https://ria.ru/20220414/importozameschenie-1783518874.html
Архангельская область разрабатывает программу импортозамещения в агропроме
Архангельская область разрабатывает программу импортозамещения в агропроме - РИА Новости, 14.04.2022
Архангельская область разрабатывает программу импортозамещения в агропроме
Власти Архангельской области и руководство Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова (ВИР) подписали соглашение, которое... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T14:02
2022-04-14T14:02
2022-04-14T14:02
архангельская область
импортозамещение
россия
архангельская область
александр цыбульский
арктика
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741512063_0:109:1280:829_1920x0_80_0_0_ffb881e5d5bfc7da9d064dd50c191c08.jpg
АРХАНГЕЛЬСК, 14 апр – РИА Новости. Власти Архангельской области и руководство Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова (ВИР) подписали соглашение, которое нацелено на расширение программ импортозамещения в агропромышленном секторе и обеспечение продовольственной безопасности Крайнего Севера, сообщила пресс-служба правительства региона.Подписи под документом поставили губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и директор Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова Елена Хлесткина. Соглашение предусматривает взаимодействие региона и института в организации исследований генетических ресурсов культурных растений, в разработке, внедрении и развитии инновационных и перспективных методов изучения и сохранения этих ресурсов. Кроме того, стороны намерены совместно прорабатывать вопросы развития агропромышленного комплекса, агробиотехнологий, направленные на обеспечение продовольственной безопасности региона."Вопросы продовольственной безопасности и импортозамещения в сельском хозяйстве сегодня имеют высокую актуальность. Мы все нацелены на то, чтобы российский агропром, и в том числе наш, северный, не зависел от зарубежных поставщиков. Сегодня для этого нужно кратно наращивать потенциал в развитии селекции и семеноводства, чем мы и занимаемся", - отметил Цыбульский.По его словам, во взаимодействии с институтом имени Вавилова, которое началось два года назад, ведутся исследования особенностей ведения хозяйства в условиях Севера и внедрение наработок и рекомендаций ученых. В свою очередь директор института рассказала, что за столетний период работы организации в Архангельской области было проведено 16 научно-исследовательских экспедиций."Сегодня для развития северных территорий РФ очень важно, в том числе, продовольственное самообеспечение, по крайней мере, частичное. И, конечно, на Севере можно говорить и о фермерском, и о промышленном производстве", - пояснила Хлесткина.В феврале указом президента России было обозначено, что на базе института создается Национальный центр генетических ресурсов растений, перед которым стоят задачи по инвентаризации и сбору самого ценного разнообразия культурных растений и их диких родичей, которые важны для селекции. "После инвентаризации мы создадим национальный каталог особо ценных образцов, чтобы повысить эффективность использования их на практике для дальнейшего внедрения в селекционный процесс", – добавила руководитель института.Всероссийский институт генетических ресурсов растений (ВИР), являясь пионером в развитии селекции и семеноводства в регионах Арктики, усилил внимание к систематической инвентаризации фитогенофонда северных территорий. В 2020 году научная организация завершила трехлетний цикл экспедиционных обследований территорий Архангельской области (включая Соловецкий архипелаг), Республики Карелия и Мурманской области. Результатом этой работы стало выявление новых видов растений, генофонд которых требует первоочередного сохранения.Как отметили в пресс-службе правительства региона, министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области по итогам проведенных учеными ВИР исследовательских работ получило рекомендации по сохранению растений, выявленных на территории региона. В дальнейшем информация, полученная в ходе исследований, будет использована для сбора генотипов растений, адаптированных к арктическим условиям, и применения их в целенаправленной селекции для расширения сортимента сельскохозяйственных культур Крайнего Севера.Повысить потенциал совместной работы, по мнению Цыбульского, может активное включение в процесс научно-образовательного центра "Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования". А Северный (Арктический) федеральный университет открыт для подготовки специалистов для работы в научной сфере, связанной с генетикой растений."Мы рассчитываем на то, что уже в самое ближайшее время результаты нашего сотрудничества получат положительную оценку не только у научного сообщества, но и непосредственно у сельхозтоваропроизводителей. Для этого необходимо применять все открытия и разработки непосредственно на практике", – отметил глава региона.
