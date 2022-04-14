https://ria.ru/20220414/kadyrov-1783475421.html

Кадыров показал кадры боев с "бандеровским отребьем" в Рубежном

Кадыров показал кадры боев с "бандеровским отребьем" в Рубежном - РИА Новости, 14.04.2022

Кадыров показал кадры боев с "бандеровским отребьем" в Рубежном

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об уверенном продвижении бойцов чеченских спецподразделений на территории ЛНР и опубликовал видеозапись освобождения города... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T11:25

2022-04-14T11:25

2022-04-14T13:27

в мире

владимир путин

рубежное

россия

луганская народная республика

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 14 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об уверенном продвижении бойцов чеченских спецподразделений на территории ЛНР и опубликовал видеозапись освобождения города Рубежное.По его словам, сложности возникают из-за плотности застройки. При этом, несмотря на ожесточенное сопротивление и многочасовые огневые столкновения, противнику не удастся сломить боевой дух "истинных защитников нашей великой Отчизны".Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он не раз подчеркивал, что речи об оккупации Украины не идет.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220413/kadyrov-1783357829.html

рубежное

россия

луганская народная республика

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Кадры зачистки города Рубежное в ЛНР бойцами СОБРа «Ахмат» Бойцы СОБРа "Ахмат" зачищают город Рубежное в ЛНР. Видео опубликовал Рамзан Кадыров. 2022-04-14T11:25 true PT1M06S

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Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, рубежное, россия, луганская народная республика, рамзан кадыров