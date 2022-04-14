https://ria.ru/20220414/gaz-1783588688.html
Цена на газ в Европе опустилась ниже 1100 долларов за тысячу кубометров
Цена на газ в Европе опустилась ниже 1100 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 14.04.2022
Цена на газ в Европе опустилась ниже 1100 долларов за тысячу кубометров
Фьючерсы на газ в Европе в ходе торгов четверга дешевеют более чем на 8% и уже опустились ниже 1100 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T18:04
2022-04-14T18:04
2022-04-14T18:28
природный газ
в мире
европа
цены
экономика
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Фьючерсы на газ в Европе в ходе торгов четверга дешевеют более чем на 8% и уже опустились ниже 1100 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Майские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торговую сессию в четверг в небольшом минусе, в районе 1200 долларов за тысячу кубометров. Около 15.00 мск цены начали плавно снижаться, а после 17.00 снижение ускорилось. По состоянию на 17.55 мск цена падала до 1085 долларов, что на 8,6% ниже расчетной цены среды (1187 доллара).Расчетная цена в евро в последний раз была ниже текущей 25 февраля.
https://ria.ru/20220414/gaz-1783578619.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
природный газ, в мире, европа, цены, экономика
18:04 14.04.2022 (обновлено: 18:28 14.04.2022)
Цена на газ в Европе опустилась ниже 1100 долларов за тысячу кубометров
Цена фьючерсов на газ в Европе опустилась ниже 1100 долларов за тысячу кубометров
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Фьючерсы на газ в Европе в ходе торгов четверга дешевеют более чем на 8% и уже опустились ниже 1100 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Майские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торговую сессию в четверг в небольшом минусе, в районе 1200 долларов за тысячу кубометров. Около 15.00 мск цены начали плавно снижаться, а после 17.00 снижение ускорилось. По состоянию на 17.55 мск цена падала до 1085 долларов, что на 8,6% ниже расчетной цены среды (1187 доллара).
Расчетная цена в евро в последний раз была ниже текущей 25 февраля.