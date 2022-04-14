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В Германии объяснили, почему не могут отказаться от российского газа - РИА Новости, 14.04.2022
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В Германии объяснили, почему не могут отказаться от российского газа
В Германии объяснили, почему не могут отказаться от российского газа - РИА Новости, 14.04.2022
В Германии объяснили, почему не могут отказаться от российского газа
Немецкий журнал Spiegel опубликовал видео, в котором объясняется, почему Германия зависит от российских энергоресурсов. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T15:58
2022-04-14T16:53
анналена бербок
германия
россия
берлин (город)
санкции в отношении россии
экономика
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Немецкий журнал Spiegel опубликовал видео, в котором объясняется, почему Германия зависит от российских энергоресурсов.Автор ролика утверждает, что так получилось из-за неправильного исторического развития. По его словам, Германия импортирует из России 34 процента нефти, почти половину угля, а также 52 процента газа — больше, чем любая другая страна."С 1970-х годов ФРГ во все большей степени делала ставку на природный газ как энергоноситель. Из-за планируемого отказа от угля и атомной энергии зависимость от России как самого крупного поставщика энергоносителей стала еще сильнее", — поясняет автор материала.Германия получает газ из Норвегии и Нидерландов, но эти поставки вряд ли можно увеличить. Кроме того, есть варианты с импортом из Азербайджана, Алжира и Марокко, покупкой СПГ у США, Катара или Австралии. Но портов для приема сжиженного газа в стране нет, а построить их, скорее всего, получится только через несколько лет.Германия и другие государства Запада столкнулись с резким ростом цен на топливо после того, как ввели масштабные санкции в ответ на спецоперацию российской армии на Украине. Тем не менее в Европе продолжают звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.На этом фоне министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила против запрета на импорт российского газа. По оценке главы Федерального сетевого агентства Клауса Мюллера, перебои в поставках грозят разрушительными последствиями для немецкого бизнеса, населения и логистических цепочек. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220414/gaz-1783481326.html
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германия
россия
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анналена бербок, германия, россия, берлин (город), санкции в отношении россии, экономика
15:58 14.04.2022 (обновлено: 16:53 14.04.2022)
 
В Германии объяснили, почему не могут отказаться от российского газа

Spiegel назвал причины зависимости Германии от поставок российских энергоносителей

© REUTERS / Christian CharisiusГазовое хранилище недалеко от города Реден, Германия
Газовое хранилище недалеко от города Реден, Германия - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© REUTERS / Christian Charisius
Газовое хранилище недалеко от города Реден, Германия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Немецкий журнал Spiegel опубликовал видео, в котором объясняется, почему Германия зависит от российских энергоресурсов.
Автор ролика утверждает, что так получилось из-за неправильного исторического развития. По его словам, Германия импортирует из России 34 процента нефти, почти половину угля, а также 52 процента газа — больше, чем любая другая страна.
Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии (трубопровод Gazela) и Германии - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
11:46
Евросоюз захотел увеличить поставки газа из Нигерии
"С 1970-х годов ФРГ во все большей степени делала ставку на природный газ как энергоноситель. Из-за планируемого отказа от угля и атомной энергии зависимость от России как самого крупного поставщика энергоносителей стала еще сильнее", — поясняет автор материала.
Германия получает газ из Норвегии и Нидерландов, но эти поставки вряд ли можно увеличить. Кроме того, есть варианты с импортом из Азербайджана, Алжира и Марокко, покупкой СПГ у США, Катара или Австралии. Но портов для приема сжиженного газа в стране нет, а построить их, скорее всего, получится только через несколько лет.
Германия и другие государства Запада столкнулись с резким ростом цен на топливо после того, как ввели масштабные санкции в ответ на спецоперацию российской армии на Украине. Тем не менее в Европе продолжают звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.
На этом фоне министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила против запрета на импорт российского газа. По оценке главы Федерального сетевого агентства Клауса Мюллера, перебои в поставках грозят разрушительными последствиями для немецкого бизнеса, населения и логистических цепочек.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Рабочий на газохранилище - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
13:44
СМИ: Нидерланды не позволят своим компаниям оплачивать газ в рублях
 
Анналена БербокГерманияРоссияБерлин (город)Санкции в отношении РоссииЭкономика
 
 
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