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Корвет "Резкий" вышел на ходовые испытания во Владивостоке - РИА Новости, 14.04.2022
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Новое оружие России
https://ria.ru/20220414/ispytaniya-1783441936.html
Корвет "Резкий" вышел на ходовые испытания во Владивостоке
Корвет "Резкий" вышел на ходовые испытания во Владивостоке - РИА Новости, 14.04.2022
Корвет "Резкий" вышел на ходовые испытания во Владивостоке
Четвертый серийный корвет "Резкий", построенный для Тихоокеанского флота, вышел на ходовые испытания со сдаточной базы Амурского судостроительного завода (АСЗ)... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T06:35
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новое оружие россии
безопасность
владивосток
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ХАБАРОВСК, 14 апр - РИА Новости. Четвертый серийный корвет "Резкий", построенный для Тихоокеанского флота, вышел на ходовые испытания со сдаточной базы Амурского судостроительного завода (АСЗ) во Владивостоке, сообщает пресс-служба завода.Многоцелевой сторожевой корабль (корвет) проекта 20380 "Резкий" был заложен 1 июля 2016 года, в день 80-летия трижды орденоносного АСЗ. Со стапелей корвет сошёл 1 июля прошлого года, а в ноябре 2021-го был доставлен транспортным доком "Зея" во Владивосток для подготовки к испытаниям и сдаче заказчику.Отмечается, что корвет успешно прошел швартовные испытания - амурские корабелы закрыли практически все швартовные удостоверения. На корабле работает камбуз, команда корвета и сдаточная команда АСЗ размещены в приемлемых для жизни и работы условиях. На минувшей неделе корабль прошел электромагнитную обработку и, по словам ответственного сдатчика корвета Раждена Бараташвили, был полностью подготовлен для начала ходовых испытаний.Завершающим этапом в строительстве серийного корвета станут государственные испытания, после чего корабелы должны передать его в состав Военно-морского флота.
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безопасность, владивосток
06:35 14.04.2022
 
Корвет "Резкий" вышел на ходовые испытания во Владивостоке

Построенный для ТОФ корвет "Резкий" вышел на ходовые испытания во Владивостоке

© Фото : Амурский судостроительный заводКорвет проекта 20380 "Резкий"
Корвет проекта 20380 Резкий - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© Фото : Амурский судостроительный завод
Корвет проекта 20380 "Резкий". Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 14 апр - РИА Новости. Четвертый серийный корвет "Резкий", построенный для Тихоокеанского флота, вышел на ходовые испытания со сдаточной базы Амурского судостроительного завода (АСЗ) во Владивостоке, сообщает пресс-служба завода.
Многоцелевой сторожевой корабль (корвет) проекта 20380 "Резкий" был заложен 1 июля 2016 года, в день 80-летия трижды орденоносного АСЗ. Со стапелей корвет сошёл 1 июля прошлого года, а в ноябре 2021-го был доставлен транспортным доком "Зея" во Владивосток для подготовки к испытаниям и сдаче заказчику.
"Со сдаточной базы Амурского судостроительного завода во Владивостоке на ходовые испытания вышел четвертый серийный корвет, построенный для Тихоокеанского флота. В течение нескольких дней корабелы вместе с экипажем будут проверять работу навигационного оборудования, энергоустановок, оценят управляемость и остойчивость корвета. Также будет проверено соответствие мореходных, маневренных и ходовых качеств ранее утвержденной документации и оценена надежность работы всего комплекса оборудования и механизмов корвета", - говорится в сообщении завода.
Отмечается, что корвет успешно прошел швартовные испытания - амурские корабелы закрыли практически все швартовные удостоверения. На корабле работает камбуз, команда корвета и сдаточная команда АСЗ размещены в приемлемых для жизни и работы условиях. На минувшей неделе корабль прошел электромагнитную обработку и, по словам ответственного сдатчика корвета Раждена Бараташвили, был полностью подготовлен для начала ходовых испытаний.
Завершающим этапом в строительстве серийного корвета станут государственные испытания, после чего корабелы должны передать его в состав Военно-морского флота.
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