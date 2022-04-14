https://ria.ru/20220414/khakery-1783557675.html

Хакеры пользуются уходом Visa и Mastercard для атак, сообщает Group-IB

Хакеры пользуются уходом Visa и Mastercard для атак, сообщает Group-IB - РИА Новости, 14.04.2022

Хакеры пользуются уходом Visa и Mastercard для атак, сообщает Group-IB

Группа хакеров-вымогателей OldGremlin (гремлины) провела две атаки на русскоязычные компании, при этом одна из них обыгрывала тему ухода из страны платежных... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T16:22

2022-04-14T16:22

2022-04-14T16:37

visa, inc.

mastercard, inc.

центральный банк рф (цб рф)

хакеры

group-ib

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728056755_88:0:3144:1719_1920x0_80_0_0_7520b9a26aca92d78ab9965225c59e61.jpg

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Группа хакеров-вымогателей OldGremlin (гремлины) провела две атаки на русскоязычные компании, при этом одна из них обыгрывала тему ухода из страны платежных систем Visa и Mastercard, сообщает компания по кибербезопасности Group-IB.Международные платежные системы Visa и Mastercard 6 марта сообщили, что приостанавливают операции в России. При этом, согласно заявлению ЦБ РФ, карты с данными платежными системами, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории страны до истечения срока их действия."Group-IB зафиксировала две новые атаки русскоязычной группы вымогателей OldGremlin на российские компании 22 и 25 марта. В первой рассылке от 22 марта вымогатели обыгрывают тему санкций и "полный уход" платежных систем Visa и Mastercard - письмо было написано от имени старшего бухгалтера российской финансовой организации", - говорится в сообщении.Уточняется, что для оформления новой банковской карты клиенту предлагалось изучить инструкцию и заполнить анкету. На самом деле письма содержали ссылки на вредоносный документ, расположенный в файловых хостингах.Подозрительная рассылка была вовремя задетектирована ... одна из атакованных жертв - российская компания, специализирующаяся на добыче полезных ископаемых - была оперативно предупреждена об угрозе.Позднее 25 марта, "гремлины" провели новую рассылку. На эту атаку аналитики Group-IB вышли в ходе анализа сетевой инфраструктуры OldGremlin."Эксперты Group-IB предполагают, что новые рассылки могли заразить большое количество компаний, и в ближайшие месяцы злоумышленники без лишней спешки медленно и аккуратно будут продвигаться в их инфраструктуре, обходя "дефолтные" системы защиты", - уточнили в компании.Впервые активность вымогателей из OldGremlin была выявлена аналитиками Group-IB весной 2020 года. Всего за два года "гремлины", по данным Group-IB, провели 13 кампаний по рассылке вредоносных писем. Самым "урожайным" оказался 2020 год — OldGremlin отправили 10 рассылок якобы от имени российского металлургического холдинга, белорусского завода "МТЗ", а также медиахолдинга РБК.

https://ria.ru/20220325/nagrada-1779969001.html

https://ria.ru/20220310/mastercard-1777381650.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

visa, inc., mastercard, inc., центральный банк рф (цб рф), хакеры, group-ib