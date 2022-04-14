https://ria.ru/20220414/gaz-1783434893.html

СМИ: ЕК заявила, что указ об оплате газа в рублях нарушает санкции ЕС

СМИ: ЕК заявила, что указ об оплате газа в рублях нарушает санкции ЕС - РИА Новости, 14.04.2022

СМИ: ЕК заявила, что указ об оплате газа в рублях нарушает санкции ЕС

Еврокомиссия (ЕК) проанализировала указ президента России Владимира Путина об оплате газа в рублях и предупредила страны-члены ЕС, что он нарушает санкции... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T01:45

2022-04-14T01:45

2022-04-14T10:25

россия

украина

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) проанализировала указ президента России Владимира Путина об оплате газа в рублях и предупредила страны-члены ЕС, что он нарушает санкции Евросоюза, введенные после начала спецоперации на Украине, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник.Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро и ряда других валют. Согласно указу главы государства, Москва будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они с 1 апреля не будут платить за поставки в рублях.По данным агентства, Еврокомиссия представила странам-членам предварительный юридический анализ документа. Как считают в Брюсселе, указ Путина создает "новые правовые обстоятельства": Россия будет контролировать транзакции и сможет регулировать обменный курс в свою пользу. Механизм, представленный в документе, будет нарушать "ограничительные меры" ЕС по отношению к правительству России и Центробанку, считают в ЕК.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад объявил о новых антироссийских санкциях. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Многие страны объявили о заморозке российских активов — около 300 миллиардов долларов.В ответ Россия ограничила вывод капитала и продажу российских ценных бумаг иностранными контрагентами.Санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.

https://ria.ru/20220414/poteri-1783432674.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, украина, евросоюз, еврокомиссия, в мире