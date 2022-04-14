https://ria.ru/20220414/google-1783494983.html
Google сделает проще переход с iPhone на Android
Google сделает проще переход с iPhone на Android - РИА Новости, 14.04.2022
Google сделает проще переход с iPhone на Android
Google выпустила новое приложение для iOS-устройств, которое упростит миграцию на Android. Софт появился в магазине приложений App Store. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T12:44
2022-04-14T12:44
2022-04-14T12:44
наука
технологии
google android
apple iphone
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Google выпустила новое приложение для iOS-устройств, которое упростит миграцию на Android. Софт появился в магазине приложений App Store.Приложение Switch to Android позволяет выбрать, какие данные из iPhone нужно перенести на свой новый телефон на базе Android. Они могут включать контакты, календарь, фотографии и видео. Приложение способно перенести все сообщения iMessage и личные мультимедиа, которые хранятся в iCloud на другое "облако".Интересно, что приложение способно перенести данные без соединения двух устройств кабелем, что значительно упрощает операцию. Но для высокой скорости копирования потребуется стабильное соединение с Сетью, если речь идет о загрузке из iCloud.Switch to Android появилось в App Store в понедельник, но скрыто из индекса поиска в магазине, хотя и доступно для установки на iPhone по прямой ссылке.
https://ria.ru/20220303/oplata-1776113640.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, google android, apple iphone
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Google выпустила новое приложение для iOS-устройств, которое упростит миграцию на Android. Софт появился в магазине приложений App Store.
Приложение Switch to Android
позволяет выбрать, какие данные из iPhone
нужно перенести на свой новый телефон на базе Android. Они могут включать контакты, календарь, фотографии и видео. Приложение способно перенести все сообщения iMessage и личные мультимедиа, которые хранятся в iCloud на другое "облако".
Интересно, что приложение способно перенести данные без соединения двух устройств кабелем, что значительно упрощает операцию. Но для высокой скорости копирования потребуется стабильное соединение с Сетью, если речь идет о загрузке из iCloud.
Switch to Android появилось в App Store в понедельник, но скрыто из индекса поиска в магазине, хотя и доступно для установки на iPhone по прямой ссылке.