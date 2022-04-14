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В перечень товаров для параллельного импорта включат конкретные бренды - РИА Новости, 14.04.2022
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В перечень товаров для параллельного импорта включат конкретные бренды
В перечень товаров для параллельного импорта включат конкретные бренды - РИА Новости, 14.04.2022
В перечень товаров для параллельного импорта включат конкретные бренды
В списке товаров, разрешенных для параллельного импорта, укажут конкретные бренды, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T03:02
2022-04-14T10:09
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В списке товаров, разрешенных для параллельного импорта, укажут конкретные бренды, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.Там уточнили, что одним из принципов, по которым товары включат в список, станет прекращение их поставок на российский рынок.В конце марта правительство разрешило ввозить в Россию товары без разрешения правообладателя. Их перечень поручили составить Минпромторгу.Как в свою очередь пояснили в министерстве, в список войдет продукция, необходимая для насыщения потребительского рынка. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта — речь идет о поставках оригинальных товаров с соблюдением всех таможенных процедур, но по альтернативным каналам.Западные страны ввели новые масштабные санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ограничения коснулись в основном банковского сектора и сферы высоких технологий.Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.
https://ria.ru/20220414/yuan-1783441352.html
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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
03:02 14.04.2022 (обновлено: 10:09 14.04.2022)
 
В перечень товаров для параллельного импорта включат конкретные бренды

Минпромторг утвердит перечень товаров для параллельного импорта в ближайшее время

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПогрузка контейнера
Погрузка контейнера - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В списке товаров, разрешенных для параллельного импорта, укажут конкретные бренды, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.

"Минпромторгом России разработан проект приказа об утверждении перечня товаров, подпадающих под параллельный импорт, в настоящий момент идет сбор предложений по включению в перечень от федеральных органов исполнительной власти. Предполагается, что, помимо указания кодов ТН ВЭД (код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности. — Прим. ред.), в перечень будут включены также и указания на конкретные бренды по всем отраслям промышленности", — отметили в министерстве.

Там уточнили, что одним из принципов, по которым товары включат в список, станет прекращение их поставок на российский рынок.
В конце марта правительство разрешило ввозить в Россию товары без разрешения правообладателя. Их перечень поручили составить Минпромторгу.
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Как в свою очередь пояснили в министерстве, в список войдет продукция, необходимая для насыщения потребительского рынка. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта — речь идет о поставках оригинальных товаров с соблюдением всех таможенных процедур, но по альтернативным каналам.
Западные страны ввели новые масштабные санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ограничения коснулись в основном банковского сектора и сферы высоких технологий.
Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.
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ЭкономикаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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