11:37 14.04.2022 (обновлено: 17:55 14.04.2022)
Канцлер Австрии заявил, что Путин заверил его в стабильности поставок газа
Канцлер Австрии Нехаммер заявил, что Путин заверил его в стабильности поставок газа
Рабочий на газовой компрессорной станции в Судже. Архивное фото
ВЕНА, 14 апр — РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что президент России Владимир Путин на переговорах в Москве заверил его в стабильности поставок российского газа, а также возможности оплаты в евро.
Переговоры Путина и Нехаммера состоялись в понедельник.
Как заявил Нехаммер в интервью австрийскому новостном агентству APA и немецкому DPA, Путин сам поднял тему газа во время встречи и заявил, "что безопасность газоснабжения обеспечена, что Россия поставит указанное в договоре количество (газа. — Прим. ред.) и что можно продолжать платить в евро".
Президент России 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Российская Федерация будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.
Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку голубого топлива, банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа — "Газпромом". "Газпром" работает над реализацией механизма.