https://ria.ru/20220414/germaniya-1783595634.html

Германию предупредили о полном коллапсе без российского газа

Германию предупредили о полном коллапсе без российского газа - РИА Новости, 14.04.2022

Германию предупредили о полном коллапсе без российского газа

Введение эмбарго на российские энергоносители приведет к разрушительным последствиям для немецкой промышленности, заявил генеральный директор химического... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T18:39

2022-04-14T18:39

2022-04-14T18:39

в мире

санкции в отношении россии

германия

украина

россия

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Введение эмбарго на российские энергоносители приведет к разрушительным последствиям для немецкой промышленности, заявил генеральный директор химического концерна Covestro Маркус Штайлеманн. Об этом пишет Daily Mail.Штайлеманн добавил, что долгосрочные последствия украинского кризиса пока не ясны, однако уже сейчас немецкое общество понесло большой ущерб.Ранее глава химического концерна BASF Мартин Брудермюллер предупреждал о риске тяжелейшего кризиса в Германии со времен Второй мировой войны в случае отказа российских энергоносителей.Германия, как и другие западные страны, столкнулась с резким ростом цен на топливо после введения масштабных санкций против Москвы в ответ на спецоперацию российской армии на Украине. Под удар попал главным образом финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако власти ряда стран объявили о намерениях отказаться от российских энергоносителей.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод оплаты за газ недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничениям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

https://ria.ru/20220414/rusofobiya-1783414500.html

германия

украина

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Давид Андриясов

Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, санкции в отношении россии, германия, украина, россия