https://ria.ru/20220414/import-1783436589.html

В перечень товаров для параллельного импорта включат конкретные бренды

В перечень товаров для параллельного импорта включат конкретные бренды - РИА Новости, 14.04.2022

В перечень товаров для параллельного импорта включат конкретные бренды

В списке товаров, разрешенных для параллельного импорта, укажут конкретные бренды, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T03:02

2022-04-14T03:02

2022-04-14T10:09

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В списке товаров, разрешенных для параллельного импорта, укажут конкретные бренды, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.Там уточнили, что одним из принципов, по которым товары включат в список, станет прекращение их поставок на российский рынок.В конце марта правительство разрешило ввозить в Россию товары без разрешения правообладателя. Их перечень поручили составить Минпромторгу.Как в свою очередь пояснили в министерстве, в список войдет продукция, необходимая для насыщения потребительского рынка. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта — речь идет о поставках оригинальных товаров с соблюдением всех таможенных процедур, но по альтернативным каналам.Западные страны ввели новые масштабные санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ограничения коснулись в основном банковского сектора и сферы высоких технологий.Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.

https://ria.ru/20220414/yuan-1783441352.html

https://ria.ru/20220413/importozameschenie-1783291636.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)