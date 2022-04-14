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Роскомнадзор составил два протокола на Google - РИА Новости, 14.04.2022
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Роскомнадзор составил два протокола на Google
Роскомнадзор составил два протокола на Google - РИА Новости, 14.04.2022
Роскомнадзор составил два протокола на Google
Роскомнадзор составил два протокола в отношении Google за неудаление противоправной информации, скоро передаст их в суд для назначения штрафа, сообщает... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T13:06
2022-04-14T15:33
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Роскомнадзор составил два протокола в отношении Google за неудаление противоправной информации, скоро передаст их в суд для назначения штрафа, сообщает ведомство."Четырнадцатого апреля 2022 года Роскомнадзор составил два административных протокола в отношении американской ИТ-компании Google LLC по части 2 и части 4 статьи 13.41 КоАП РФ за неудаление администрацией видеохостинга YouTube материалов, признанных Генеральной прокуратурой России и судебными решениями запрещенными. В ближайшее время указанные протоколы будут переданы в суд для рассмотрения и определения суммы штрафов", — говорится в сообщении.Добавляется, что в последнее время видеохостинг YouTube, принадлежащий американской интернет-компании Google, занимает ведущую роль в информационной войне, развязанной странами Запада против России. Площадка демонстративно игнорирует требования российского законодательства, не удаляет противоправный контент, а также принимает меры по дискриминации контента российских СМИ, общественных и политических организаций и деятелей.Уточняется, что за неудаление владельцем ресурса материалов, содержащих призывы к осуществлению экстремистской деятельности, предусмотрен штраф до восьми миллионов рублей.
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
13:06 14.04.2022 (обновлено: 15:33 14.04.2022)
 
Роскомнадзор составил два протокола на Google

Роскомнадзор составил протоколы на Google за неудаление противоправной информации

© AP Photo / Ng Han GuanЛоготип компании Google
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© AP Photo / Ng Han Guan
Логотип компании Google. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Роскомнадзор составил два протокола в отношении Google за неудаление противоправной информации, скоро передаст их в суд для назначения штрафа, сообщает ведомство.
"Четырнадцатого апреля 2022 года Роскомнадзор составил два административных протокола в отношении американской ИТ-компании Google LLC по части 2 и части 4 статьи 13.41 КоАП РФ за неудаление администрацией видеохостинга YouTube материалов, признанных Генеральной прокуратурой России и судебными решениями запрещенными. В ближайшее время указанные протоколы будут переданы в суд для рассмотрения и определения суммы штрафов", — говорится в сообщении.
Добавляется, что в последнее время видеохостинг YouTube, принадлежащий американской интернет-компании Google, занимает ведущую роль в информационной войне, развязанной странами Запада против России. Площадка демонстративно игнорирует требования российского законодательства, не удаляет противоправный контент, а также принимает меры по дискриминации контента российских СМИ, общественных и политических организаций и деятелей.
Уточняется, что за неудаление владельцем ресурса материалов, содержащих призывы к осуществлению экстремистской деятельности, предусмотрен штраф до восьми миллионов рублей.
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ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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