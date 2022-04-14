https://ria.ru/20220414/kashutin-1783496348.html

Андрей Кашутин: электронные площадки станут проще и дружелюбнее

Андрей Кашутин: электронные площадки станут проще и дружелюбнее - РИА Новости, 14.04.2022

Андрей Кашутин: электронные площадки станут проще и дружелюбнее

В изменившихся экономических условиях работают сегодня не только заказчики и поставщики, но и электронные торговые площадки. На площадках XVII Всероссийского... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T12:54

2022-04-14T12:54

2022-04-14T13:40

экономика

технологии

«росэлторг»

интервью

vi всероссийский форум-выставка "госзаказ-2010"

госзакупки

ситуация с госзакупками в россии

санкции в отношении россии

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В изменившихся экономических условиях работают сегодня не только заказчики и поставщики, но и электронные торговые площадки. На площадках XVII Всероссийского Форума-выставки "Госзаказ" обсуждались инновационные решения в отношении электронной торговли. О том, каких изменений стоит ждать в онлайн-коммерции, РИА Новости рассказал генеральный директор электронной торговой площадки "Росэлторг" Андрей Кашутин.- Какие новые тренды появятся в работе электронных площадок? Какие новые компетенции, технологии взаимодействия с клиентами и их поставщикам потребуются площадкам в ближайшем будущем?- Мы всегда ориентировались на то, чтобы привлекать клиентов за счёт качественных сервисов. И именно их суть сейчас должна сильно измениться, поскольку заказчику важно понимать, чем площадка может ему помочь. "Росэлторг" всегда умел находить нужный пул поставщиков (в том числе и российских), а также эквиваленты продукции, которые уже есть. Зачастую заказчик не знает, что где-то, предположим, в Сибири в промышленном кластере, начал производиться нужный ему товар, тут наша цель быстро рассказать об этом.Поэтому задача площадок в этом плане – оказывать более глубокие и клиентоориентированные услуги. Кто из площадок будет готов это делать – открытый вопрос.Мы достаточно хорошо понимаем, какие нужды есть у поставщиков и заказчиков. И будем предлагать максимальное количество сервисов, выстраивать экосистему именно на базе площадки – это не то, чтобы тренд, но это должно происходить для того, чтобы сохранить рынок. Если этого не делать, то, по сути, торговая площадка превратится в доску объявлений. Которая, в принципе, уже не нужна.- То есть, работа на площадках усложнится?- Наоборот, она станет проще. Упрощение процедур – сейчас самый популярный тренд. Закупки должны проходить гораздо быстрее, потому что, большая доля поставщиков сейчас опасается участвовать в торгах. С одной стороны, есть проблемы, связанные с валютными колебаниями, а с другой сложности, связанные с надёжностью логистических цепочек. Многие поставщики сейчас не рискуют брать на себя обязательства по поставке чего бы то ни было через месяц - два. Поэтому конкуренция на торгах сейчас начала снижаться.А упрощение процедуры и сокращение сроков поможет участникам легче выходить на закупки. Проще говоря, не бояться туда идти. Благодаря этому мы сможем не снизить общий уровень конкуренции на торгах. Зачем сейчас заходить в процедуру длиной в сорок дней? А вот ускорение и упрощение даст мощный импульс для экономики и позволит заказчикам лучше закрывать потребности.- Как электронные площадки помогают развивать импортозамещение? Какие шаги площадкам необходимо предпринять для помощи в реализации этой программы?- Если ещё вчера все разговоры об импортозамещении были гипотетическими, то сегодня это стопроцентная необходимость. Даже те позиции, которые закупались в Азии, сейчас либо очень трудно доставить, либо товар мешают купить скачки курсов валют. Импортозамещение — это хорошо в долгой перспективе, на много лет. Российская промышленность получает уникальную возможность стабильного развития и устойчивого спроса. У российской продукции - больший приоритет, даже если через полгода санкции отменят.Но, с другой стороны, пересаживаться на практически стопроцентное импортозамещение в один момент очень тяжело. Потому что не все можно произвести за день или два.И более того, мы сейчас анализировали очень интересный вопрос: во что бизнесу вкладываться? Тем, кто занимается малым и средним производством. В "Росэлторг" обращается огромное количество предпринимателей, которые хотят вложиться в какое-то небольшое производство. То есть, у них есть деньги, есть мощности, есть земля, помещения, оборудование. Они готовы что-то произвести, но не всегда понятно, что конкретно нужно, потому что все-таки реестры потребностей, которые формируются, носят больше верхнеуровневый характер.Для того, чтобы понять, какую конкретную продукцию нужно заменить на российскую – это тоже нужно изучать. Разговаривать с заказчиками, погружаться в глубины, а это очень много времени. Не неделя, не две, и не месяц – это работа в долгую. Поэтому мы сейчас, например, вместе с нашими заказчиками прорабатываем наполнение реестра импортозамещаемой продукции. В том числе нужен перечень того, что еще нужно произвести, в виде совершенно конкретных позиций.Импортозамещение — это ниша для инвестирования малых и средних производств. Необходимо составить такой реестр и найти те точки, куда бизнес может вложиться, и за короткое время наладить производство.- Как помогают в управлении закупочной деятельностью разработки в области искусственного интеллекта?- За счет искусственного интеллекта мы анализируем поведение участников закупок за 5-7 лет: в каких торгах они участвуют, какую продукцию поставляют, что предлагают, на каких условиях, в каких регионах. Мы учимся более адресно подбирать участников для конкретной закупки. Механически проанализировать каждую закупку долго и сложно, гораздо проще сделать это с помощью искусственного интеллекта. С помощью Big Data мы узнаём, кто и в каких регионах производит аналоги импортной продукции, а потом детально анализируем и находим подходящий по всем критериям вариант. Технология систематизирует документацию по закупке, заявки поставщиков, разбирает их до последней буквы описания каждого товара. Благодаря этому мы можем предложить заказчикам, работающим на площадке "Росэлторг", альтернативу продукции от тех участников, которые участвовали в закупках ранее. А если ещё не участвовали, то будем их искать и подтягивать в реестр импортозамещаемой продукции.

https://realty.ria.ru/20220125/zemlya-1769473716.html

https://ria.ru/20220412/importozameschenie-1783043117.html

https://ria.ru/20220413/ii-1783243359.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

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https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Андрей Кашутин: электронные площадки станут проще и дружелюбнее Андрей Кашутин: электронные площадки станут проще и дружелюбнее 2022-04-14T12:54 true PT2M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, технологии, «росэлторг», интервью, vi всероссийский форум-выставка "госзаказ-2010", госзакупки, ситуация с госзакупками в россии, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии