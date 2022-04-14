ЦБ предложил пересмотреть размер платежей банков в пользу Visa и Mastercard
ЦБ предложил пересмотреть размер предстоящих платежей банков в пользу Visa и Mastercard
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Банк России предложил пересмотреть размер платежей, которые кредитные организации должны заплатить международным системам Visa и Mastercard, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, выступая в ходе заседания межкомитетской рабочей группы по подготовке к рассмотрению Госдумой годового отчета ЦБ.
"Эти платежи делаются единоразово. Пока еще эти платежи банками не были сделаны. Вот эти платежи, кстати, мы можем пересмотреть. У нас есть время, и если не трогать интерчейндж (межбанковская комиссия - ред.), вот эти условия мы можем в спокойном режиме пересмотреть",- ответила она на вопрос, что будет с тем платежом, который идет в пользу платежных систем Visa и Mastercard.
Международные платежные системы Visa и Mastercard с 10 марта временно перестали работать в России, такое решение компании приняли на фоне ситуации вокруг Украины. Это означает, что карты этих систем, выпущенные российскими банками, работают на территории России в нормальном режиме, но перестали работать за границей и в иностранных онлайн-магазинах, также перестали работать сервисы ApplePay и GooglePay.