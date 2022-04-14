Нижегородцы направили на форум "Сильные идеи для нового времени" 550 идей
Более 550 идей направили нижегородцы на форум "Сильные идеи для нового времени"
Рождественская улица в Нижнем Новгороде. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 апр - РИА Новости. Жители Нижегородской области направили более 550 идей на форум "Сильные идеи для нового времени", заявил глава региона Глеб Никитин.
Федеральный форум "Сильные идеи для нового времени" проводится с целью создания постоянно действующей платформы, где любой гражданин России может предложить свою идею по развитию страны, получить помощь экспертов и поддержку. Сто самых сильных проектов лягут в основу новой стратегии развития страны до 2030 года.
"Более 550 идей уже направили нижегородцы на форум "Сильные идеи для нового времени". Этот показатель увеличивается с каждым днем. На платформе зарегистрировалось почти 870 представителей региона. Нижегородская область уверенно входит в тройку лидеров по количеству поданных заявок. Планируем превзойти результат прошлого форума. Уже сейчас каждая десятая идея - именно от нашего региона. Важность проведения этого мероприятия не раз отмечал президент России Владимир Путин. У каждого из нас есть возможность повлиять на судьбу страны", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Никитина.
Глава региона подчеркнул, что в 2020 году на форум от Нижегородской области было направлено 737 идей. Корпоративным университетом правительства Нижегородской области совместно с экспертами Агентства стратегических инициатив и отраслевыми органами власти были организованы отраслевые экспертизы идей. В общероссийский Топ-300 вошло шесть проектов от региона.
Форум пройдет летом 2022 года. Сбор заявок продолжается до 22 апреля. Идеи принимаются по семи тематическим направлениям. Есть также отдельный блок "Развитие регионов".
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