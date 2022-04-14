https://ria.ru/20220414/iran-1783517968.html
Россия и Иран подтвердили настрой на сотрудничество, заявили в МИД
Россия и Иран подтвердили настрой на сотрудничество, заявили в МИД - РИА Новости, 14.04.2022
Россия и Иран подтвердили настрой на сотрудничество, заявили в МИД
Россия и Иран подтвердили настрой на укрепление сотрудничества без оглядки на санкции против двух стран, сообщило министерство иностранных дел РФ. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T13:58
2022-04-14T13:58
2022-04-14T13:58
игорь моргулов
казем джалали
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иран
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Россия и Иран подтвердили настрой на укрепление сотрудничества без оглядки на санкции против двух стран, сообщило министерство иностранных дел РФ.По данным ведомства, 14 апреля замминистра иностранных дел Игорь Моргулов принял посла Ирана в Москве Казема Джалали."Стороны обсудили актуальные вопросы российско-иранского сотрудничества. Подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее укрепление практического взаимодействия двух стран по всем направлениям без оглядки на незаконные санкции, введённые против России и Ирана некоторыми недружественными государствами", - говорится в заявлении министерства.
https://realty.ria.ru/20220412/iran-1783066875.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь моргулов, казем джалали, москва, иран, россия, в мире
Россия и Иран подтвердили настрой на сотрудничество, заявили в МИД
В МИД заявили, что Россия и Иран настроены на сотрудничество без оглядки на санкции