https://ria.ru/20220414/google-1783494983.html

Google сделает проще переход с iPhone на Android

Google сделает проще переход с iPhone на Android - РИА Новости, 14.04.2022

Google сделает проще переход с iPhone на Android

Google выпустила новое приложение для iOS-устройств, которое упростит миграцию на Android. Софт появился в магазине приложений App Store. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T12:44

2022-04-14T12:44

2022-04-14T12:44

наука

технологии

google android

apple iphone

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Google выпустила новое приложение для iOS-устройств, которое упростит миграцию на Android. Софт появился в магазине приложений App Store.Приложение Switch to Android позволяет выбрать, какие данные из iPhone нужно перенести на свой новый телефон на базе Android. Они могут включать контакты, календарь, фотографии и видео. Приложение способно перенести все сообщения iMessage и личные мультимедиа, которые хранятся в iCloud на другое "облако".Интересно, что приложение способно перенести данные без соединения двух устройств кабелем, что значительно упрощает операцию. Но для высокой скорости копирования потребуется стабильное соединение с Сетью, если речь идет о загрузке из iCloud.Switch to Android появилось в App Store в понедельник, но скрыто из индекса поиска в магазине, хотя и доступно для установки на iPhone по прямой ссылке.

https://ria.ru/20220303/oplata-1776113640.html

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Керилл Каримов

Керилл Каримов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии, google android, apple iphone