https://ria.ru/20220414/forum-1783609592.html

Нижегородцы направили на форум "Сильные идеи для нового времени" 550 идей

Нижегородцы направили на форум "Сильные идеи для нового времени" 550 идей - РИА Новости, 14.04.2022

Нижегородцы направили на форум "Сильные идеи для нового времени" 550 идей

Жители Нижегородской области направили более 550 идей на форум "Сильные идеи для нового времени", заявил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T20:29

2022-04-14T20:29

2022-04-14T20:29

нижегородская область

нижегородская область

россия

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781732768_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_7fd17afff9b62809bf98998594317646.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 апр - РИА Новости. Жители Нижегородской области направили более 550 идей на форум "Сильные идеи для нового времени", заявил глава региона Глеб Никитин. Федеральный форум "Сильные идеи для нового времени" проводится с целью создания постоянно действующей платформы, где любой гражданин России может предложить свою идею по развитию страны, получить помощь экспертов и поддержку. Сто самых сильных проектов лягут в основу новой стратегии развития страны до 2030 года."Более 550 идей уже направили нижегородцы на форум "Сильные идеи для нового времени". Этот показатель увеличивается с каждым днем. На платформе зарегистрировалось почти 870 представителей региона. Нижегородская область уверенно входит в тройку лидеров по количеству поданных заявок. Планируем превзойти результат прошлого форума. Уже сейчас каждая десятая идея - именно от нашего региона. Важность проведения этого мероприятия не раз отмечал президент России Владимир Путин. У каждого из нас есть возможность повлиять на судьбу страны", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Никитина.Глава региона подчеркнул, что в 2020 году на форум от Нижегородской области было направлено 737 идей. Корпоративным университетом правительства Нижегородской области совместно с экспертами Агентства стратегических инициатив и отраслевыми органами власти были организованы отраслевые экспертизы идей. В общероссийский Топ-300 вошло шесть проектов от региона.Форум пройдет летом 2022 года. Сбор заявок продолжается до 22 апреля. Идеи принимаются по семи тематическим направлениям. Есть также отдельный блок "Развитие регионов".

https://ria.ru/20220414/blagoustroystvo-1783544902.html

https://ria.ru/20211215/proekty-1763827115.html

нижегородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

нижегородская область, россия, технологии