https://ria.ru/20220414/gaz-1783588688.html

Цена на газ в Европе опустилась ниже 1100 долларов за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе опустилась ниже 1100 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 14.04.2022

Цена на газ в Европе опустилась ниже 1100 долларов за тысячу кубометров

Фьючерсы на газ в Европе в ходе торгов четверга дешевеют более чем на 8% и уже опустились ниже 1100 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T18:04

2022-04-14T18:04

2022-04-14T18:28

природный газ

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европа

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экономика

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Фьючерсы на газ в Европе в ходе торгов четверга дешевеют более чем на 8% и уже опустились ниже 1100 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Майские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торговую сессию в четверг в небольшом минусе, в районе 1200 долларов за тысячу кубометров. Около 15.00 мск цены начали плавно снижаться, а после 17.00 снижение ускорилось. По состоянию на 17.55 мск цена падала до 1085 долларов, что на 8,6% ниже расчетной цены среды (1187 доллара).Расчетная цена в евро в последний раз была ниже текущей 25 февраля.

https://ria.ru/20220414/gaz-1783578619.html

европа

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

природный газ, в мире, европа, цены, экономика