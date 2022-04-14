13:06 14.04.2022 (обновлено: 15:33 14.04.2022)
Роскомнадзор составил два протокола на Google
Роскомнадзор составил протоколы на Google за неудаление противоправной информации
© AP Photo / Ng Han GuanЛоготип компании Google
© AP Photo / Ng Han Guan
Логотип компании Google. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Роскомнадзор составил два протокола в отношении Google за неудаление противоправной информации, скоро передаст их в суд для назначения штрафа, сообщает ведомство.
"Четырнадцатого апреля 2022 года Роскомнадзор составил два административных протокола в отношении американской ИТ-компании Google LLC по части 2 и части 4 статьи 13.41 КоАП РФ за неудаление администрацией видеохостинга YouTube материалов, признанных Генеральной прокуратурой России и судебными решениями запрещенными. В ближайшее время указанные протоколы будут переданы в суд для рассмотрения и определения суммы штрафов", — говорится в сообщении.
Добавляется, что в последнее время видеохостинг YouTube, принадлежащий американской интернет-компании Google, занимает ведущую роль в информационной войне, развязанной странами Запада против России. Площадка демонстративно игнорирует требования российского законодательства, не удаляет противоправный контент, а также принимает меры по дискриминации контента российских СМИ, общественных и политических организаций и деятелей.
Уточняется, что за неудаление владельцем ресурса материалов, содержащих призывы к осуществлению экстремистской деятельности, предусмотрен штраф до восьми миллионов рублей.