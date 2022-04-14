https://ria.ru/20220414/ispytaniya-1783443022.html

Гинцбург: испытания коктейля из антител от COVID-19 начнутся в понедельник

Гинцбург: испытания коктейля из антител от COVID-19 начнутся в понедельник - РИА Новости, 14.04.2022

Гинцбург: испытания коктейля из антител от COVID-19 начнутся в понедельник

Первые добровольцы, участвующие в испытании препарата против коронавирусной инфекции на основе моноклональных антител, получат его в понедельник, заявил РИА... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T07:16

2022-04-14T07:16

2022-04-14T07:16

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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Первые добровольцы, участвующие в испытании препарата против коронавирусной инфекции на основе моноклональных антител, получат его в понедельник, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Ранее Минздрав России разрешил центру Гамалеи клинические исследования препарата от коронавирусной инфекции на основе моноклональных антител.Он уточнил, что все участники этой фазы исследования - это здоровые добровольцы, в рамках второй фазы планируется уже проверить препарат на больных COVID-19.Минздрав планирует рассмотреть вопрос регистрации по итогам второй фазы исследования, отметил Гинцбург.

https://ria.ru/20220414/test-1783438527.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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