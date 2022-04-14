"Второй фронт не откроем". Что не поделили Киев и Тбилиси
© Sputnik / Перейти в фотобанкУчастники митинга сторонников задержанного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости, Дмитрий Ермаков. Между Грузией и Украиной усиливается конфронтация. Киев просит военной помощи, одновременно обвиняя закавказскую республику в контрабанде санкционных товаров в Россию. Тбилиси, не желая ругаться с Москвой, сохраняет нейтралитет, а в разжигании конфликта подозревает собственную оппозицию. Замешан ли в этом Михаил Саакашвили, разбиралось РИА Новости.
"Должен сидеть в тюрьме"
Еще в конце февраля премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил: страна не будет участвовать в санкциях против России. "Это лишь сильно навредит нашей стране и населению", — пояснил он, добавив, что намерен руководствоваться только национальными интересами.
При этом Гарибашвили не встал на сторону Москвы и осудил военную спецоперацию. Однако через несколько дней Киев отозвал посла. "За позицию по отношению к санкциям", — объяснил президент Украины Владимир Зеленский.
Последовали заявления от Минобороны Украины и вице-премьера Ирины Верещук. Ссылаясь на данные западных спецслужб, они обвиняют Тбилиси в поставках санкционных товаров в Москву. Руководство Грузии якобы распорядилось не препятствовать деятельности России. Более того, занимается даже контрабандой оружия. "Ждем официальных доказательств и убедительных аргументов, что они этого не делают", — сказал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкПредседатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе
© Sputnik / Александр Имедашвили
Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе
В службе госбезопасности закавказской республики, напротив, ждут доказательств от украинской стороны. Иначе ее заявления "будут считаться дезинформацией и провоцированием внутренних беспорядков". "Грузия никогда не допустит перевозку санкционных грузов. Обвинения, что к этому якобы причастно правительство, — полный абсурд", — подчеркнул Гарибашвили.
Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе назвал претензии фейком, который распространяют участники местной партии "Единое национальное движение". Имен не озвучил, отметил только, что эти люди занимают высокие посты в Незалежной. Намек понятен: там с 2013 по 2021 год проживал основатель ЕНД Михаил Саакашвили, который сейчас отбывает наказание на родине. На Украине остались его экс-соратники — бывший замминистра внутренних дел Грузии Георгий Лордкипанидзе и бывший зампрокурора Давид Сакварелидзе.
Ранее ЕНД критиковало правительство за отказ вводить санкции против России. Сам опальный политик прямо из следственного изолятора обвинил "Грузинскую мечту" в оказании Москве военной помощи. Сослался, как и Верещук, на западные источники информации.
Волнения правящей партии понятны: уже несколько лет сторонники Саакашвили грозят революцией — пусть, по мнению аналитиков, такой сценарий и невозможен. "Мы должны оберегать Украину и Грузию. Именно из-за того, что мы заботимся об этих двух странах, Саакашвили уместно находиться в тюрьме", — заявил Ираклий Кобахидзе.
Грузинский раскол
Нейтралитет грузинских властей тоже объясним: они не хотят военного конфликта с Россией. Здесь помнят операцию по принуждению к миру 2008 года, которая закончилась признанием независимости Южной Осетии и Абхазии.
Ираклий Гарибашвили отметил, что "никакой внешний субъект не сможет помочь (военным путем. — Прим. ред.) Украине", поэтому Грузия не намерена открывать второй фронт боевых действий. "Мы должны сохранить мир, стабильность и способствовать развитию. Мы продолжим защищать наших граждан, наше государство", — приводит его слова Sputnik Грузия.
Это заявление многие жители страны сочли пораженческим. Но не все. Отношение к спецоперации, судя по разноречивым данным соцопросов, раскололо грузин. Недавнее исследование, проведенное ресурсом OC Media, показывает, что почти 60 процентов респондентов хотят "более серьезной поддержки" Украины от правительства. В то же время статистика Международного центра изучения общественного мнения GORBI говорит: почти 65 процентов одобрили решение не вводить санкции против России, а около 77 — против участия республики в украинских событиях.
© AFP 2022 / Vano ShlamovГрузинские танцоры выступают во время празднования подписания соглашения об ассоциации Грузии с Евросоюзом в Тбилиси. 27 июня 2014
Грузинские танцоры выступают во время празднования подписания соглашения об ассоциации Грузии с Евросоюзом в Тбилиси. 27 июня 2014
Впрочем, эти цифры не означают сближения Тбилиси с Москвой. Через несколько дней после начала спецоперации Грузия поспешила подать заявку на членство в ЕС — вслед за Молдавией. На Украину направили гуманитарную помощь, республика приняла как минимум пять тысяч украинских беженцев.
