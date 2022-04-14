https://ria.ru/20220414/gaz-1783478603.html

Канцлер Австрии заявил, что Путин заверил его в стабильности поставок газа

Канцлер Австрии заявил, что Путин заверил его в стабильности поставок газа - РИА Новости, 14.04.2022

Канцлер Австрии заявил, что Путин заверил его в стабильности поставок газа

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что президент России Владимир Путин на переговорах в Москве заверил его в стабильности поставок российского газа, а также... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T11:37

2022-04-14T11:37

2022-04-14T17:55

природный газ

экономика

россия

евросоюз

газпром

австрия

владимир путин

карл нехаммер

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ВЕНА, 14 апр — РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что президент России Владимир Путин на переговорах в Москве заверил его в стабильности поставок российского газа, а также возможности оплаты в евро.Переговоры Путина и Нехаммера состоялись в понедельник.Как заявил Нехаммер в интервью австрийскому новостном агентству APA и немецкому DPA, Путин сам поднял тему газа во время встречи и заявил, "что безопасность газоснабжения обеспечена, что Россия поставит указанное в договоре количество (газа. — Прим. ред.) и что можно продолжать платить в евро".Президент России 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Российская Федерация будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку голубого топлива, банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа — "Газпромом". "Газпром" работает над реализацией механизма.

https://ria.ru/20220414/gaz-1783434893.html

https://ria.ru/20220414/poteri-1783432674.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

природный газ, экономика, россия, евросоюз, газпром, австрия, владимир путин, карл нехаммер, в мире