https://ria.ru/20220411/port-1783003316.html
https://ria.ru/20220323/dorogi-1779690304.html
https://ria.ru/20220323/sotsobekty-1779624744.html
россия
архангельская область
арктика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741512063_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_ae61f458840483cfaf41d079e440098b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
импортозамещение, россия, архангельская область, александр цыбульский, арктика, экономика
Архангельская область разрабатывает программу импортозамещения в агропроме
В Архангельской области расширят программу импортозамещения в агропромышленном секторе
АРХАНГЕЛЬСК, 14 апр – РИА Новости. Власти Архангельской области и руководство Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова (ВИР) подписали соглашение, которое нацелено на расширение программ импортозамещения в агропромышленном секторе и обеспечение продовольственной безопасности Крайнего Севера, сообщила пресс-служба правительства региона.
Подписи под документом поставили губернатор Архангельской области Александр Цыбульский
и директор Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова Елена Хлесткина. Соглашение предусматривает взаимодействие региона и института в организации исследований генетических ресурсов культурных растений, в разработке, внедрении и развитии инновационных и перспективных методов изучения и сохранения этих ресурсов. Кроме того, стороны намерены совместно прорабатывать вопросы развития агропромышленного комплекса, агробиотехнологий, направленные на обеспечение продовольственной безопасности региона.
"Вопросы продовольственной безопасности и импортозамещения в сельском хозяйстве сегодня имеют высокую актуальность. Мы все нацелены на то, чтобы российский агропром, и в том числе наш, северный, не зависел от зарубежных поставщиков. Сегодня для этого нужно кратно наращивать потенциал в развитии селекции и семеноводства, чем мы и занимаемся", - отметил Цыбульский.
По его словам, во взаимодействии с институтом имени Вавилова, которое началось два года назад, ведутся исследования особенностей ведения хозяйства в условиях Севера и внедрение наработок и рекомендаций ученых. В свою очередь директор института рассказала, что за столетний период работы организации в Архангельской области было проведено 16 научно-исследовательских экспедиций.
"Сегодня для развития северных территорий РФ
очень важно, в том числе, продовольственное самообеспечение, по крайней мере, частичное. И, конечно, на Севере можно говорить и о фермерском, и о промышленном производстве", - пояснила Хлесткина.
В феврале указом президента России было обозначено, что на базе института создается Национальный центр генетических ресурсов растений, перед которым стоят задачи по инвентаризации и сбору самого ценного разнообразия культурных растений и их диких родичей, которые важны для селекции. "После инвентаризации мы создадим национальный каталог особо ценных образцов, чтобы повысить эффективность использования их на практике для дальнейшего внедрения в селекционный процесс", – добавила руководитель института.
Всероссийский институт генетических ресурсов растений (ВИР), являясь пионером в развитии селекции и семеноводства в регионах Арктики
, усилил внимание к систематической инвентаризации фитогенофонда северных территорий. В 2020 году научная организация завершила трехлетний цикл экспедиционных обследований территорий Архангельской области (включая Соловецкий архипелаг), Республики Карелия
и Мурманской области
. Результатом этой работы стало выявление новых видов растений, генофонд которых требует первоочередного сохранения.
Как отметили в пресс-службе правительства региона, министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области по итогам проведенных учеными ВИР исследовательских работ получило рекомендации по сохранению растений, выявленных на территории региона. В дальнейшем информация, полученная в ходе исследований, будет использована для сбора генотипов растений, адаптированных к арктическим условиям, и применения их в целенаправленной селекции для расширения сортимента сельскохозяйственных культур Крайнего Севера.
Повысить потенциал совместной работы, по мнению Цыбульского, может активное включение в процесс научно-образовательного центра "Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования". А Северный (Арктический) федеральный университет открыт для подготовки специалистов для работы в научной сфере, связанной с генетикой растений.
"Мы рассчитываем на то, что уже в самое ближайшее время результаты нашего сотрудничества получат положительную оценку не только у научного сообщества, но и непосредственно у сельхозтоваропроизводителей. Для этого необходимо применять все открытия и разработки непосредственно на практике", – отметил глава региона.