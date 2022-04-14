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Россия и Иран подтвердили настрой на сотрудничество, заявили в МИД - РИА Новости, 14.04.2022
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Россия и Иран подтвердили настрой на сотрудничество, заявили в МИД
Россия и Иран подтвердили настрой на сотрудничество, заявили в МИД - РИА Новости, 14.04.2022
Россия и Иран подтвердили настрой на сотрудничество, заявили в МИД
Россия и Иран подтвердили настрой на укрепление сотрудничества без оглядки на санкции против двух стран, сообщило министерство иностранных дел РФ. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T13:58
2022-04-14T13:58
игорь моргулов
казем джалали
москва
иран
россия
в мире
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Россия и Иран подтвердили настрой на укрепление сотрудничества без оглядки на санкции против двух стран, сообщило министерство иностранных дел РФ.По данным ведомства, 14 апреля замминистра иностранных дел Игорь Моргулов принял посла Ирана в Москве Казема Джалали."Стороны обсудили актуальные вопросы российско-иранского сотрудничества. Подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее укрепление практического взаимодействия двух стран по всем направлениям без оглядки на незаконные санкции, введённые против России и Ирана некоторыми недружественными государствами", - говорится в заявлении министерства.
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игорь моргулов, казем джалали, москва, иран, россия, в мире
13:58 14.04.2022
 
Россия и Иран подтвердили настрой на сотрудничество, заявили в МИД

В МИД заявили, что Россия и Иран настроены на сотрудничество без оглядки на санкции

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Россия и Иран подтвердили настрой на укрепление сотрудничества без оглядки на санкции против двух стран, сообщило министерство иностранных дел РФ.
По данным ведомства, 14 апреля замминистра иностранных дел Игорь Моргулов принял посла Ирана в Москве Казема Джалали.
"Стороны обсудили актуальные вопросы российско-иранского сотрудничества. Подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее укрепление практического взаимодействия двух стран по всем направлениям без оглядки на незаконные санкции, введённые против России и Ирана некоторыми недружественными государствами", - говорится в заявлении министерства.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
12 апреля, 11:49
РСТЦ рассказал, какие товары могут ввозить ритейлеры из Ирана
 
Игорь МоргуловКазем ДжалалиМоскваИранРоссияВ мире
 
 
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