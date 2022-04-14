https://ria.ru/20220414/grant-1783465809.html
Липецкие власти отобрали претендентов на впервые выдаваемый грант "Туризм"
Липецкие власти отобрали претендентов на впервые выдаваемый грант "Туризм" - РИА Новости, 14.04.2022
Липецкие власти отобрали претендентов на впервые выдаваемый грант "Туризм"
Тринадцать проектов в области развития туризма в Липецкой области могут получить гранты региональной власти, сообщил глава области Игорь Артамонов. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T10:46
2022-04-14T10:46
2022-04-14T10:46
липецкая область
игорь артамонов
туризм
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ЛИПЕЦК, 14 апр – РИА Новости. Тринадцать проектов в области развития туризма в Липецкой области могут получить гранты региональной власти, сообщил глава области Игорь Артамонов.По его словам, отбор претендентов для предоставления гранта "Туризм" состоялся в центре "Мой бизнес" Липецкой области, проекты оценивала конкурсная комиссия из 12 экспертов. Артамонов подчеркнул, что грант "Туризм" выдается в регионе впервые, на него из областного бюджета выделено 45 миллионов рублей. Предприниматели могут получить до 15 миллионов рублей на свой проект в рамках софинансирования.Артамонов отметил, что до отборочного этапа конкурса дошли 13 проектов, они претендуют на суммы гранта от 5 до 15 миллионов рублей. В течение 10 рабочих дней отборочная комиссия определит получателей гранта на основе установленных критериев."Областная власть уделяет особое внимание развитию туризма как одной из перспективных отраслей экономики региона, потенциал которой весьма высок. В регионе активно создается необходимая инфраструктура. Органы власти оказывают необходимую поддержку предпринимательской инициативе", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20220413/lipetsk-1783283984.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, туризм
ЛИПЕЦК, 14 апр – РИА Новости
. Тринадцать проектов в области развития туризма в Липецкой области могут получить гранты региональной власти, сообщил глава области Игорь Артамонов
.
По его словам, отбор претендентов для предоставления гранта "Туризм" состоялся в центре "Мой бизнес" Липецкой области, проекты оценивала конкурсная комиссия из 12 экспертов. Артамонов подчеркнул, что грант "Туризм" выдается в регионе впервые, на него из областного бюджета выделено 45 миллионов рублей. Предприниматели могут получить до 15 миллионов рублей на свой проект в рамках софинансирования.
Артамонов отметил, что до отборочного этапа конкурса дошли 13 проектов, они претендуют на суммы гранта от 5 до 15 миллионов рублей. В течение 10 рабочих дней отборочная комиссия определит получателей гранта на основе установленных критериев.
"Областная власть уделяет особое внимание развитию туризма как одной из перспективных отраслей экономики региона, потенциал которой весьма высок. В регионе активно создается необходимая инфраструктура. Органы власти оказывают необходимую поддержку предпринимательской инициативе", – сказал Артамонов.