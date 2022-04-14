https://ria.ru/20220414/kadyrov-1783629389.html
Кадыров пристыдил власти Киева за "немолодых" бойцов
Кадыров пристыдил власти Киева за "немолодых" бойцов - РИА Новости, 14.04.2022
Кадыров пристыдил власти Киева за "немолодых" бойцов
Глава Чечни Рамзан Кадыров пристыдил власти Киева за то, что они отправляют воевать с подготовленными спецназовцами "немолодых" бойцов, неспособных правильно... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T23:21
2022-04-14T23:21
2022-04-14T23:25
обострение ситуации в днр и лнр
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рамзан кадыров
вооруженные силы украины
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ГРОЗНЫЙ, 14 апр - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров пристыдил власти Киева за то, что они отправляют воевать с подготовленными спецназовцами "немолодых" бойцов, неспособных правильно держать в руках оружие.Он также опубликовал видео, на котором пленные рассказывают о том, что за один день боев в Рубежном погибло более 120 украинских военнослужащих."Официальный Киев, у вас спрашиваю, это ваши бойцы? Вам не стыдно отправлять этих немолодых людей на войну с подготовленными спецназовцами? Почему нам должно быть стыдно за вас брать в плен этих бойцов, неспособных правильно держать в руках оружие?" - написал Кадыров в Telegram-канале.Он выразил уверенность, что какой бы ни была поддержка США или Запада, какую бы технику и оружие они ни поставляли, у Киева нет подготовленных бойцов, а потому Кадыров призвал их "бросить это дело".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220413/kadyrov-1783357829.html
https://ria.ru/20220413/kadyrov-1783257471.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, киев, россия, украина, вооруженные силы рф, рамзан кадыров, вооруженные силы украины
23:21 14.04.2022 (обновлено: 23:25 14.04.2022)
Кадыров пристыдил власти Киева за "немолодых" бойцов
Кадыров пристыдил власти Киева за "немолодых" бойцов, не умеющих правильно держать оружие