Однако после заявлений правительства поднялась новая волна слухов о связи "Грузинской мечты" с Кремлем. Сторонники такого мнения опираются на факт, что основатель и бывший лидер партии, миллиардер Бидзина Иванишвили сколотил состояние в России. Правда, в январе прошлого года он объявил об уходе из политики и из "Грузинской мечты", сославшись на возраст.
Но на родине считают, что бизнесмен по-прежнему имеет отношение к политике. Если его партия потеряет власть, Иванишвили не сможет остаться на родине. Кроме того, он — акционер "Газпрома". По крайней мере, о продаже доли ни сам предприниматель, ни нефтегазовый гигант не заявляли.
© Sputnik / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста оппозиции повесили денежные купюры с изображением председателя и основателя правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили перед зданием парламента в Тбилиси
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Участники акции протеста оппозиции повесили денежные купюры с изображением председателя и основателя правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили перед зданием парламента в Тбилиси
Коллеги Иванишвили отрицают обвинения в российском покровительстве. "Если бы это было так, — сказал зампред комитета парламента по внешним связям Георгий Хелашвили, — то постоянное стремление Грузии к интеграции с Западом и, самое главное, наше заявление о вступлении в Евросоюз выглядели бы совершенно нелогичными".
Так или иначе, грузинские власти добились желаемого: в то время как Украина отозвала своего посла, Россия не включила республику в список недружественных стран.
Требуется доказать
Нельзя сбрасывать со счетов и экономические связи. Национальная служба статистики Грузии — Сакстат — указывает, что в 2021-м оборот с Россией превысил 1,6 миллиарда долларов. Москва на втором месте среди торговых партнеров республики. Покупает она в основном вино, ферросплавы, минеральные воды и лекарства. Закавказская республика получает российскую нефть и нефтепродукты, пшеницу, газ, подсолнечное масло. Приносят стране большой доход и туристы: в 2019-м, перед пандемией, там отдыхали почти полтора миллиона россиян.
С Украиной внешнеторговый оборот Грузии меньше. В прошлом году он составил около 760 миллионов долларов. Тем не менее Киев входил в десятку важнейших торговых партнеров республики.
Закрытие границы с Россией снизило бы ВВП Грузии, считает политолог Ника Читадзе: когда российский рубль обесценивался после введения западных санкций, упал и курс лари.
© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкВинный отдел в супермаркете "Яблоко" в Симферополе
Винный отдел в супермаркете "Яблоко" в Симферополе
"Да, "Грузинская мечта" способствовала развитию торгово-экономических отношений между Россией и Грузией. В этом оппозиция обвиняет партию. Но это не означает, что есть политические связи с Москвой, нельзя разбрасываться бездоказательными утверждениями", — говорит Читадзе.
Он признает: вероятность того, что санкционные товары попадают на территорию России через Грузию, существует. "Однако любые заявления политических деятелей, тем более представляющих государство, следует подкреплять документальными подтверждениями, полученными законным образом. В первую очередь доказательства должны быть с украинской стороны, а в идеале нужно провести общее расследование", — подчеркивает эксперт.
Он обращает внимание: то, что бывшие коллеги Саакашвили лоббируют интересы Киева, тоже не доказано.
Надежды украинцев "на второй фронт" в Грузии призрачны, считает старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин: "Это больше популистская кампания. В Киеве понимают по опыту грузинских событий 2008-го, что ресурсы несоизмеримы. Грузия не сможет изменить ход военных действий на Украине. К тому же недобрососедский подход, который пытался реализовать Тбилиси в отношении Москвы, ни к чему хорошему не привел экономику".
Поэтому, по словам специалиста, правительство Грузии заняло единственно возможную позицию: нейтралитет. Ведь подключение к санкциям Запада чревато такими же мерами Москвы в отношении Тбилиси. "Даже если бы ЕНД пришло к власти, страна вряд ли бы сильно поддержала Украину", — добавляет Притчин.
Тем не менее отношения между Тбилиси и Киевом еще не испорчены окончательно. Давид Сергеенко, депутат парламента Грузии, сообщил, что вскоре на Украину отправится делегация.
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