https://ria.ru/20220414/grant-1783465809.html

Липецкие власти отобрали претендентов на впервые выдаваемый грант "Туризм"

Липецкие власти отобрали претендентов на впервые выдаваемый грант "Туризм" - РИА Новости, 14.04.2022

Липецкие власти отобрали претендентов на впервые выдаваемый грант "Туризм"

Тринадцать проектов в области развития туризма в Липецкой области могут получить гранты региональной власти, сообщил глава области Игорь Артамонов. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T10:46

2022-04-14T10:46

2022-04-14T10:46

липецкая область

игорь артамонов

туризм

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ЛИПЕЦК, 14 апр – РИА Новости. Тринадцать проектов в области развития туризма в Липецкой области могут получить гранты региональной власти, сообщил глава области Игорь Артамонов.По его словам, отбор претендентов для предоставления гранта "Туризм" состоялся в центре "Мой бизнес" Липецкой области, проекты оценивала конкурсная комиссия из 12 экспертов. Артамонов подчеркнул, что грант "Туризм" выдается в регионе впервые, на него из областного бюджета выделено 45 миллионов рублей. Предприниматели могут получить до 15 миллионов рублей на свой проект в рамках софинансирования.Артамонов отметил, что до отборочного этапа конкурса дошли 13 проектов, они претендуют на суммы гранта от 5 до 15 миллионов рублей. В течение 10 рабочих дней отборочная комиссия определит получателей гранта на основе установленных критериев."Областная власть уделяет особое внимание развитию туризма как одной из перспективных отраслей экономики региона, потенциал которой весьма высок. В регионе активно создается необходимая инфраструктура. Органы власти оказывают необходимую поддержку предпринимательской инициативе", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220413/lipetsk-1783283984.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, туризм