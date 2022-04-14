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Названа особенность будущих процессоров Intel - РИА Новости, 14.04.2022
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Наука
https://ria.ru/20220414/intel-1783538519.html
Названа особенность будущих процессоров Intel
Названа особенность будущих процессоров Intel - РИА Новости, 14.04.2022
Названа особенность будущих процессоров Intel
Следующее поколение процессоров Intel для компьютеров будут работать с повышенной частотой. Об этом сообщает портал WCCF Tech со ссылкой на собственный источник РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T15:14
2022-04-14T15:14
наука
технологии
компьютерные технологии
intel corporation
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Следующее поколение процессоров Intel для компьютеров будут работать с повышенной частотой. Об этом сообщает портал WCCF Tech со ссылкой на собственный источник в отрасли.Речь идет о чипах 13-го поколения, которые получат название Raptor Lake. В них частота больших ядер может возрасти примерно на 300 МГц относительно процессоров текущей серии. То есть, условный флагман линейки i9 вплотную приблизится к рекордным 6 ГГц.Источник утверждает, что в Intel поднимут частоту всех ядер в чипе, в том числе и энергоэффективных. Правда, при сохранении актуального техпроцесса из-за этого может возрасти энергопотребление CPU.Ожидается, что 13-е поколение процессоров Intel Core будет представлено в конце 2022 года. Чипы получат обновленную архитектуру и будут выполнены во множестве вариаций для настольных или портативных компьютеров.
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технологии, компьютерные технологии, intel corporation
15:14 14.04.2022
 

Названа особенность будущих процессоров Intel

© AP Photo / Paul SakumaЛоготип компании Intel около штаб-квартиры в Санта-Кларе, США
Логотип компании Intel около штаб-квартиры в Санта-Кларе, США - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© AP Photo / Paul Sakuma
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Следующее поколение процессоров Intel для компьютеров будут работать с повышенной частотой. Об этом сообщает портал WCCF Tech со ссылкой на собственный источник в отрасли.
Речь идет о чипах 13-го поколения, которые получат название Raptor Lake. В них частота больших ядер может возрасти примерно на 300 МГц относительно процессоров текущей серии. То есть, условный флагман линейки i9 вплотную приблизится к рекордным 6 ГГц.
Источник утверждает, что в Intel поднимут частоту всех ядер в чипе, в том числе и энергоэффективных. Правда, при сохранении актуального техпроцесса из-за этого может возрасти энергопотребление CPU.
Ожидается, что 13-е поколение процессоров Intel Core будет представлено в конце 2022 года. Чипы получат обновленную архитектуру и будут выполнены во множестве вариаций для настольных или портативных компьютеров.
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НаукаТехнологиикомпьютерные технологииIntel Corporation
 
 
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