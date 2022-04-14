Германию предупредили о полном коллапсе без российского газа
Немецкий бизнесмен Штайлеманн: Германию ждет полный коллапс при отказе от российского газа
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция Gascade на границе Германии и Чехии
Газокомпрессорная станция Gascade на границе Германии и Чехии
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Введение эмбарго на российские энергоносители приведет к разрушительным последствиям для немецкой промышленности, заявил генеральный директор химического концерна Covestro Маркус Штайлеманн. Об этом пишет Daily Mail.
"Это может привести к коллапсу всей цепочки производства и поставок. Это поставит под угрозу сотни тысяч рабочих мест", — сказал предприниматель.
Штайлеманн добавил, что долгосрочные последствия украинского кризиса пока не ясны, однако уже сейчас немецкое общество понесло большой ущерб.
Германия, как и другие западные страны, столкнулась с резким ростом цен на топливо после введения масштабных санкций против Москвы в ответ на спецоперацию российской армии на Украине. Под удар попал главным образом финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако власти ряда стран объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод оплаты за газ недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничениям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.