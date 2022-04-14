https://ria.ru/20220414/kadyrov-1783475421.html
Кадыров показал кадры боев с "бандеровским отребьем" в Рубежном
Кадыров показал кадры боев с "бандеровским отребьем" в Рубежном - РИА Новости, 14.04.2022
Кадыров показал кадры боев с "бандеровским отребьем" в Рубежном
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об уверенном продвижении бойцов чеченских спецподразделений на территории ЛНР и опубликовал видеозапись освобождения города... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T11:25
2022-04-14T11:25
2022-04-14T13:27
в мире
владимир путин
рубежное
россия
луганская народная республика
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 14 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об уверенном продвижении бойцов чеченских спецподразделений на территории ЛНР и опубликовал видеозапись освобождения города Рубежное.По его словам, сложности возникают из-за плотности застройки. При этом, несмотря на ожесточенное сопротивление и многочасовые огневые столкновения, противнику не удастся сломить боевой дух "истинных защитников нашей великой Отчизны".Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он не раз подчеркивал, что речи об оккупации Украины не идет.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220413/kadyrov-1783357829.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Кадры зачистки города Рубежное в ЛНР бойцами СОБРа «Ахмат»
Бойцы СОБРа "Ахмат" зачищают город Рубежное в ЛНР. Видео опубликовал Рамзан Кадыров.
2022-04-14T11:25
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PT1M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, владимир путин, рубежное, россия, луганская народная республика, рамзан кадыров
11:25 14.04.2022 (обновлено: 13:27 14.04.2022)
Кадыров показал кадры боев с "бандеровским отребьем" в Рубежном
Глава Чечни Кадыров показал кадры боев с "бандеровским отребьем" в Рубежном