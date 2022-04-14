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Канцлер Австрии заявил, что Путин заверил его в стабильности поставок газа - РИА Новости, 14.04.2022
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Канцлер Австрии заявил, что Путин заверил его в стабильности поставок газа
Канцлер Австрии заявил, что Путин заверил его в стабильности поставок газа - РИА Новости, 14.04.2022
Канцлер Австрии заявил, что Путин заверил его в стабильности поставок газа
Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что президент России Владимир Путин на переговорах в Москве заверил его в стабильности поставок российского газа, а также... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T11:37
2022-04-14T17:55
природный газ
экономика
россия
евросоюз
газпром
австрия
владимир путин
карл нехаммер
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ВЕНА, 14 апр — РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что президент России Владимир Путин на переговорах в Москве заверил его в стабильности поставок российского газа, а также возможности оплаты в евро.Переговоры Путина и Нехаммера состоялись в понедельник.Как заявил Нехаммер в интервью австрийскому новостном агентству APA и немецкому DPA, Путин сам поднял тему газа во время встречи и заявил, "что безопасность газоснабжения обеспечена, что Россия поставит указанное в договоре количество (газа. — Прим. ред.) и что можно продолжать платить в евро".Президент России 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Российская Федерация будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку голубого топлива, банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа — "Газпромом". "Газпром" работает над реализацией механизма.
https://ria.ru/20220414/gaz-1783434893.html
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природный газ, экономика, россия, евросоюз, газпром, австрия, владимир путин, карл нехаммер, в мире
11:37 14.04.2022 (обновлено: 17:55 14.04.2022)
 
Канцлер Австрии заявил, что Путин заверил его в стабильности поставок газа

Канцлер Австрии Нехаммер заявил, что Путин заверил его в стабильности поставок газа

© REUTERS / Denis Sinyakov/File PhotoРабочий на газовой компрессорной станции в Судже
Рабочий на газовой компрессорной станции в Судже - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© REUTERS / Denis Sinyakov/File Photo
Рабочий на газовой компрессорной станции в Судже. Архивное фото
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ВЕНА, 14 апр — РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что президент России Владимир Путин на переговорах в Москве заверил его в стабильности поставок российского газа, а также возможности оплаты в евро.
Переговоры Путина и Нехаммера состоялись в понедельник.
Газокомпрессорная станция на границе Германии и Чехии - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
01:45
СМИ: ЕК заявила, что указ об оплате газа в рублях нарушает санкции ЕС
Как заявил Нехаммер в интервью австрийскому новостном агентству APA и немецкому DPA, Путин сам поднял тему газа во время встречи и заявил, "что безопасность газоснабжения обеспечена, что Россия поставит указанное в договоре количество (газа. — Прим. ред.) и что можно продолжать платить в евро".
Президент России 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Российская Федерация будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.
Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку голубого топлива, банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа — "Газпромом". "Газпром" работает над реализацией механизма.
Газохранилище в Германии - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
00:48
Подсчитаны потери Германии в случае отказа от российского газа
 
Природный газЭкономикаРоссияЕвросоюзГазпромАвстрияВладимир ПутинКарл НехаммерВ мире
 
 
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