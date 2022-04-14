https://ria.ru/20220414/gruziya-1783500675.html

В Тбилиси пожалели, что Саакашвили не растаможили вместе со сметаной

В Тбилиси пожалели, что Саакашвили не растаможили вместе со сметаной - РИА Новости, 14.04.2022

В Тбилиси пожалели, что Саакашвили не растаможили вместе со сметаной

Председатель партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили следовало... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T13:04

2022-04-14T13:04

2022-04-14T13:35

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михаил саакашвили

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ТБИЛИСИ, 14 апр - РИА Новости. Председатель партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили следовало "растаможить вместе со сметаной и отправить назад".Так Кобахидзе отреагировал на вопрос журналиста о том, что Саакашвили упоминается в отчете госдепартамента США. Кобахидзе заявил, что бывший президент не упоминается в отчете как политзаключенный."Наверно, следовало его растаможить вместе со сметаной и отправить обратно. Это было бы гуманно, но государство действовало так, как должно было действовать", - сказал Кобахидзе журналистам.Саакашвили задержали в Грузии 1 октября 2021 года. Маршрут бывшего президента долго обсуждался в СМИ и политиками. Грузинская прокуратура спустя некоторое время детально рассказала о том, каким именно образом экс-президент вернулся на родину: он находился на борту судна "Вильнюс", которое следовало из украинского Черноморска в грузинский Поти. В ночь на 29 сентября судно вошло в порт, после чего оттуда выехал трейлер с прицепом, загруженный молочной продукцией. Позже распространилась видеозапись самого Саакашвили, который стоял в прицепе на фоне коробок со сметаной и молоком. Генпрокуратура официально предъявила ему обвинение в незаконном пересечении государственной границы.Сейчас Саакашвили находится в Руставской тюрьме. На родине он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.

https://radiosputnik.ria.ru/20220402/saakashvili-1781493621.html

https://ria.ru/20220224/saakashvili-1774767540.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, грузия, сша, поти, михаил саакашвили