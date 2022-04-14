Рейтинг@Mail.ru
Google сделает проще переход с iPhone на Android - РИА Новости, 14.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20220414/google-1783494983.html
Google сделает проще переход с iPhone на Android
Google сделает проще переход с iPhone на Android - РИА Новости, 14.04.2022
Google сделает проще переход с iPhone на Android
Google выпустила новое приложение для iOS-устройств, которое упростит миграцию на Android. Софт появился в магазине приложений App Store. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T12:44
2022-04-14T12:44
наука
технологии
google android
apple iphone
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760211075_0:11:3074:1740_1920x0_80_0_0_051ff1f599b4638e67f8e95c5f598ce4.jpg
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Google выпустила новое приложение для iOS-устройств, которое упростит миграцию на Android. Софт появился в магазине приложений App Store.Приложение Switch to Android позволяет выбрать, какие данные из iPhone нужно перенести на свой новый телефон на базе Android. Они могут включать контакты, календарь, фотографии и видео. Приложение способно перенести все сообщения iMessage и личные мультимедиа, которые хранятся в iCloud на другое "облако".Интересно, что приложение способно перенести данные без соединения двух устройств кабелем, что значительно упрощает операцию. Но для высокой скорости копирования потребуется стабильное соединение с Сетью, если речь идет о загрузке из iCloud.Switch to Android появилось в App Store в понедельник, но скрыто из индекса поиска в магазине, хотя и доступно для установки на iPhone по прямой ссылке.
https://ria.ru/20220303/oplata-1776113640.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Керилл Каримов
Керилл Каримов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760211075_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_720bd137cca6865ccba57db850d9cb35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, google android, apple iphone
12:44 14.04.2022
 

Google сделает проще переход с iPhone на Android

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСмартфон компании Apple
Смартфон компании Apple - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Google выпустила новое приложение для iOS-устройств, которое упростит миграцию на Android. Софт появился в магазине приложений App Store.
Приложение Switch to Android позволяет выбрать, какие данные из iPhone нужно перенести на свой новый телефон на базе Android. Они могут включать контакты, календарь, фотографии и видео. Приложение способно перенести все сообщения iMessage и личные мультимедиа, которые хранятся в iCloud на другое "облако".
Интересно, что приложение способно перенести данные без соединения двух устройств кабелем, что значительно упрощает операцию. Но для высокой скорости копирования потребуется стабильное соединение с Сетью, если речь идет о загрузке из iCloud.
Switch to Android появилось в App Store в понедельник, но скрыто из индекса поиска в магазине, хотя и доступно для установки на iPhone по прямой ссылке.
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 08:00Наука
Бесконтактная оплата со смартфона: что изменилось для россиян
 
НаукаТехнологииGoogle AndroidApple iPhone
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала