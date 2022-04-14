https://ria.ru/20220414/iran-1783517968.html

Россия и Иран подтвердили настрой на сотрудничество, заявили в МИД

Россия и Иран подтвердили настрой на сотрудничество, заявили в МИД - РИА Новости, 14.04.2022

Россия и Иран подтвердили настрой на сотрудничество, заявили в МИД

Россия и Иран подтвердили настрой на укрепление сотрудничества без оглядки на санкции против двух стран, сообщило министерство иностранных дел РФ. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T13:58

2022-04-14T13:58

2022-04-14T13:58

игорь моргулов

казем джалали

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Россия и Иран подтвердили настрой на укрепление сотрудничества без оглядки на санкции против двух стран, сообщило министерство иностранных дел РФ.По данным ведомства, 14 апреля замминистра иностранных дел Игорь Моргулов принял посла Ирана в Москве Казема Джалали."Стороны обсудили актуальные вопросы российско-иранского сотрудничества. Подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее укрепление практического взаимодействия двух стран по всем направлениям без оглядки на незаконные санкции, введённые против России и Ирана некоторыми недружественными государствами", - говорится в заявлении министерства.

https://realty.ria.ru/20220412/iran-1783066875.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

игорь моргулов, казем джалали, москва, иран, россия, в мире