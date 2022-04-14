https://ria.ru/20220414/ispytaniya-1783443022.html
Гинцбург: испытания коктейля из антител от COVID-19 начнутся в понедельник
Гинцбург: испытания коктейля из антител от COVID-19 начнутся в понедельник - РИА Новости, 14.04.2022
Гинцбург: испытания коктейля из антител от COVID-19 начнутся в понедельник
Первые добровольцы, участвующие в испытании препарата против коронавирусной инфекции на основе моноклональных антител, получат его в понедельник, заявил РИА... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T07:16
2022-04-14T07:16
2022-04-14T07:16
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Первые добровольцы, участвующие в испытании препарата против коронавирусной инфекции на основе моноклональных антител, получат его в понедельник, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Ранее Минздрав России разрешил центру Гамалеи клинические исследования препарата от коронавирусной инфекции на основе моноклональных антител.Он уточнил, что все участники этой фазы исследования - это здоровые добровольцы, в рамках второй фазы планируется уже проверить препарат на больных COVID-19.Минздрав планирует рассмотреть вопрос регистрации по итогам второй фазы исследования, отметил Гинцбург.
https://ria.ru/20220414/test-1783438527.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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здоровье - общество, общество, россия, коронавирус covid-19
Гинцбург: испытания коктейля из антител от COVID-19 начнутся в понедельник
Глава НИЦ Гинцбург: испытания коктейля из антител от COVID-19 начнутся в понедельник
МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Первые добровольцы, участвующие в испытании препарата против коронавирусной инфекции на основе моноклональных антител, получат его в понедельник, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Ранее Минздрав России разрешил центру Гамалеи клинические исследования препарата от коронавирусной инфекции на основе моноклональных антител.
"В понедельник начнется введение препарата на основе моноклональных антител добровольцам. Уже все документы подписаны. В НИИ гриппа Минздрава в Санкт-Петербурге первому человеку введут препарат", - сказал Гинцбург.
Он уточнил, что все участники этой фазы исследования - это здоровые добровольцы, в рамках второй фазы планируется уже проверить препарат на больных COVID-19.
Минздрав планирует рассмотреть вопрос регистрации по итогам второй фазы исследования, отметил Гинцбург.