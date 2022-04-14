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В России готовится внеплановая индексация пенсий, МРОТ и соцвыплат - РИА Новости, 15.04.2022
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В России готовится внеплановая индексация пенсий, МРОТ и соцвыплат
В России готовится внеплановая индексация пенсий, МРОТ и соцвыплат - РИА Новости, 15.04.2022
В России готовится внеплановая индексация пенсий, МРОТ и соцвыплат
В ближайшее время в России внепланово проиндексируют пенсии, МРОТ и другие социальные выплаты, рассказал помощник президента Максим Орешкин в интервью Наиле... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-14T20:35
2022-04-15T00:15
россия
максим орешкин
общество
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В ближайшее время в России внепланово проиндексируют пенсии, МРОТ и другие социальные выплаты, рассказал помощник президента Максим Орешкин в интервью Наиле Аскер-Заде на телеканале "Россия 1"."Уже принято решение провести внеплановую индексацию прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда, пенсий, других социальных платежей. Сейчас коллеги из правительства как раз подготавливают конкретные параметры такого повышения. Я думаю, в ближайшее время это будет объявлено и такая индексация произойдет", — сказал он.Помощник президента напомнил, что недавно Минфин опубликовал данные за первый квартал, которые показали рекордный профицит бюджета. На днях Владимир Путин поручил правительству представить предложения о дополнительной индексации пенсий, соцвыплат, зарплат бюджетников, МРОТ и величины прожиточного минимума. Срок исполнения поручения — 20 апреля.С 1 апреля в России проиндексировали на 8,6 процента социальные пенсии. Это коснулось четырех миллионов человек. Ранее то же самое сделали для гражданских неработающих и военных пенсионеров.
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россия, максим орешкин, общество, экономика, министерство финансов рф (минфин россии)
20:35 14.04.2022 (обновлено: 00:15 15.04.2022)
 
В России готовится внеплановая индексация пенсий, МРОТ и соцвыплат

Помощник президента Орешкин заявил, что в России внепланово проиндексируют пенсии и МРОТ

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В ближайшее время в России внепланово проиндексируют пенсии, МРОТ и другие социальные выплаты, рассказал помощник президента Максим Орешкин в интервью Наиле Аскер-Заде на телеканале "Россия 1".
"Уже принято решение провести внеплановую индексацию прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда, пенсий, других социальных платежей. Сейчас коллеги из правительства как раз подготавливают конкретные параметры такого повышения. Я думаю, в ближайшее время это будет объявлено и такая индексация произойдет", — сказал он.
Помощник президента напомнил, что недавно Минфин опубликовал данные за первый квартал, которые показали рекордный профицит бюджета.
"Это означает, что с финансами у нас в стране все в порядке. Именно поэтому те же социальные расходы не только не пострадают, они будут сейчас увеличиваться", — добавил Орешкин.
На днях Владимир Путин поручил правительству представить предложения о дополнительной индексации пенсий, соцвыплат, зарплат бюджетников, МРОТ и величины прожиточного минимума. Срок исполнения поручения — 20 апреля.
С 1 апреля в России проиндексировали на 8,6 процента социальные пенсии. Это коснулось четырех миллионов человек. Ранее то же самое сделали для гражданских неработающих и военных пенсионеров.
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