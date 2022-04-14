Рейтинг@Mail.ru
Цена на газ в Европе опустилась ниже 1100 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 14.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220414/gaz-1783588688.html
Цена на газ в Европе опустилась ниже 1100 долларов за тысячу кубометров
Цена на газ в Европе опустилась ниже 1100 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 14.04.2022
Цена на газ в Европе опустилась ниже 1100 долларов за тысячу кубометров
Фьючерсы на газ в Европе в ходе торгов четверга дешевеют более чем на 8% и уже опустились ниже 1100 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T18:04
2022-04-14T18:28
природный газ
в мире
европа
цены
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760657607_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_067157b6c6b7aa8ed9009aaa249b2d2a.jpg
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Фьючерсы на газ в Европе в ходе торгов четверга дешевеют более чем на 8% и уже опустились ниже 1100 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Майские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торговую сессию в четверг в небольшом минусе, в районе 1200 долларов за тысячу кубометров. Около 15.00 мск цены начали плавно снижаться, а после 17.00 снижение ускорилось. По состоянию на 17.55 мск цена падала до 1085 долларов, что на 8,6% ниже расчетной цены среды (1187 доллара).Расчетная цена в евро в последний раз была ниже текущей 25 февраля.
https://ria.ru/20220414/gaz-1783578619.html
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760657607_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_3b8ab1fe04545e5f9b0d3ccf9229f7f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
природный газ, в мире, европа, цены, экономика
18:04 14.04.2022 (обновлено: 18:28 14.04.2022)
 
Цена на газ в Европе опустилась ниже 1100 долларов за тысячу кубометров

Цена фьючерсов на газ в Европе опустилась ниже 1100 долларов за тысячу кубометров

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция Gascade в Айслебене
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Фьючерсы на газ в Европе в ходе торгов четверга дешевеют более чем на 8% и уже опустились ниже 1100 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Майские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торговую сессию в четверг в небольшом минусе, в районе 1200 долларов за тысячу кубометров. Около 15.00 мск цены начали плавно снижаться, а после 17.00 снижение ускорилось. По состоянию на 17.55 мск цена падала до 1085 долларов, что на 8,6% ниже расчетной цены среды (1187 доллара).
Расчетная цена в евро в последний раз была ниже текущей 25 февраля.
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
17:28
Италия призвала реформировать систему вето в ЕС из-за российского газа
 
Природный газВ миреЕвропаЦеныЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала