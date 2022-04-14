https://ria.ru/20220414/gruziya-1783373952.html

"Второй фронт не откроем". Что не поделили Киев и Тбилиси

"Второй фронт не откроем". Что не поделили Киев и Тбилиси - РИА Новости, 14.04.2022

"Второй фронт не откроем". Что не поделили Киев и Тбилиси

Между Грузией и Украиной усиливается конфронтация. Киев просит военной помощи, одновременно обвиняя закавказскую республику в контрабанде санкционных товаров в... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T08:00

2022-04-14T08:00

2022-04-14T07:59

давид сакварелидзе

ираклий кобахидзе

грузия

москва

тбилиси

украина

ирина верещук

михаил саакашвили

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости, Дмитрий Ермаков. Между Грузией и Украиной усиливается конфронтация. Киев просит военной помощи, одновременно обвиняя закавказскую республику в контрабанде санкционных товаров в Россию. Тбилиси, не желая ругаться с Москвой, сохраняет нейтралитет, а в разжигании конфликта подозревает собственную оппозицию. Замешан ли в этом Михаил Саакашвили, разбиралось РИА Новости."Должен сидеть в тюрьме"Еще в конце февраля премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил: страна не будет участвовать в санкциях против России. "Это лишь сильно навредит нашей стране и населению", — пояснил он, добавив, что намерен руководствоваться только национальными интересами.При этом Гарибашвили не встал на сторону Москвы и осудил военную спецоперацию. Однако через несколько дней Киев отозвал посла. "За позицию по отношению к санкциям", — объяснил президент Украины Владимир Зеленский.Последовали заявления от Минобороны Украины и вице-премьера Ирины Верещук. Ссылаясь на данные западных спецслужб, они обвиняют Тбилиси в поставках санкционных товаров в Москву. Руководство Грузии якобы распорядилось не препятствовать деятельности России. Более того, занимается даже контрабандой оружия. "Ждем официальных доказательств и убедительных аргументов, что они этого не делают", — сказал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.В службе госбезопасности закавказской республики, напротив, ждут доказательств от украинской стороны. Иначе ее заявления "будут считаться дезинформацией и провоцированием внутренних беспорядков". "Грузия никогда не допустит перевозку санкционных грузов. Обвинения, что к этому якобы причастно правительство, — полный абсурд", — подчеркнул Гарибашвили.Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе назвал претензии фейком, который распространяют участники местной партии "Единое национальное движение". Имен не озвучил, отметил только, что эти люди занимают высокие посты в Незалежной. Намек понятен: там с 2013 по 2021 год проживал основатель ЕНД Михаил Саакашвили, который сейчас отбывает наказание на родине. На Украине остались его экс-соратники — бывший замминистра внутренних дел Грузии Георгий Лордкипанидзе и бывший зампрокурора Давид Сакварелидзе.Ранее ЕНД критиковало правительство за отказ вводить санкции против России. Сам опальный политик прямо из следственного изолятора обвинил "Грузинскую мечту" в оказании Москве военной помощи. Сослался, как и Верещук, на западные источники информации.Волнения правящей партии понятны: уже несколько лет сторонники Саакашвили грозят революцией — пусть, по мнению аналитиков, такой сценарий и невозможен. "Мы должны оберегать Украину и Грузию. Именно из-за того, что мы заботимся об этих двух странах, Саакашвили уместно находиться в тюрьме", — заявил Ираклий Кобахидзе.Грузинский расколНейтралитет грузинских властей тоже объясним: они не хотят военного конфликта с Россией. Здесь помнят операцию по принуждению к миру 2008 года, которая закончилась признанием независимости Южной Осетии и Абхазии.Ираклий Гарибашвили отметил, что "никакой внешний субъект не сможет помочь (военным путем. — Прим. ред.) Украине", поэтому Грузия не намерена открывать второй фронт боевых действий. "Мы должны сохранить мир, стабильность и способствовать развитию. Мы продолжим защищать наших граждан, наше государство", — приводит его слова Sputnik Грузия.Это заявление многие жители страны сочли пораженческим. Но не все. Отношение к спецоперации, судя по разноречивым данным соцопросов, раскололо грузин. Недавнее исследование, проведенное ресурсом OC Media, показывает, что почти 60 процентов респондентов хотят "более серьезной поддержки" Украины от правительства. В то же время статистика Международного центра изучения общественного мнения GORBI говорит: почти 65 процентов одобрили решение не вводить санкции против России, а около 77 — против участия республики в украинских событиях.