https://ria.ru/20220414/kadyrov-1783629389.html

Кадыров пристыдил власти Киева за "немолодых" бойцов

Кадыров пристыдил власти Киева за "немолодых" бойцов - РИА Новости, 14.04.2022

Кадыров пристыдил власти Киева за "немолодых" бойцов

Глава Чечни Рамзан Кадыров пристыдил власти Киева за то, что они отправляют воевать с подготовленными спецназовцами "немолодых" бойцов, неспособных правильно... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T23:21

2022-04-14T23:21

2022-04-14T23:25

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

киев

россия

украина

вооруженные силы рф

рамзан кадыров

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775123999_0:32:1234:726_1920x0_80_0_0_e648e6055e7b7b2d905901e81402bf43.jpg

ГРОЗНЫЙ, 14 апр - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров пристыдил власти Киева за то, что они отправляют воевать с подготовленными спецназовцами "немолодых" бойцов, неспособных правильно держать в руках оружие.Он также опубликовал видео, на котором пленные рассказывают о том, что за один день боев в Рубежном погибло более 120 украинских военнослужащих."Официальный Киев, у вас спрашиваю, это ваши бойцы? Вам не стыдно отправлять этих немолодых людей на войну с подготовленными спецназовцами? Почему нам должно быть стыдно за вас брать в плен этих бойцов, неспособных правильно держать в руках оружие?" - написал Кадыров в Telegram-канале.Он выразил уверенность, что какой бы ни была поддержка США или Запада, какую бы технику и оружие они ни поставляли, у Киева нет подготовленных бойцов, а потому Кадыров призвал их "бросить это дело".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220413/kadyrov-1783357829.html

https://ria.ru/20220413/kadyrov-1783257471.html

киев

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, россия, украина, вооруженные силы рф, рамзан кадыров, вооруженные силы украины