналиста". Софья собралась и посмотрела. Они не играют на камеру, к просьбе относятся ответственно, с надеждой на спасение".

© РИА Новости / Алексей Даничев
9 из 9

За восемь лет на Донбассе выросло целое поколение детей, которые разбираются в типах снарядов, различают звуки обстрелов, знают, когда и как прятаться, если "свистит", а мира на своей земле не знают.

© РИА Новости / Алексей Даничев
 
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