https://ria.ru/20220414/gaz-1783514148.html
СМИ: Нидерланды не позволят своим компаниям оплачивать газ в рублях
СМИ: Нидерланды не позволят своим компаниям оплачивать газ в рублях - РИА Новости, 14.04.2022
СМИ: Нидерланды не позволят своим компаниям оплачивать газ в рублях
Нидерланды не позволят своим компаниям принять требование Москвы об оплате газа в рублях, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на власти страны. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T13:44
2022-04-14T13:44
2022-04-14T13:44
россия
нидерланды
еврокомиссия
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
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ПАРИЖ, 14 апр - РИА Новости. Нидерланды не позволят своим компаниям принять требование Москвы об оплате газа в рублях, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на власти страны."Правительство Нидерландов согласно с выводом Еврокомиссии о том, что российский указ является нарушением существующих санкций… Это означает, что голландским компаниям не разрешается соглашаться с этими условиями", - цитирует агентство представителя министерства экономики и климатической политики Нидерландов.Президент России 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что РФ будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.
https://ria.ru/20220413/zamorozka-1783372047.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нидерланды, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
СМИ: Нидерланды не позволят своим компаниям оплачивать газ в рублях
Bloomberg: Нидерланды не позволят компаниям принять требование об оплате газа в рублях