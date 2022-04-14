https://ria.ru/20220414/import-1783436589.html
В перечень товаров для параллельного импорта включат конкретные бренды
В перечень товаров для параллельного импорта включат конкретные бренды - РИА Новости, 14.04.2022
В перечень товаров для параллельного импорта включат конкретные бренды
В списке товаров, разрешенных для параллельного импорта, укажут конкретные бренды, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T03:02
2022-04-14T03:02
2022-04-14T10:09
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777265383_0:424:2885:2047_1920x0_80_0_0_934c164654395c693b5c3ccf1a9297b2.jpg
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В списке товаров, разрешенных для параллельного импорта, укажут конкретные бренды, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.Там уточнили, что одним из принципов, по которым товары включат в список, станет прекращение их поставок на российский рынок.В конце марта правительство разрешило ввозить в Россию товары без разрешения правообладателя. Их перечень поручили составить Минпромторгу.Как в свою очередь пояснили в министерстве, в список войдет продукция, необходимая для насыщения потребительского рынка. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта — речь идет о поставках оригинальных товаров с соблюдением всех таможенных процедур, но по альтернативным каналам.Западные страны ввели новые масштабные санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ограничения коснулись в основном банковского сектора и сферы высоких технологий.Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.
https://ria.ru/20220414/yuan-1783441352.html
https://ria.ru/20220413/importozameschenie-1783291636.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777265383_91:0:2820:2047_1920x0_80_0_0_ef1976c89f6ef2722c32251d50cf9681.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
03:02 14.04.2022 (обновлено: 10:09 14.04.2022)
В перечень товаров для параллельного импорта включат конкретные бренды
Минпромторг утвердит перечень товаров для параллельного импорта в ближайшее время
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В списке товаров, разрешенных для параллельного импорта, укажут конкретные бренды, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.
"Минпромторгом России разработан проект приказа об утверждении перечня товаров, подпадающих под параллельный импорт, в настоящий момент идет сбор предложений по включению в перечень от федеральных органов исполнительной власти. Предполагается, что, помимо указания кодов ТН ВЭД (код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности. — Прим. ред.), в перечень будут включены также и указания на конкретные бренды по всем отраслям промышленности", — отметили в министерстве.
Там уточнили, что одним из принципов, по которым товары включат в список, станет прекращение их поставок на российский рынок.
В конце марта правительство разрешило ввозить в Россию
товары без разрешения правообладателя. Их перечень поручили составить Минпромторгу
.
Как в свою очередь пояснили в министерстве, в список войдет продукция, необходимая для насыщения потребительского рынка. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта — речь идет о поставках оригинальных товаров с соблюдением всех таможенных процедур, но по альтернативным каналам.
Западные страны ввели новые масштабные санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины
. Ограничения коснулись в основном банковского сектора и сферы высоких технологий.
Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе
и США
, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.