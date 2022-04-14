https://ria.ru/20220414/intel-1783538519.html
Названа особенность будущих процессоров Intel
Названа особенность будущих процессоров Intel - РИА Новости, 14.04.2022
Названа особенность будущих процессоров Intel
Следующее поколение процессоров Intel для компьютеров будут работать с повышенной частотой. Об этом сообщает портал WCCF Tech со ссылкой на собственный источник РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T15:14
2022-04-14T15:14
2022-04-14T15:14
наука
технологии
компьютерные технологии
intel corporation
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Следующее поколение процессоров Intel для компьютеров будут работать с повышенной частотой. Об этом сообщает портал WCCF Tech со ссылкой на собственный источник в отрасли.Речь идет о чипах 13-го поколения, которые получат название Raptor Lake. В них частота больших ядер может возрасти примерно на 300 МГц относительно процессоров текущей серии. То есть, условный флагман линейки i9 вплотную приблизится к рекордным 6 ГГц.Источник утверждает, что в Intel поднимут частоту всех ядер в чипе, в том числе и энергоэффективных. Правда, при сохранении актуального техпроцесса из-за этого может возрасти энергопотребление CPU.Ожидается, что 13-е поколение процессоров Intel Core будет представлено в конце 2022 года. Чипы получат обновленную архитектуру и будут выполнены во множестве вариаций для настольных или портативных компьютеров.
https://radiosputnik.ria.ru/20220324/noutbuk-1779834715.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, компьютерные технологии, intel corporation
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости.
Следующее поколение процессоров Intel для компьютеров будут работать с повышенной частотой. Об этом сообщает портал
WCCF Tech со ссылкой на собственный источник в отрасли.
Речь идет о чипах 13-го поколения, которые получат название Raptor Lake. В них частота больших ядер может возрасти примерно на 300 МГц относительно процессоров текущей серии. То есть, условный флагман линейки i9 вплотную приблизится к рекордным 6 ГГц.
Источник утверждает, что в Intel поднимут частоту всех ядер в чипе, в том числе и энергоэффективных. Правда, при сохранении актуального техпроцесса из-за этого может возрасти энергопотребление CPU.
Ожидается, что 13-е поколение процессоров Intel Core будет представлено в конце 2022 года. Чипы получат обновленную архитектуру и будут выполнены во множестве вариаций для настольных или портативных компьютеров.