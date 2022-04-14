Рейтинг@Mail.ru
Италия призвала реформировать систему вето в ЕС из-за российского газа - РИА Новости, 14.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220414/gaz-1783578619.html
Италия призвала реформировать систему вето в ЕС из-за российского газа
Италия призвала реформировать систему вето в ЕС из-за российского газа - РИА Новости, 14.04.2022
Италия призвала реформировать систему вето в ЕС из-за российского газа
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что малая часть европейских государств выступает против введения максимальной закупочной цены на газ,... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T17:28
2022-04-14T17:28
луиджи ди майо
россия
италия
в мире
экономика
природный газ
мид италии
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152193/49/1521934988_0:343:1536:1206_1920x0_80_0_0_494c37e0bddb178d6ef1d45d86a75337.jpg
РИМ, 14 апр – РИА Новости. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что малая часть европейских государств выступает против введения максимальной закупочной цены на газ, призвав реформировать систему вето в Евросоюзе."Мы должны встретить зиму с достаточным запасом газа. Нам нужен общеевропейский предел цены, чтобы избежать спекуляций", - заявил он в эфире телеканала Rai1.В связи с западными санкциями против России премьер-министр Италии Марио Драги в последнее время не раз отмечал необходимость принятия мер для снижения зависимости от РФ в области поставок энергоносителей и увеличения импорта природного газа из других стран, в частности, из Алжира, Азербайджана, Туниса и Ливии."Против введения европейского потолка цен на газ выступает малая часть стран. Поэтому система вето должна быть реформирована, так как невозможно, чтобы одна-две страны могли заблокировать решение, защищающее семьи и предприятия", - сказал Ди Майо.Ранее Драги заявил, что альтернативой европейского эмбарго на российский газ может стать потолок цен на его поставки.Страны Запада объявили серию новых санкций против РФ из-за Украины, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов. Курс на отказ от поставок нефти и газа из РФ активно поддерживается США, призывающими альтернативных производителей нарастить свою добычу.
https://ria.ru/20220414/gaz-1783551449.html
https://ria.ru/20220414/pribaltika-1783495502.html
https://ria.ru/20220414/gaz-1783514148.html
россия
италия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152193/49/1521934988_0:199:1536:1350_1920x0_80_0_0_e04be7dbd95ec3230c01908a0df57df0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луиджи ди майо, россия, италия, в мире, экономика, природный газ, мид италии, евросоюз, европа
17:28 14.04.2022
 
Италия призвала реформировать систему вето в ЕС из-за российского газа

Глава МИД Италии Ди Майо призвал реформировать систему вето в ЕС из-за российского газа

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкФлаг Италии
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в фотобанк
Флаг Италии. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 14 апр – РИА Новости. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что малая часть европейских государств выступает против введения максимальной закупочной цены на газ, призвав реформировать систему вето в Евросоюзе.
"Мы должны встретить зиму с достаточным запасом газа. Нам нужен общеевропейский предел цены, чтобы избежать спекуляций", - заявил он в эфире телеканала Rai1.
Газовое хранилище недалеко от города Реден, Германия - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
15:58
В Германии объяснили, почему не могут отказаться от российского газа
В связи с западными санкциями против России премьер-министр Италии Марио Драги в последнее время не раз отмечал необходимость принятия мер для снижения зависимости от РФ в области поставок энергоносителей и увеличения импорта природного газа из других стран, в частности, из Алжира, Азербайджана, Туниса и Ливии.
"Против введения европейского потолка цен на газ выступает малая часть стран. Поэтому система вето должна быть реформирована, так как невозможно, чтобы одна-две страны могли заблокировать решение, защищающее семьи и предприятия", - сказал Ди Майо.
Ингрида Шимоните - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
12:46
Премьер Литвы: Прибалтике без российского газа "не будет очень комфортно"
Ранее Драги заявил, что альтернативой европейского эмбарго на российский газ может стать потолок цен на его поставки.
Страны Запада объявили серию новых санкций против РФ из-за Украины, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов. Курс на отказ от поставок нефти и газа из РФ активно поддерживается США, призывающими альтернативных производителей нарастить свою добычу.
Рабочий на газохранилище - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
13:44
СМИ: Нидерланды не позволят своим компаниям оплачивать газ в рублях
 
Луиджи Ди МайоРоссияИталияВ миреЭкономикаПриродный газМИД ИталииЕвросоюзЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала