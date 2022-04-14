https://ria.ru/20220414/gaz-1783578619.html

Италия призвала реформировать систему вето в ЕС из-за российского газа

Италия призвала реформировать систему вето в ЕС из-за российского газа - РИА Новости, 14.04.2022

Италия призвала реформировать систему вето в ЕС из-за российского газа

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что малая часть европейских государств выступает против введения максимальной закупочной цены на газ,... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T17:28

2022-04-14T17:28

2022-04-14T17:28

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РИМ, 14 апр – РИА Новости. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что малая часть европейских государств выступает против введения максимальной закупочной цены на газ, призвав реформировать систему вето в Евросоюзе."Мы должны встретить зиму с достаточным запасом газа. Нам нужен общеевропейский предел цены, чтобы избежать спекуляций", - заявил он в эфире телеканала Rai1.В связи с западными санкциями против России премьер-министр Италии Марио Драги в последнее время не раз отмечал необходимость принятия мер для снижения зависимости от РФ в области поставок энергоносителей и увеличения импорта природного газа из других стран, в частности, из Алжира, Азербайджана, Туниса и Ливии."Против введения европейского потолка цен на газ выступает малая часть стран. Поэтому система вето должна быть реформирована, так как невозможно, чтобы одна-две страны могли заблокировать решение, защищающее семьи и предприятия", - сказал Ди Майо.Ранее Драги заявил, что альтернативой европейского эмбарго на российский газ может стать потолок цен на его поставки.Страны Запада объявили серию новых санкций против РФ из-за Украины, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов. Курс на отказ от поставок нефти и газа из РФ активно поддерживается США, призывающими альтернативных производителей нарастить свою добычу.

https://ria.ru/20220414/gaz-1783551449.html

https://ria.ru/20220414/pribaltika-1783495502.html

https://ria.ru/20220414/gaz-1783514148.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

луиджи ди майо, россия, италия, в мире, экономика, природный газ, мид италии, евросоюз, европа