https://ria.ru/20220414/ispytaniya-1783441936.html

Корвет "Резкий" вышел на ходовые испытания во Владивостоке

Корвет "Резкий" вышел на ходовые испытания во Владивостоке - РИА Новости, 14.04.2022

Корвет "Резкий" вышел на ходовые испытания во Владивостоке

Четвертый серийный корвет "Резкий", построенный для Тихоокеанского флота, вышел на ходовые испытания со сдаточной базы Амурского судостроительного завода (АСЗ)... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T06:35

2022-04-14T06:35

2022-04-14T06:35

новое оружие россии

безопасность

владивосток

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ХАБАРОВСК, 14 апр - РИА Новости. Четвертый серийный корвет "Резкий", построенный для Тихоокеанского флота, вышел на ходовые испытания со сдаточной базы Амурского судостроительного завода (АСЗ) во Владивостоке, сообщает пресс-служба завода.Многоцелевой сторожевой корабль (корвет) проекта 20380 "Резкий" был заложен 1 июля 2016 года, в день 80-летия трижды орденоносного АСЗ. Со стапелей корвет сошёл 1 июля прошлого года, а в ноябре 2021-го был доставлен транспортным доком "Зея" во Владивосток для подготовки к испытаниям и сдаче заказчику.Отмечается, что корвет успешно прошел швартовные испытания - амурские корабелы закрыли практически все швартовные удостоверения. На корабле работает камбуз, команда корвета и сдаточная команда АСЗ размещены в приемлемых для жизни и работы условиях. На минувшей неделе корабль прошел электромагнитную обработку и, по словам ответственного сдатчика корвета Раждена Бараташвили, был полностью подготовлен для начала ходовых испытаний.Завершающим этапом в строительстве серийного корвета станут государственные испытания, после чего корабелы должны передать его в состав Военно-морского флота.

https://ria.ru/20220414/podlodki-1783441770.html

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

безопасность, владивосток