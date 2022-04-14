https://ria.ru/20220414/importozameschenie-1783512176.html
Голикова рассказала о работе по импортозамещению лекарств
Голикова рассказала о работе по импортозамещению лекарств - РИА Новости, 14.04.2022
Голикова рассказала о работе по импортозамещению лекарств
Иностранные производители лекарств не отказываются от поставок в Россию, но работа по импортозамещению продолжается, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T13:39
2022-04-14T13:39
2022-04-14T14:07
импортозамещение
общество
татьяна голикова
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Иностранные производители лекарств не отказываются от поставок в Россию, но работа по импортозамещению продолжается, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Чтобы не зависеть от этого, мы вместе с коллегами из Минпромторга, Минздрава, регионов отрабатываем полностью группы лекарственных препаратов, медицинских изделий, которые можно достаточно быстро воспроизвести и произвести на территории РФ", - добавила она.Вице-премьер отметила, что мероприятия, которые приняты для поддержки производителей лекарств, упрощают процедуру регистрации препаратов, дают преференции при регистрации и установлении цены."Мы все вместе рассчитываем, что наши люди не будут испытывать какой-то нужды и перебоев с лекарственными препаратами. Считаем, что то, что произошло, это были временные трудности, которые сейчас уже практически преодолены",- сказала Голикова журналистам.
https://ria.ru/20220414/plazma-1783518367.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
импортозамещение, общество, татьяна голикова, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
13:39 14.04.2022 (обновлено: 14:07 14.04.2022)
Голикова рассказала о работе по импортозамещению лекарств
Голикова: иностранные производители лекарств не отказываются от поставок в Россию
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Иностранные производители лекарств не отказываются от поставок в Россию, но работа по импортозамещению продолжается, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Сейчас несмотря на то, что иностранные производители не отказались от поставок сюда и лекарственных препаратов, и медицинских изделий, работа по вопросам дефектуры, то есть временного отсутствия на рынке в связи с логистическими сложностями тех или иных продуктов имеет чрезвычайное значение",- сказала Голикова журналистам.
"Чтобы не зависеть от этого, мы вместе с коллегами из Минпромторга
, Минздрава, регионов отрабатываем полностью группы лекарственных препаратов, медицинских изделий, которые можно достаточно быстро воспроизвести и произвести на территории РФ", - добавила она.
Вице-премьер отметила, что мероприятия, которые приняты для поддержки производителей лекарств, упрощают процедуру регистрации препаратов, дают преференции при регистрации и установлении цены.
"Мы все вместе рассчитываем, что наши люди не будут испытывать какой-то нужды и перебоев с лекарственными препаратами. Считаем, что то, что произошло, это были временные трудности, которые сейчас уже практически преодолены",- сказала Голикова журналистам.