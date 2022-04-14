https://ria.ru/20220414/germaniya-1783557148.html

Кулеба призвал Берлин отказаться от политики "умиротворения" России

Кулеба призвал Берлин отказаться от политики "умиротворения" России - РИА Новости, 14.04.2022

Кулеба призвал Берлин отказаться от политики "умиротворения" России

Министр иностранных дел Украины призвал Берлин пересмотреть свою политику в отношении России, отказавшись от "политики умиротворения" и запретов на повышение... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T16:20

2022-04-14T16:20

2022-04-14T16:36

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

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дмитрий кулеба

германия

евросоюз

санкции в отношении россии

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БЕРЛИН, 14 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины призвал Берлин пересмотреть свою политику в отношении России, отказавшись от "политики умиротворения" и запретов на повышение напряженности.Статья Кулебы с этим призывом вышла в издании Spiegel на фоне резонансного отказа Киева принять с визитом президента Франка-Вальтера Штайнмайера, но министр не затрагивает эту тему в тексте напрямую.Глава украинского МИД утверждает, что прежняя политика Германии в отношении России и Украины показала свою неэффективность. Кулеба отметил, что Киев неоднократно предостерегал Берлин от "неумных решений", но не был услышан. Теперь, по его словам, настало время "перевернуть главу критики и озлобленности" и сконцентрироваться на том, что необходимо делать.Германия должна пересмотреть свою политику по России и Украине, считает министр. "Во-первых, наконец должна быть прекращена политика "непровоцирования" или, проще говоря, умиротворения (президента РФ Владимира) Путина. Сейчас очевидно, как сильно она провалилась. Забудьте призывы к Украине, что нельзя повышать напряженность в конфликте и делать Москве уступки. Именно Россия повышает напряженность и именно Россия должна делать уступки. Мы не боимся России. Пожалуйста, и вы не бойтесь. Если мы сейчас поможем Украине, мы сможем остановить более масштабный конфликт, а не спровоцировать его", - написал Кулеба.Вторым пунктом он назвал поддержку Германией членства Украины в Евросоюзе. "Киев и Берлин должны активно сотрудничать, чтобы достичь этой цели. Принятие Украины в ЕС не только даст проблеск надежды людям на Украине в это темное время, но также будет в долгосрочной перспективе выгодно Германии и ЕС", - пояснил Кулеба.Также он призывал отказаться во внешней политике от "иррациональной смеси чувства вины, алчности и страха в отношении России". По мнению Кулебы, спецоперация РФ по демилитаризации на Украине - "самое тяжкое со времен Второй мировой войны преступление агрессии в Европе", после которого она якобы потеряла "моральное право восприниматься как освободительница Европы и надежный партнер".Кроме того, он призвал помочь Украине тяжелым оружием, а также отказаться от импорта российских энергоносителей, даже если это будет "болезненно". Кулеба считает, что это остановило бы конфликт на Украине "за несколько недель, если даже не дней".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220414/rusofobiya-1783414500.html

https://ria.ru/20220413/otkaz-1783345469.html

https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, мид украины, дмитрий кулеба, германия, евросоюз, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр