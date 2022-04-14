01:45 14.04.2022 (обновлено: 10:25 14.04.2022)
СМИ: ЕК заявила, что указ об оплате газа в рублях нарушает санкции ЕС
Bloomberg: Еврокомиссия посчитала, что указ Путина об оплате газа в рублях нарушает санкции
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция на границе Германии и Чехии
Газокомпрессорная станция на границе Германии и Чехии. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) проанализировала указ президента России Владимира Путина об оплате газа в рублях и предупредила страны-члены ЕС, что он нарушает санкции Евросоюза, введенные после начала спецоперации на Украине, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник.
Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро и ряда других валют. Согласно указу главы государства, Москва будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они с 1 апреля не будут платить за поставки в рублях.
По данным агентства, Еврокомиссия представила странам-членам предварительный юридический анализ документа. Как считают в Брюсселе, указ Путина создает "новые правовые обстоятельства": Россия будет контролировать транзакции и сможет регулировать обменный курс в свою пользу. Механизм, представленный в документе, будет нарушать "ограничительные меры" ЕС по отношению к правительству России и Центробанку, считают в ЕК.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад объявил о новых антироссийских санкциях. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Многие страны объявили о заморозке российских активов — около 300 миллиардов долларов.
В ответ Россия ограничила вывод капитала и продажу российских ценных бумаг иностранными контрагентами.
Санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.