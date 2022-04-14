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Нижегородцы направили на форум "Сильные идеи для нового времени" 550 идей - РИА Новости, 14.04.2022
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Нижегородская область
https://ria.ru/20220414/forum-1783609592.html
Нижегородцы направили на форум "Сильные идеи для нового времени" 550 идей
Нижегородцы направили на форум "Сильные идеи для нового времени" 550 идей - РИА Новости, 14.04.2022
Нижегородцы направили на форум "Сильные идеи для нового времени" 550 идей
Жители Нижегородской области направили более 550 идей на форум "Сильные идеи для нового времени", заявил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T20:29
2022-04-14T20:29
нижегородская область
нижегородская область
россия
технологии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 апр - РИА Новости. Жители Нижегородской области направили более 550 идей на форум "Сильные идеи для нового времени", заявил глава региона Глеб Никитин. Федеральный форум "Сильные идеи для нового времени" проводится с целью создания постоянно действующей платформы, где любой гражданин России может предложить свою идею по развитию страны, получить помощь экспертов и поддержку. Сто самых сильных проектов лягут в основу новой стратегии развития страны до 2030 года."Более 550 идей уже направили нижегородцы на форум "Сильные идеи для нового времени". Этот показатель увеличивается с каждым днем. На платформе зарегистрировалось почти 870 представителей региона. Нижегородская область уверенно входит в тройку лидеров по количеству поданных заявок. Планируем превзойти результат прошлого форума. Уже сейчас каждая десятая идея - именно от нашего региона. Важность проведения этого мероприятия не раз отмечал президент России Владимир Путин. У каждого из нас есть возможность повлиять на судьбу страны", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Никитина.Глава региона подчеркнул, что в 2020 году на форум от Нижегородской области было направлено 737 идей. Корпоративным университетом правительства Нижегородской области совместно с экспертами Агентства стратегических инициатив и отраслевыми органами власти были организованы отраслевые экспертизы идей. В общероссийский Топ-300 вошло шесть проектов от региона.Форум пройдет летом 2022 года. Сбор заявок продолжается до 22 апреля. Идеи принимаются по семи тематическим направлениям. Есть также отдельный блок "Развитие регионов".
https://ria.ru/20220414/blagoustroystvo-1783544902.html
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нижегородская область, россия, технологии
20:29 14.04.2022
 
Нижегородцы направили на форум "Сильные идеи для нового времени" 550 идей

Более 550 идей направили нижегородцы на форум "Сильные идеи для нового времени"

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкРождественская улица в Нижнем Новгороде
Рождественская улица в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
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Рождественская улица в Нижнем Новгороде. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 апр - РИА Новости. Жители Нижегородской области направили более 550 идей на форум "Сильные идеи для нового времени", заявил глава региона Глеб Никитин.
Федеральный форум "Сильные идеи для нового времени" проводится с целью создания постоянно действующей платформы, где любой гражданин России может предложить свою идею по развитию страны, получить помощь экспертов и поддержку. Сто самых сильных проектов лягут в основу новой стратегии развития страны до 2030 года.
Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
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"Более 550 идей уже направили нижегородцы на форум "Сильные идеи для нового времени". Этот показатель увеличивается с каждым днем. На платформе зарегистрировалось почти 870 представителей региона. Нижегородская область уверенно входит в тройку лидеров по количеству поданных заявок. Планируем превзойти результат прошлого форума. Уже сейчас каждая десятая идея - именно от нашего региона. Важность проведения этого мероприятия не раз отмечал президент России Владимир Путин. У каждого из нас есть возможность повлиять на судьбу страны", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Никитина.
Глава региона подчеркнул, что в 2020 году на форум от Нижегородской области было направлено 737 идей. Корпоративным университетом правительства Нижегородской области совместно с экспертами Агентства стратегических инициатив и отраслевыми органами власти были организованы отраслевые экспертизы идей. В общероссийский Топ-300 вошло шесть проектов от региона.
Форум пройдет летом 2022 года. Сбор заявок продолжается до 22 апреля. Идеи принимаются по семи тематическим направлениям. Есть также отдельный блок "Развитие регионов".

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