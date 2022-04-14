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Кадыров показал кадры боев с "бандеровским отребьем" в Рубежном - РИА Новости, 14.04.2022
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Кадыров показал кадры боев с "бандеровским отребьем" в Рубежном
Кадыров показал кадры боев с "бандеровским отребьем" в Рубежном - РИА Новости, 14.04.2022
Кадыров показал кадры боев с "бандеровским отребьем" в Рубежном
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об уверенном продвижении бойцов чеченских спецподразделений на территории ЛНР и опубликовал видеозапись освобождения города... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T11:25
2022-04-14T13:27
в мире
владимир путин
рубежное
россия
луганская народная республика
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 14 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об уверенном продвижении бойцов чеченских спецподразделений на территории ЛНР и опубликовал видеозапись освобождения города Рубежное.По его словам, сложности возникают из-за плотности застройки. При этом, несмотря на ожесточенное сопротивление и многочасовые огневые столкновения, противнику не удастся сломить боевой дух "истинных защитников нашей великой Отчизны".Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он не раз подчеркивал, что речи об оккупации Украины не идет.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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рубежное
россия
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Кадры зачистки города Рубежное в ЛНР бойцами СОБРа «Ахмат»
Бойцы СОБРа "Ахмат" зачищают город Рубежное в ЛНР. Видео опубликовал Рамзан Кадыров.
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в мире, владимир путин, рубежное, россия, луганская народная республика, рамзан кадыров
11:25 14.04.2022 (обновлено: 13:27 14.04.2022)
 
Кадыров показал кадры боев с "бандеровским отребьем" в Рубежном

Глава Чечни Кадыров показал кадры боев с "бандеровским отребьем" в Рубежном

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ГРОЗНЫЙ, 14 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об уверенном продвижении бойцов чеченских спецподразделений на территории ЛНР и опубликовал видеозапись освобождения города Рубежное.

"В городе Рубежное чеченские бойцы <…> совместно с военнослужащими РФ и ЛНР успешно проводят зачистку территории от бандеровского отребья", — написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, сложности возникают из-за плотности застройки. При этом, несмотря на ожесточенное сопротивление и многочасовые огневые столкновения, противнику не удастся сломить боевой дух "истинных защитников нашей великой Отчизны".
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он не раз подчеркивал, что речи об оккупации Украины не идет.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Боец полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова в населенном пункте Попасная в ЛНР. - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
Вчера, 16:35
Кадыров рассказал, как готовят добровольцев перед отправкой на Украину
 
В миреВладимир ПутинРубежноеРоссияЛуганская Народная РеспубликаРамзан Кадыров
 
 
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