Впрочем, эти цифры не означают сближения Тбилиси с Москвой. Через несколько дней после начала спецоперации Грузия поспешила подать заявку на членство в ЕС — вслед за Молдавией. На Украину направили гуманитарную помощь, республика приняла как минимум пять тысяч украинских беженцев.Однако после заявлений правительства поднялась новая волна слухов о связи "Грузинской мечты" с Кремлем. Сторонники такого мнения опираются на факт, что основатель и бывший лидер партии, миллиардер Бидзина Иванишвили сколотил состояние в России. Правда, в январе прошлого года он объявил об уходе из политики и из "Грузинской мечты", сославшись на возраст.Но на родине считают, что бизнесмен по-прежнему имеет отношение к политике. Если его партия потеряет власть, Иванишвили не сможет остаться на родине. Кроме того, он — акционер "Газпрома". По крайней мере, о продаже доли ни сам предприниматель, ни нефтегазовый гигант не заявляли.Коллеги Иванишвили отрицают обвинения в российском покровительстве. "Если бы это было так, — сказал зампред комитета парламента по внешним связям Георгий Хелашвили, — то постоянное стремление Грузии к интеграции с Западом и, самое главное, наше заявление о вступлении в Евросоюз выглядели бы совершенно нелогичными".Так или иначе, грузинские власти добились желаемого: в то время как Украина отозвала своего посла, Россия не включила республику в список недружественных стран.Требуется доказатьНельзя сбрасывать со счетов и экономические связи. Национальная служба статистики Грузии — Сакстат — указывает, что в 2021-м оборот с Россией превысил 1,6 миллиарда долларов. Москва на втором месте среди торговых партнеров республики. Покупает она в основном вино, ферросплавы, минеральные воды и лекарства. Закавказская республика получает российскую нефть и нефтепродукты, пшеницу, газ, подсолнечное масло. Приносят стране большой доход и туристы: в 2019-м, перед пандемией, там отдыхали почти полтора миллиона россиян.С Украиной внешнеторговый оборот Грузии меньше. В прошлом году он составил около 760 миллионов долларов. Тем не менее Киев входил в десятку важнейших торговых партнеров республики.Закрытие границы с Россией снизило бы ВВП Грузии, считает политолог Ника Читадзе: когда российский рубль обесценивался после введения западных санкций, упал и курс лари."Да, "Грузинская мечта" способствовала развитию торгово-экономических отношений между Россией и Грузией. В этом оппозиция обвиняет партию. Но это не означает, что есть политические связи с Москвой, нельзя разбрасываться бездоказательными утверждениями", — говорит Читадзе.Он признает: вероятность того, что санкционные товары попадают на территорию России через Грузию, существует. "Однако любые заявления политических деятелей, тем более представляющих государство, следует подкреплять документальными подтверждениями, полученными законным образом. В первую очередь доказательства должны быть с украинской стороны, а в идеале нужно провести общее расследование", — подчеркивает эксперт.Он обращает внимание: то, что бывшие коллеги Саакашвили лоббируют интересы Киева, тоже не доказано.Надежды украинцев "на второй фронт" в Грузии призрачны, считает старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин: "Это больше популистская кампания. В Киеве понимают по опыту грузинских событий 2008-го, что ресурсы несоизмеримы. Грузия не сможет изменить ход военных действий на Украине. К тому же недобрососедский подход, который пытался реализовать Тбилиси в отношении Москвы, ни к чему хорошему не привел экономику".Поэтому, по словам специалиста, правительство Грузии заняло единственно возможную позицию: нейтралитет. Ведь подключение к санкциям Запада чревато такими же мерами Москвы в отношении Тбилиси. "Даже если бы ЕНД пришло к власти, страна вряд ли бы сильно поддержала Украину", — добавляет Притчин.Тем не менее отношения между Тбилиси и Киевом еще не испорчены окончательно. Давид Сергеенко, депутат парламента Грузии, сообщил, что вскоре на Украину отправится делегация.

https://ria.ru/20220306/evrointegratsiya-1776681578.html

https://ria.ru/20211002/mishiko-1752774831.html

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Дмитрий Ермаков

Дмитрий Ермаков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дмитрий Ермаков

давид сакварелидзе, ираклий кобахидзе, грузия, москва, тбилиси, украина, ирина верещук, михаил саакашвили, бидзина иванишвили, киев, южная осетия, абхазия, россия