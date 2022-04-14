https://ria.ru/20220414/gaz-1783514148.html

СМИ: Нидерланды не позволят своим компаниям оплачивать газ в рублях

СМИ: Нидерланды не позволят своим компаниям оплачивать газ в рублях - РИА Новости, 14.04.2022

СМИ: Нидерланды не позволят своим компаниям оплачивать газ в рублях

Нидерланды не позволят своим компаниям принять требование Москвы об оплате газа в рублях, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на власти страны. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T13:44

2022-04-14T13:44

2022-04-14T13:44

россия

нидерланды

еврокомиссия

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1773001543_0:0:2948:1658_1920x0_80_0_0_456000beb71803789311fc909968ee1c.jpg

ПАРИЖ, 14 апр - РИА Новости. Нидерланды не позволят своим компаниям принять требование Москвы об оплате газа в рублях, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на власти страны."Правительство Нидерландов согласно с выводом Еврокомиссии о том, что российский указ является нарушением существующих санкций… Это означает, что голландским компаниям не разрешается соглашаться с этими условиями", - цитирует агентство представителя министерства экономики и климатической политики Нидерландов.Президент России 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что РФ будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.

https://ria.ru/20220413/zamorozka-1783372047.html

россия

нидерланды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, нидерланды, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире