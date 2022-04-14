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Число жертв тропического шторма на Филиппинах выросло до 76 человек - РИА Новости, 14.04.2022
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Число жертв тропического шторма на Филиппинах выросло до 76 человек
Число жертв тропического шторма на Филиппинах выросло до 76 человек - РИА Новости, 14.04.2022
Число жертв тропического шторма на Филиппинах выросло до 76 человек
Число жертв тропического шторма "Агатон" ("Меги"), обрушившегося на Филиппины в воскресенье, возросло до 76 человек, всего от стихии пострадали более 920 тысяч... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T07:22
2022-04-14T07:23
в мире
филиппины
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Число жертв тропического шторма "Агатон" ("Меги"), обрушившегося на Филиппины в воскресенье, возросло до 76 человек, всего от стихии пострадали более 920 тысяч человек, говорится в отчете Национального совета Филиппин по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC).Ранее ведомство сообщало о 43 погибших.Согласно отчету совета, 920 727 человек пострадали в результате тропического шторма, стихия вынудила более 162 тысяч человек покинуть свои дома. При этом 75 населенных пунктов испытывают перебои с электроснабжением.
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в мире, филиппины
07:22 14.04.2022 (обновлено: 07:23 14.04.2022)
 
Число жертв тропического шторма на Филиппинах выросло до 76 человек

Число погибших из-за тропического шторма "Агатон" на Филиппинах выросло до 76 человек

© AP Photo / Aaron FavilaПоследствия прохождения тайфуна на Филиппинах
Последствия прохождения тайфуна на Филиппинах - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© AP Photo / Aaron Favila
Последствия прохождения тайфуна на Филиппинах. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Число жертв тропического шторма "Агатон" ("Меги"), обрушившегося на Филиппины в воскресенье, возросло до 76 человек, всего от стихии пострадали более 920 тысяч человек, говорится в отчете Национального совета Филиппин по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC).
Ранее ведомство сообщало о 43 погибших.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
10 апреля, 01:15
В Индонезии произошло землетрясение
Согласно отчету совета, 920 727 человек пострадали в результате тропического шторма, стихия вынудила более 162 тысяч человек покинуть свои дома. При этом 75 населенных пунктов испытывают перебои с электроснабжением.
 
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