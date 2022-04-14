В Крыму заявили, что город для крымских татар на Украине оказался фикцией
В Крыму заявили, что город для крымских татар в Херсонской области оказался фикцией
Мыс Капчик в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Строительство нового города в Херсонской области Украины, о чем неоднократно заявляли украинские власти, на практике оказалось фикцией, заявил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.
"Все помнят историю, когда с 2015 года украинские власти и их приспешники в лице беглых лидеров запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа"* рассказывали о строительстве города в Херсонской области для вынужденных переселенцев из Крыма. Обещали построить сотни квартир и частных домов и бесплатно раздавать всем, кто не желал жить в российском Крыму. Прошло семь лет, а города нет. Те, кто выехал с Родины, живут в съемном жилье, общежитиях. Строительство города оказалось фикцией и враньем", - написал Умеров в своем Telegram-канале.
По его словам, деньги на строительство города должна была выделить Турция.
"Деньги от турков были получены и немалые на этот проект. Гарантом освоения выступил народный депутат Украины, ставленник меджлиса Рустем Умеров. Президент Турции выделял несколько десятков миллионов долларов для решения бытовых проблем крымских татар на Украине, однако взамен этого меджлисовцы обеспечили себя элитным апартаментами в Киеве. Так, в очередной раз, миллионы долларов, выделенные для народа, послужили сытой жизни и личному комфорту трусам и беглецам", - подчеркнул Умеров.
Российские войска в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже в Херсонской области и на юге Запорожской области начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
* Экстремистская организация, запрещенная на территории России.