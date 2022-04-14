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ЦБ предложил пересмотреть размер платежей банков в пользу Visa и Mastercard - РИА Новости, 14.04.2022
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ЦБ предложил пересмотреть размер платежей банков в пользу Visa и Mastercard
ЦБ предложил пересмотреть размер платежей банков в пользу Visa и Mastercard - РИА Новости, 14.04.2022
ЦБ предложил пересмотреть размер платежей банков в пользу Visa и Mastercard
Банк России предложил пересмотреть размер платежей, которые кредитные организации должны заплатить международным системам Visa и Mastercard, заявила первый... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T18:46
2022-04-14T18:46
экономика
россия
visa, inc.
mastercard, inc.
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
ольга скоробогатова
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Банк России предложил пересмотреть размер платежей, которые кредитные организации должны заплатить международным системам Visa и Mastercard, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, выступая в ходе заседания межкомитетской рабочей группы по подготовке к рассмотрению Госдумой годового отчета ЦБ."Эти платежи делаются единоразово. Пока еще эти платежи банками не были сделаны. Вот эти платежи, кстати, мы можем пересмотреть. У нас есть время, и если не трогать интерчейндж (межбанковская комиссия - ред.), вот эти условия мы можем в спокойном режиме пересмотреть",- ответила она на вопрос, что будет с тем платежом, который идет в пользу платежных систем Visa и Mastercard.Международные платежные системы Visa и Mastercard с 10 марта временно перестали работать в России, такое решение компании приняли на фоне ситуации вокруг Украины. Это означает, что карты этих систем, выпущенные российскими банками, работают на территории России в нормальном режиме, но перестали работать за границей и в иностранных онлайн-магазинах, также перестали работать сервисы ApplePay и GooglePay.
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экономика, россия, visa, inc., mastercard, inc., госдума рф, центральный банк рф (цб рф), ольга скоробогатова
18:46 14.04.2022
 
ЦБ предложил пересмотреть размер платежей банков в пользу Visa и Mastercard

ЦБ предложил пересмотреть размер предстоящих платежей банков в пользу Visa и Mastercard

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Банк России предложил пересмотреть размер платежей, которые кредитные организации должны заплатить международным системам Visa и Mastercard, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, выступая в ходе заседания межкомитетской рабочей группы по подготовке к рассмотрению Госдумой годового отчета ЦБ.
"Эти платежи делаются единоразово. Пока еще эти платежи банками не были сделаны. Вот эти платежи, кстати, мы можем пересмотреть. У нас есть время, и если не трогать интерчейндж (межбанковская комиссия - ред.), вот эти условия мы можем в спокойном режиме пересмотреть",- ответила она на вопрос, что будет с тем платежом, который идет в пользу платежных систем Visa и Mastercard.
Международные платежные системы Visa и Mastercard с 10 марта временно перестали работать в России, такое решение компании приняли на фоне ситуации вокруг Украины. Это означает, что карты этих систем, выпущенные российскими банками, работают на территории России в нормальном режиме, но перестали работать за границей и в иностранных онлайн-магазинах, также перестали работать сервисы ApplePay и GooglePay.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
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В ЦБ назвали условия для снижения ключевой ставки
 
ЭкономикаРоссияVisa, Inc.MasterCard, Inc.Госдума РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Ольга Скоробогатова
 
 
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