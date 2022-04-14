https://ria.ru/20220414/karty-1783597417.html

ЦБ предложил пересмотреть размер платежей банков в пользу Visa и Mastercard

ЦБ предложил пересмотреть размер платежей банков в пользу Visa и Mastercard - РИА Новости, 14.04.2022

ЦБ предложил пересмотреть размер платежей банков в пользу Visa и Mastercard

Банк России предложил пересмотреть размер платежей, которые кредитные организации должны заплатить международным системам Visa и Mastercard, заявила первый... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T18:46

2022-04-14T18:46

2022-04-14T18:46

экономика

россия

visa, inc.

mastercard, inc.

госдума рф

центральный банк рф (цб рф)

ольга скоробогатова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571097290_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_773aeb653f6f9080019c3d9776af4259.jpg

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Банк России предложил пересмотреть размер платежей, которые кредитные организации должны заплатить международным системам Visa и Mastercard, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, выступая в ходе заседания межкомитетской рабочей группы по подготовке к рассмотрению Госдумой годового отчета ЦБ."Эти платежи делаются единоразово. Пока еще эти платежи банками не были сделаны. Вот эти платежи, кстати, мы можем пересмотреть. У нас есть время, и если не трогать интерчейндж (межбанковская комиссия - ред.), вот эти условия мы можем в спокойном режиме пересмотреть",- ответила она на вопрос, что будет с тем платежом, который идет в пользу платежных систем Visa и Mastercard.Международные платежные системы Visa и Mastercard с 10 марта временно перестали работать в России, такое решение компании приняли на фоне ситуации вокруг Украины. Это означает, что карты этих систем, выпущенные российскими банками, работают на территории России в нормальном режиме, но перестали работать за границей и в иностранных онлайн-магазинах, также перестали работать сервисы ApplePay и GooglePay.

https://ria.ru/20220414/stavka-1783555562.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, visa, inc., mastercard, inc., госдума рф, центральный банк рф (цб рф), ольга скоробогатова