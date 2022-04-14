https://ria.ru/20220414/ispytanie-1783623715.html

Израиль заявил об успешном испытании лазерной системы ПРО

Израиль заявил об успешном испытании лазерной системы ПРО - РИА Новости, 14.04.2022

Израиль заявил об успешном испытании лазерной системы ПРО

Минобороны Израиля и компания Rafael успешно завершили серию испытаний системы лазерного перехвата ракет и БПЛА, сообщила пресс-служба оборонного ведомства. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T22:34

2022-04-14T22:34

2022-04-14T22:47

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бени ганц

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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 апр - РИА Новости. Минобороны Израиля и компания Rafael успешно завершили серию испытаний системы лазерного перехвата ракет и БПЛА, сообщила пресс-служба оборонного ведомства."Были успешно перехвачены БПЛА, минометные снаряды, ракеты и противотанковые ракеты в ходе отработки различных сценариев", - говорится в сообщении. Министр обороны Бени Ганц назвал первые успешные испытания лазерной системы ПРО "глобальным прорывом"."Наша цель теперь - как можно скорее привести систему в рабочее состояние, что обеспечит нас эффективным, дешевым и инновационным средством защиты", - заявил Ганц, слова которого приводит пресс-служба минобороны.Лазерная ПРО, отличительной чертой которой станут дешевизна использования и практически неограниченный боезапас, будет интегрирована в многоуровневую систему ПВО Израиля.Начальник отдела исследований и разработок министерства обороны генерал Янив Ротем сказал, что Израилю в ходе завершившихся испытаний впервые удалось перехватить минометные снаряды, ракеты, БПЛА и противотанковые ракеты на сложных дистанциях и временных интервалах. "Лазер меняет правила игры благодаря простой системе управления и значительным экономическим преимуществам. Наш план состоит в том, чтобы разместить несколько лазерных ПРО вдоль границ Израиля в течение следующего десятилетия", - сказал Ротем.В марте минобороны Израиля сообщило, что государство выделит сотни миллионов шекелей на разработку и производство лазерной системы ПВО для перехвата ракет, минометных снарядов и БПЛА.В феврале премьер-министр Нафтали Беннет заявил на конференции Института Национальной безопасности, что на вооружение израильской армии в течение года будут поставлены лазерные системы-перехватчики, которые позволят сбивать выпускаемые по территории страны ракеты, что обойдётся гораздо дешевле, чем нынешняя система ПРО "Железный купол", каждое срабатывание которого пока стоит израильской казне тысячи долларов.

https://ria.ru/20220410/siriya-1782810775.html

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Наталья Макарова

в мире, бени ганц, нафтали беннет, израиль, минобороны израиля