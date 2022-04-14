https://ria.ru/20220414/importozameschenie-1783518874.html

Архангельская область разрабатывает программу импортозамещения в агропроме

Архангельская область разрабатывает программу импортозамещения в агропроме - РИА Новости, 14.04.2022

Архангельская область разрабатывает программу импортозамещения в агропроме

Власти Архангельской области и руководство Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова (ВИР) подписали соглашение, которое... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T14:02

2022-04-14T14:02

2022-04-14T14:02

архангельская область

импортозамещение

россия

архангельская область

александр цыбульский

арктика

экономика

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АРХАНГЕЛЬСК, 14 апр – РИА Новости. Власти Архангельской области и руководство Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова (ВИР) подписали соглашение, которое нацелено на расширение программ импортозамещения в агропромышленном секторе и обеспечение продовольственной безопасности Крайнего Севера, сообщила пресс-служба правительства региона.Подписи под документом поставили губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и директор Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова Елена Хлесткина. Соглашение предусматривает взаимодействие региона и института в организации исследований генетических ресурсов культурных растений, в разработке, внедрении и развитии инновационных и перспективных методов изучения и сохранения этих ресурсов. Кроме того, стороны намерены совместно прорабатывать вопросы развития агропромышленного комплекса, агробиотехнологий, направленные на обеспечение продовольственной безопасности региона."Вопросы продовольственной безопасности и импортозамещения в сельском хозяйстве сегодня имеют высокую актуальность. Мы все нацелены на то, чтобы российский агропром, и в том числе наш, северный, не зависел от зарубежных поставщиков. Сегодня для этого нужно кратно наращивать потенциал в развитии селекции и семеноводства, чем мы и занимаемся", - отметил Цыбульский.По его словам, во взаимодействии с институтом имени Вавилова, которое началось два года назад, ведутся исследования особенностей ведения хозяйства в условиях Севера и внедрение наработок и рекомендаций ученых. В свою очередь директор института рассказала, что за столетний период работы организации в Архангельской области было проведено 16 научно-исследовательских экспедиций."Сегодня для развития северных территорий РФ очень важно, в том числе, продовольственное самообеспечение, по крайней мере, частичное. И, конечно, на Севере можно говорить и о фермерском, и о промышленном производстве", - пояснила Хлесткина.В феврале указом президента России было обозначено, что на базе института создается Национальный центр генетических ресурсов растений, перед которым стоят задачи по инвентаризации и сбору самого ценного разнообразия культурных растений и их диких родичей, которые важны для селекции. "После инвентаризации мы создадим национальный каталог особо ценных образцов, чтобы повысить эффективность использования их на практике для дальнейшего внедрения в селекционный процесс", – добавила руководитель института.Всероссийский институт генетических ресурсов растений (ВИР), являясь пионером в развитии селекции и семеноводства в регионах Арктики, усилил внимание к систематической инвентаризации фитогенофонда северных территорий. В 2020 году научная организация завершила трехлетний цикл экспедиционных обследований территорий Архангельской области (включая Соловецкий архипелаг), Республики Карелия и Мурманской области. Результатом этой работы стало выявление новых видов растений, генофонд которых требует первоочередного сохранения.Как отметили в пресс-службе правительства региона, министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области по итогам проведенных учеными ВИР исследовательских работ получило рекомендации по сохранению растений, выявленных на территории региона. В дальнейшем информация, полученная в ходе исследований, будет использована для сбора генотипов растений, адаптированных к арктическим условиям, и применения их в целенаправленной селекции для расширения сортимента сельскохозяйственных культур Крайнего Севера.Повысить потенциал совместной работы, по мнению Цыбульского, может активное включение в процесс научно-образовательного центра "Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования". А Северный (Арктический) федеральный университет открыт для подготовки специалистов для работы в научной сфере, связанной с генетикой растений."Мы рассчитываем на то, что уже в самое ближайшее время результаты нашего сотрудничества получат положительную оценку не только у научного сообщества, но и непосредственно у сельхозтоваропроизводителей. Для этого необходимо применять все открытия и разработки непосредственно на практике", – отметил глава региона.

https://ria.ru/20220411/port-1783003316.html

https://ria.ru/20220323/dorogi-1779690304.html

https://ria.ru/20220323/sotsobekty-1779624744.html

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арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

импортозамещение, россия, архангельская область, александр цыбульский, арктика, экономика