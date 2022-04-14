https://ria.ru/20220414/fillipiny-1783443306.html
Число жертв тропического шторма на Филиппинах выросло до 76 человек
Число жертв тропического шторма на Филиппинах выросло до 76 человек - РИА Новости, 14.04.2022
Число жертв тропического шторма на Филиппинах выросло до 76 человек
Число жертв тропического шторма "Агатон" ("Меги"), обрушившегося на Филиппины в воскресенье, возросло до 76 человек, всего от стихии пострадали более 920 тысяч... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T07:22
2022-04-14T07:22
2022-04-14T07:23
в мире
филиппины
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Число жертв тропического шторма "Агатон" ("Меги"), обрушившегося на Филиппины в воскресенье, возросло до 76 человек, всего от стихии пострадали более 920 тысяч человек, говорится в отчете Национального совета Филиппин по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC).Ранее ведомство сообщало о 43 погибших.Согласно отчету совета, 920 727 человек пострадали в результате тропического шторма, стихия вынудила более 162 тысяч человек покинуть свои дома. При этом 75 населенных пунктов испытывают перебои с электроснабжением.
https://ria.ru/20220410/zemletryasenie-1782728655.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, филиппины
07:22 14.04.2022 (обновлено: 07:23 14.04.2022)
Число жертв тропического шторма на Филиппинах выросло до 76 человек
Число погибших из-за тропического шторма "Агатон" на Филиппинах выросло до 76 человек