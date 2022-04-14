https://ria.ru/20220414/google-1783501323.html

Роскомнадзор составил два протокола на Google

Роскомнадзор составил два протокола на Google - РИА Новости, 14.04.2022

Роскомнадзор составил два протокола на Google

Роскомнадзор составил два протокола в отношении Google за неудаление противоправной информации, скоро передаст их в суд для назначения штрафа, сообщает... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T13:06

2022-04-14T13:06

2022-04-14T15:33

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746329107_0:329:2963:1996_1920x0_80_0_0_a8e29ed280fa009ef70260190d57091a.jpg

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Роскомнадзор составил два протокола в отношении Google за неудаление противоправной информации, скоро передаст их в суд для назначения штрафа, сообщает ведомство."Четырнадцатого апреля 2022 года Роскомнадзор составил два административных протокола в отношении американской ИТ-компании Google LLC по части 2 и части 4 статьи 13.41 КоАП РФ за неудаление администрацией видеохостинга YouTube материалов, признанных Генеральной прокуратурой России и судебными решениями запрещенными. В ближайшее время указанные протоколы будут переданы в суд для рассмотрения и определения суммы штрафов", — говорится в сообщении.Добавляется, что в последнее время видеохостинг YouTube, принадлежащий американской интернет-компании Google, занимает ведущую роль в информационной войне, развязанной странами Запада против России. Площадка демонстративно игнорирует требования российского законодательства, не удаляет противоправный контент, а также принимает меры по дискриминации контента российских СМИ, общественных и политических организаций и деятелей.Уточняется, что за неудаление владельцем ресурса материалов, содержащих призывы к осуществлению экстремистской деятельности, предусмотрен штраф до восьми миллионов рублей.

https://ria.ru/20220414/google-1783494983.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)