https://ria.ru/20220414/fillipiny-1783443306.html

Число жертв тропического шторма на Филиппинах выросло до 76 человек

Число жертв тропического шторма на Филиппинах выросло до 76 человек - РИА Новости, 14.04.2022

Число жертв тропического шторма на Филиппинах выросло до 76 человек

Число жертв тропического шторма "Агатон" ("Меги"), обрушившегося на Филиппины в воскресенье, возросло до 76 человек, всего от стихии пострадали более 920 тысяч... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T07:22

2022-04-14T07:22

2022-04-14T07:23

в мире

филиппины

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Число жертв тропического шторма "Агатон" ("Меги"), обрушившегося на Филиппины в воскресенье, возросло до 76 человек, всего от стихии пострадали более 920 тысяч человек, говорится в отчете Национального совета Филиппин по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC).Ранее ведомство сообщало о 43 погибших.Согласно отчету совета, 920 727 человек пострадали в результате тропического шторма, стихия вынудила более 162 тысяч человек покинуть свои дома. При этом 75 населенных пунктов испытывают перебои с электроснабжением.

https://ria.ru/20220410/zemletryasenie-1782728655.html

филиппины

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, филиппины